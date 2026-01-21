Chu Lâm (Quảng Tây, Trung Quốc) là một người phụ nữ thành đạt, xuất thân trong gia đình có điều kiện khá giả. Bố mẹ cô kinh doanh và nhiều năm nay luôn rất chiều chuộng con gái. Cô có một người em trai - Chu Vĩ, hai chị em rất thân thiết, gia đình sống hòa thuận, êm ấm.

Sau này, cả hai chị em đều đi làm, có công việc riêng nên gia đình quyết định đóng cửa việc kinh doanh, bố mẹ ở nhà dưỡng già. Hai chị em cùng nhau phụng dưỡng cha mẹ, chỉ mong những năm tháng tuổi già của họ được an nhàn, hạnh phúc.

Em trai Chu Lâm tự mở một công ty quảng cáo nhỏ, đúng chuyên ngành của mình nên làm việc khá thuận lợi.

Chu Lâm làm việc tại một công ty đa quốc gia, năng lực chuyên môn xuất sắc, rất được cấp trên coi trọng. Cô thông minh, có con mắt đầu tư nhạy bén, sự nghiệp ngày càng phát triển. Nhờ đó, cô tự mua cho mình một căn hộ hơn 60m², tuy không lớn nhưng nằm ngay trong khu thương mại sầm uất.

Công việc ngày càng tiến triển tốt, Chu Lâm được thăng chức tăng lương và bắt đầu lên kế hoạch đón bố mẹ về sống cùng để tiện chăm sóc.

Tuy nhiên căn nhà hiện tại hơi bé nên cô mua một căn hộ là nhà thô, rộng hơn 160m². Tuy vị trí xa công ty hơn một chút, nhưng cô có xe riêng, lái xe chỉ mất khoảng 30 phút nên cũng không quá bất tiện.

Thời điểm đó, Chu Lâm đã được thăng chức lên giám đốc thiết kế, mức lương rất cao nên việc thanh toán toàn bộ tiền mua nhà với cô không hề khó khăn. Cuối cùng, Chu Lâm ký hợp đồng mua nhà và sau đó thanh toán đủ toàn bộ số tiền, chỉ chờ ngày bàn giao để dọn vào ở.

Sau khi mua nhà, cô vốn định chờ đến ngày nhận nhà để chuyển vào, nhưng không ngờ công ty lại giao cho cô một nhiệm vụ đặc biệt: được cử sang Mỹ đào tạo nâng cao, sau đó làm việc trực tiếp tại chi nhánh tại đây một thời gian.

Đối với Chu Lâm, đây đúng là cơ hội thăng tiến vượt bậc, sự nghiệp của cô bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới nên đồng ý không do dự. Vỏn vẹn trong 2 ngày, cô chỉ kịp đi ăn chia tay với gia đình 1 bữa, hoàn tất bàn giao công việc và sắp xếp mọi thứ rồi lên đường.

Đến Mỹ, Chu Lâm chưa kịp ngắm nhìn cảnh đẹp nơi xứ người đã lao ngay vào công việc. Mỗi ngày đều bận rộn với việc học tập, đào tạo, họp hành và gặp gỡ trực tiếp các đối tác, tuy vất vả nhưng cũng vô cùng ý nghĩa.

Một điều không ngờ nữa là tại nơi đất khách quê người, cô gặp được chân ái của đời mình - Jack. Anh là con lai, bố là người Mỹ, mẹ là người Trung Quốc. Hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, từ lúc quen biết đến khi kết hôn chỉ vỏn vẹn nửa năm.

Chu Lâm và Jack sống hạnh phúc bên nhau, cô cũng báo tin vui này về cho gia đình trong nước, mọi người đều rất mừng cho cô. Khoảng gần 1 năm sau, họ sinh được một cặp song sinh là hai bé gái, xinh xắn giống hệt Chu Lâm.

Hàng loạt sự kiện cứ thế nối tiếp nhau khiến Chu Lâm từ lâu đã quên bẵng chuyện mình từng mua nhà trong nước.

Trong một lần tình cờ, Chu Lâm xem được tin tức trong nước, đúng về khu chung cư nơi cô từng mua nhà. Lúc này, cô mới sực nhớ ra rằng mình từng có một căn nhà, tính ra đã trôi qua 6 năm.

Hồi nhỏ, bố mẹ thường dặn cô làm việc phải nhìn trước ngó sau, đừng lúc nào cũng mơ hồ. Khi đó Chu Lâm không để tâm, không ngờ lớn lên lại có thể làm ra chuyện "động trời" như vậy, chỉ biết tự trách mình quá đãng trí.

Cô vội gọi cho em trai ở trong nước nhờ đi xem lại căn nhà. Không ngờ khi em trai đến nơi thì phát hiện căn nhà đã có người ở, hơn nữa họ đã sống ở đó được vài năm rồi.

Gia đình này khẳng định chắc chắn với Chu Vĩ: "Căn nhà này là của tôi, tôi đã bỏ tiền ra mua". Chu Vĩ vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn sững sờ.

Anh tìm đến ban quản lý tòa nhà để hỏi rõ, nhưng phía quản lý cũng xác nhận căn hộ này hiện đứng tên gia đình họ Cao, chủ hộ là Cao Vĩnh Lập. "Chẳng lẽ chị mình nhớ nhầm?" - Chu Vĩ nghĩ đến tính cách có phần vô tư của chị gái, nếu từng cho thuê rồi quên mất thì cũng không phải không thể.

Anh gọi điện cho Chu Lâm, nhưng ở đầu dây bên kia, cô khẳng định chắc chắn rằng mình chỉ là quên mất đã mua căn nhà, chứ tuyệt đối không thể cho thuê.

Sau đó, cô vất vả tìm lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và gửi về cho em trai. Thế nhưng, dù có sổ đỏ trong tay, căn nhà vẫn không thể lấy lại được. Bởi Cao Vĩnh Lập kiên quyết không chịu dọn đi. Gia đình bốn người của ông đã sống ở đây hơn 4 năm, tiền sửa sang cũng tốn không nhỏ, làm sao có thể dễ dàng giao lại căn nhà.

Không còn cách nào khác, Chu Vĩ đành chọn cách báo cảnh sát. Lực lượng chức năng phối hợp cùng ban quản lý điều tra và phát hiện lời ông Cao là có cơ sở. Ông Cao quả thực đã đặt cọc một phần tiền cho căn nhà, là 300.000 NDT (hơn 1,1 tỷ đồng), người nhận tiền là một người đàn ông tên Vương Mãnh.

Theo lời ông Cao, sau khi nhận tiền đặt cọc, Vương Mãnh liền biến mất. Chờ đợi một thời gian không thấy động tĩnh, họ đã tự ý cạy cửa vào ở. Lúc đó, Vương Mãnh khẳng định căn nhà là của mình, họ nghĩ đã giao tiền đặt cọc, người bán bỏ trốn thì việc vào ở và sửa sang căn nhà cũng là hợp tình hợp lý, nên mới tiến hành dọn vào và sinh sống ở đây.

Không ngờ Chu Vĩ lại xuất hiện, khiến họ hoàn toàn không thể chấp nhận.

Cuối cùng, Chu Vĩ tìm đến luật sư để nhờ hỗ trợ. Dưới sự giúp đỡ của luật sư, anh đã lấy lại được căn nhà. Còn về phía ông Cao, chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận mình bị Vương Mãnh lừa. Hành vi tự ý cạy cửa vào ở vốn đã vi phạm pháp luật, nên họ chỉ có thể "ngậm bồ hòn làm ngọt".

(Nguồn: Sohu)