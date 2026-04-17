Bắt nữ giúp việc Công ty Sen Vàng Trần Thị Yến

Ngày 17/4, Công an phường Long Trường (TP.HCM) cho biết đã bắt giữ nữ giúp việc Trần Thị Yến (SN 1987, HKTT Tổ 2, khu phố An Bình, phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh; chỗ ở hiện nay: 206 đường 1, khu phố 29, phường Long Trường, TPHCM), thủ phạm đột nhập doanh nghiệp trộm 20 laptop xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, ngày 5/4, chị T.T.B.T. đến Công an phường Long Trường trình báo sự việc bị mất trộm tài sản gồm 20 laptop ở trụ sở Công ty Sen Vàng.

Cụ thể, báo Tuổi trẻ Online cho hay, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, chồng chị T. là anh Lê Anh H. (SN 1991) mở ứng dụng camera trên điện thoại để giám sát tình hình an ninh khu vực trước cổng Công ty THHH đầu tư phát triển công nghệ Sen Vàng (địa chỉ phường Long Trường) thì phát hiện hệ thống camera không hoạt động, anh H. nghi vấn có chuyện chẳng lành đã xảy ra nên gọi điện báo tin cho chị T. đến công ty để kiểm tra. Nhưng do bận việc đột xuất, đến 16 giờ cùng ngày chị mới đến công ty được.

Đến nơi thì các cửa vẫn đóng, khóa nguồn điện tổng bị ngắt nên chị T. mở cầu dao tổng lại và vào trong kiểm tra tại văn phòng thì chưa phát hiện có dấu hiệu bất thường. Đến khi mở được hết nguồn điện, hệ thống camera hoạt động trở lại bình thường thì chồng chị T. kiểm tra hình ảnh camera giám sát thì phát hiện vào thời điểm khoảng 3 giờ sáng 5/4, có người đến công ty mở được cổng và tiến về phía khu vực cầu dao sau đó nguồn điện bị mất.

Số tang vật vụ án - Ảnh: CA TPHCM

Lúc này anh H. gọi điện cho nhân viên công ty đến kiểm tra thì phát hiện trong văn phòng làm việc, các túi đựng máy tính xách tay bị mở ra, bên trong không còn máy tính, văn phòng nhân viên bị xáo trộn và mất đi tổng cộng 20 chiếc máy tính. Sau khi phát hiện sự việc trên, chị T. đã đến công an phường trình báo.

Thông tin trên báo Công an TP HCM cho biết, Công an phường Long Trường đã tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường để thu thập dấu vết đột nhập, kết hợp với hình ảnh ghi lại được từ hệ thống camera an ninh của công ty.

Bằng các biên pháp nghiệp vụ, sau đó thì Công an phường đã xác định được đối tượng nghi vấn là Trần Thị Yến chính là người giúp việc tại Công ty Sen Vàng. Nhân viên này có những biểu hiện nghi vấn, bất minh về thời gian hoạt động. Vào ngày 7/4/2026, Công an phường Long Trường đã tiến hành đưa Yến về trụ sở làm việc.

Nghi phạm Trần Thị Yến - Ảnh: Người lao động

Tại đây, qua đấu tranh và trước các chứng cứ, hình ảnh Công an thu thập được, Yến đã thừa nhận hành vi lợi dụng sơ hở trong những lúc công ty không có người trông coi để nhiều lần lấy trộm tài sản. Cụ thể, vào các ngày 20/03/2026 (lấy 10 cái laptop), 29/03/2026 (lấy 9 cái laptop) và ngày 5/4/2026 (lấy 01 cái laptop), tổng cộng 20 máy tính xách tay.

Sau khi chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã mang đi cầm cố tại các tiệm cầm đồ khác nhau trên địa bàn và khu vực quanh địa bàn TPHCM (mỗi tiệm khoảng 1 đến 2 cái) lấy tiền sử dụng, cất giữ tại nhà 1 laptop. Đến nay, Công an phường Long Trường đã thu hồi được toàn bộ tài sản do Yến lấy trộm của Công ty Sen Vàng, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành định giá giá trị tài sản để làm căn cứ xử lý, điều tra vụ án trộm cắp tài sản theo đúng quy định của pháp luật.