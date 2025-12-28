Kathryn, cư dân bang Virginia, Mỹ, mắc phải một chứng nghiện kỳ lạ. Cô xay nhuyễn mọi loại đồ ăn và hít chúng qua đường mũi. Thói quen kỳ quặc này khiến nhiều người chứng kiến không khỏi rùng mình.

Câu chuyện của cô được giới thiệu trong một chương trình truyền hình nổi tiếng giới thiệu những sở thích "không giống ai" . Chương trình từng nói về nhiều người kỳ lạ như người nghiện ăn thủy tinh, tuy nhiên, trường hợp của Kathryn có lẽ là đỉnh điểm của mọi sự lạ lùng.

Sở thích quái đản này bắt nguồn từ thời đại học, sau khi Kathryn nhận lời thách đố của bạn bè về việc hít thử thức ăn qua mũi. Kể từ đó, người phụ nữ này duy trì thói quen xay nhuyễn cả ba bữa ăn mỗi ngày để "ăn" qua đường hô hấp thay vì cách thông thường.

Sau đó, cô bị gắn mác là kẻ nghiện hít thức ăn. Kathryn cũng thú nhận thói quen ăn uống kỳ dị này với bạn trai mới. Vậy nên, anh chàng phải cân nhắc lại nếu định tặng cô socola hay phô mai để nhâm nhi cùng nhau trong dịp năm mới sắp tới.

Từ thời đại học, Kathryn giữ thói quen thưởng thức mọi bữa ăn bằng mũi.

Mọi người thường rất ý nhị trong buổi hẹn hò đầu tiên. Vậy nên, nhiều người dùng mạng xã hội không khỏi đùa rằng chắc chắn bản thân sẽ "chạy mất dép" khi người đối diện nhờ nhà hàng say nhuyễn đồ ăn để hít. Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng nước Mỹ cũng để lại bình luận kinh ngạc.

"Hít mọi loại thức ăn ư? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?", một người dùng bình luận.

Người dùng khác thắc mắc: "Hẳn phải có nguyên nhân sâu xa nào đó khiến người ta trở nên như vậy. Tôi thực sự tò mò tại sao cô ấy làm thế?".

Một người dùng khác bày tỏ ý kiến lo ngại: "Cô ấy có thể mất mạng nếu cứ duy trì những thói quen này".

"Tôi không muốn phán xét đâu, nhưng điều này thật sự làm tôi thấy buồn nôn ", một cư dân mạng thẳng thắn.

Nhiều trường hợp nghiện những sở thích kỳ lạ từng được ghi nhận trên toàn thế giới. Trước đó, vì quá mê công việc cọ bồn cầu, nhà tắm nên cô gái Madison sinh sống tại Mỹ xin được làm miễn phí loại công việc này cho các siêu thị.

Cô gái trẻ thích dành thời gian rảnh rỗi tới những khu vực công cộng dọn dẹp nhà vệ sinh, kệ và lối đi mà không cần thù lao. Trong ca làm việc miễn phí, Madison còn hỗ trợ siêu thị bổ sung hàng lên kệ, nhặt vứt rác vương vãi trên sàn, giúp khách hàng tìm đúng vị trí món đồ họ cần mua.

Suốt 8 giờ liên tục làm việc trong siêu thị, Madison không được trả một đồng nào nhưng vẫn vui vẻ làm việc hết mình.