Người phụ nữ nhờ chuyển khoản 20 triệu cho con trai đã mất, nhân viên Vietnam Post kiên quyết ngừng giao dịch

Theo Vietnam Post, ngày 18/8/2025, tại xã Hậu Lộc, một vụ lừa đảo giả danh Cơ quan Công an đã bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhờ sự nhạy bén của giao dịch viên Bưu điện.

Cụ thể, bà Lê Thị Nguyệt, trú tại khu Minh Hòa, nhận được cuộc gọi từ một đối tượng lạ, tự xưng là cán bộ Công an. Đối tượng đe dọa bà có liên quan đến đường dây “rửa tiền phi pháp” và yêu cầu bà chuyển tiền vào tài khoản chỉ định “để phục vụ điều tra”. Tin lời, bà Nguyệt mang sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng đến Bưu điện để rút tiền.

Ban đầu, trong lúc giao dịch, giao dịch viên Hoàng Thị Ngọc Hà chưa nhận thấy dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, khi bà Nguyệt đưa thêm 20 triệu đồng tiền mặt để nhờ chị gửi vào tài khoản lạ “cho con trai”, bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, chị Hà đã nhanh chóng cảnh giác. Thông qua việc khéo léo trao đổi, chị đã xác minh thông tin, liên hệ với người thân của bà Nguyệt và phát hiện sự thật: con trai bà đã mất, bà hiện sống một mình.

Ngay sau khi chắc chắn bà Nguyệt là nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, Phòng giao dịch Bưu điện Hậu Lộc đã kiên quyết dừng giao dịch, đồng thời mời người nhà của bà đến phối hợp xử lý. Nhờ vậy, số tiền 30 triệu đồng của bà đã được bảo vệ an toàn.

Vụ việc một lần nữa cho thấy các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, nhưng với sự tận tâm và trách nhiệm của đội ngũ giao dịch viên Bưu điện, nhiều khách hàng đã được bảo vệ khỏi những tổn thất đáng tiếc.

Bưu điện Việt Nam khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước các cuộc gọi lạ, tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của những người tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng.



