Câu chuyện về bà Zahra Aboutalib, một phụ nữ sống tại một ngôi làng nhỏ ở Morocco, đã trở thành một trong những hồ sơ y khoa kỳ bí và gây sốc nhất trong lịch sử nhân loại. Suốt 46 năm ròng rã, bà đã mang trong mình một bào thai hóa thạch nặng gần 3kg mà không hề hay biết, cho đến khi những cơn đau dữ dội ở tuổi 75 buộc bà phải tìm đến sự trợ giúp của y tế.

Đây không chỉ là một câu chuyện lạ về sự sinh tồn mà còn là một minh chứng kinh điển cho hiện tượng "Lithopedion" - hay còn gọi là "em bé đá" - một tình trạng cực kỳ hiếm gặp với xác suất chỉ khoảng 0,0054% trong các ca mang thai.

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1955, khi bà Zahra mang thai đứa con đầu lòng. Khi cơn đau đẻ kéo dài tới 48 giờ mà đứa trẻ vẫn không chịu ra đời, bà được đưa đến bệnh viện địa phương. Tại đây, sau khi chứng kiến một sản phụ khác tử vong trong đau đớn trên bàn mổ, nỗi sợ hãi tột độ đã khiến bà Zahra quyết định bỏ trốn khỏi bệnh viện ngay trong đêm. Bà trở về nhà với niềm tin mãnh liệt vào một quan niệm dân gian thời bấy giờ về "đứa trẻ ngủ trong bụng" (le l'enfant endormi) - một đức tin cho rằng bào thai có thể ngủ yên và sẽ ra đời vào một thời điểm thích hợp trong tương lai.

Kỳ lạ thay, sau một thời gian, những cơn đau thắt bụng biến mất, và bụng bà Zahra cũng dần thu nhỏ lại dù không có đứa trẻ nào chào đời. Bà tiếp tục sống một cuộc đời bình thường, nhận nuôi thêm ba người con và thậm chí đã lên chức bà. Suốt gần nửa thế kỷ, "đứa trẻ ngủ quên" ấy nằm yên vị trong ổ bụng bà như một phần của cơ thể, không gây ra bất kỳ biến chứng hay nhiễm trùng nào.

Chỉ đến năm 2002, khi những cơn đau bụng quặn thắt trở lại với cường độ khủng khiếp, các bác sĩ tại bệnh viện mới tiến hành chụp cắt lớp và phát hiện một sự thật kinh hoàng: một khối u khổng lồ cứng như đá, có hình dạng hoàn chỉnh của một bộ xương người nằm chắn ngang ổ bụng.

Dưới góc độ khoa học và giải phẫu, các chuyên gia giải thích rằng đây là một ca mang thai ngoài tử cung. Khi bào thai chết lưu trong ổ bụng và quá lớn để cơ thể mẹ có thể tự hấp thụ hoặc đào thải, hệ thống miễn dịch của người mẹ đã thực hiện một cơ chế tự vệ vô cùng tinh vi.

Để ngăn chặn các mô phân hủy gây nhiễm trùng máu dẫn đến tử vong cho người mẹ, cơ thể đã bao bọc bào thai bằng một lớp màng canxi dày đặc. Theo thời gian, quá trình vôi hóa biến toàn bộ bào thai thành một khối đá cứng, bảo vệ người mẹ khỏi sự tấn công của vi khuẩn từ mô chết trong suốt hàng chục năm.

Khi các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ đồng hồ để lấy "khối đá" ra ngoài, họ đã thực sự bàng hoàng trước độ cứng và sự vẹn toàn của bộ xương hóa thạch. Khối thai nặng tới 3,2kg và dài 42cm đã dính chặt vào các cơ quan nội tạng, khiến ca mổ trở nên vô cùng phức tạp.

Trường hợp của bà Zahra Aboutalib sau đó đã được giới y khoa quốc tế nghiên cứu sâu rộng như một tài liệu quý giá về khả năng thích nghi phi thường của cơ thể con người trước những tình huống ngặt nghèo nhất.

Trên toàn thế giới, trong suốt hơn 400 năm qua, y văn chỉ ghi nhận khoảng 300 trường hợp "em bé đá" tương tự. Câu chuyện của bà Zahra không chỉ xóa bỏ những quan niệm mê tín về "đứa trẻ ngủ quên" mà còn mở ra cái nhìn sâu sắc về hệ thống miễn dịch của con người - một bộ máy tự vệ âm thầm nhưng đầy quyền năng, có thể bảo vệ sự sống của chúng ta theo những cách khó tin nhất ngay cả khi đối mặt với một "nghĩa địa" nằm ngay trong cơ thể mình.