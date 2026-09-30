Bài đăng trồng 2 sào lúa chỉ lãi 35.000 đồng bỗng hút 2,5 triệu lượt xem: Nội dung thế nào?

Không chỉ riêng gia đình người đăng bài, nhiều hộ trồng lúa tại khu vực phía đông Đắk Lắk cũng chịu thiệt hại nặng sau đợt mưa lớn kéo dài.

Thời gian qua, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng từ một tài khoản Facebook có tên V.V.Đ. về nội dung một vụ trồng lúa chỉ lãi được 35.000 đồng. Sau khi chia sẻ, bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận, khi hút tới hơn 2,5 triệu lượt xem, hơn 12.000 lượt thích, 2.000 bình luận.

Theo nội dung bài đăng, gia đình người viết canh tác khoảng 2 sào lúa, (tương đương 1.000m²). Vụ này, các khoản chi phí từ cày đất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công cấy đến thu hoạch… lên khoảng 2,215 triệu đồng. Do mưa lớn khiến lúa bị ngã, một phần diện tích ngập nước, gia đình anh chỉ thu được khoảng 450kg.Lúa bị ướt nên chỉ bán được 5.000 đồng/kg, thu về khoảng 2,25 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, gia đình người viết còn khoảng 35.000 đồng sau 3 tháng sản xuất. Dân Việt thông tin người đăng bài viết trên là anh Võ Văn Đ. ở xã Tây Hòa (Đắk Lắk).

Bài đăng hút hơn 2,5 triệu lượt xem. (Ảnh chụp màn hình)

Liên quan tới bài viết trên, Thanh Niên thông tin thêm không chỉ riêng gia đình anh Đ., nhiều hộ trồng lúa tại khu vực phía đông Đắk Lắk cũng chịu thiệt hại nặng sau đợt mưa lớn kéo dài. Tại nhiều địa phương, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương hỗ trợ người dân thu hoạch lúa dưới trời mưa.

Thanh Niên cũng dẫn báo cáo nhanh của Sở NN-MT Đắk Lắk, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 21 - 26/9 khiến hơn 2.300 ha lúa trên địa bàn tỉnh chưa thu hoạch bị ảnh hưởng. Cụ thể, xã Hòa Thịnh khoảng 600 ha, phường Bình Kiến 442 ha, xã Phú Hòa 1 khoảng 216 ha, xã Hòa Mỹ 190 ha và xã Tuy An Bắc khoảng 195 ha. Ngoài diện tích lúa chưa thu hoạch, khoảng 6.000 tấn lúa đã thu hoạch cũng bị ảnh hưởng do không đủ điều kiện phơi, sấy, tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng.