HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Quyết định tạm giữ tài xế xe máy điện Doãn Chí Thanh SN 1993

Trang Anh |

Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng điều khiển xe máy điện mang biển kiểm soát 98-MĐ2 007.xx, có biểu hiện nghi vấn.

Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 16/4 cho biết, Công an phường Tiền Phong vừa ra Quyết định tạm giữ đối với Doãn Chí Thanh (sinh năm 1993, trú tại tổ dân phố Phúc Ninh, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi " Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Cụ thể, vào hồi 13 giờ 10 phút, ngày 11/4/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ công tác Công an phường Tiền Phong, đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Thanh có hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" tại khu vực gầm cầu vượt ngã tư Song Khê – Nội Hoàng.

Doãn Chí Thanh - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng điều khiển xe máy điện mang biển kiểm soát 98-MĐ2 007.xx, có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện đối tượng có hành vi thả 02 gói nilon xuống mặt đường nhằm phi tang vật chứng.

Tang vật thu giữ gồm 02 gói nilon đều có đặc điểm một đầu khóa bằng rãnh nhựa có viền đỏ, bên trong mỗi gói nilon đều chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy Methamphetamine (ma túy đá) và 01 viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp dạng Amphetamine (ma túy ngựa).

Tại cơ quan Công an, Doãn Chí Thanh khai nhận là người nghiện ma túy, số ma túy trên được Thanh mua với giá 600.000 đồng vào ngày 20/3/2026 từ một người đàn ông không quen biết để sử dụng. Kết quả test nhanh, thấy đối tượng Doãn Chí Thanh dương tính với các chất ma túy gồm MET, MDMA, KET.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, Công an phường Tiền Phong đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định. Ngày 11/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định tạm giữ đối với Doãn Chí Thanh về hành vi " Tàng trữ trái phép chất ma túy", để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Công an tỉnh Bắc Ninh

Doãn Chí Thanh

phường Vân Hà

tổ dân phố Phúc Ninh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại