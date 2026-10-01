Người phụ nữ ngã từ tầng 5 khách sạn, tử vong: Trước đó từng thuê phòng cùng một người đàn ông

Người phụ nữ được phát hiện đã tử vong vào khoảng 3h20' ngày 1/10. Thi thể nằm trên mặt đất tại ống thông tầng, xung quanh có vệt máu.

Thông tin trên báo Gia Lai, nạn nhân trong vụ việc trên được xác định là chị N.T.M.H. (SN 1990, trú tại phường Diên Hồng, Gia Lai). Theo đó, vào khoảng 10h ngày 30/9, chị H. cùng anh N.N.V. (SN 1989, trú tại phường Thống Nhất) thuê phòng ở tầng 5 của một khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh (phường Diên Hồng).

Đến khoảng 0h ngày 1/10, chị H. và anh V. cùng nhau đi ăn nhậu ở một quán vỉa hè trên đường Hùng Vương. Cả hai sau đó về căn phòng đã thuê ở khách sạn để ngủ vào khoảng 1h cùng ngày. Đến khoảng 3h20', anh V. xuống tầng hầm để xe máy lấy sạc điện thoại thì phát hiện chị H. đã tử vong, thi thể nằm trên mặt đất tại ống thông tầng và có vệt máu xung quanh.

Ảnh hiện trường vụ việc. (Nguồn ảnh: Báo Gia Lai)

Liên quan vụ việc này, Tuổi Trẻ thông tin thêm, qua trích xuất các camera xác định, trước thời điểm gặp nạn, chị H. đã ra khỏi phòng một mình, không có dấu hiệu bất thường. Vị trí chị H. ngã ở tầng 5 của khách sạn.

Hiện Công an phường Diên Hồng phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) làm việc với những người liên quan, thu thập các chứng cứ liên quan để xác minh làm rõ.