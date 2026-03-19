Đào được nguyên "bàn tay" trong vườn nhà, cụ ông hốt hoảng khi có người trả tới 28 triệu đồng để sở hữu

Đào được nguyên "bàn tay" trong khu vườn nhà

Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại thành phố Yết Dương (Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong lúc thu hoạch rau củ như thường ngày, một cụ ông bất ngờ đào được vật thể có hình thù giống hệt bàn tay người, với các "ngón" tách ra rõ rệt khiến ai nhìn cũng giật mình.

Theo chia sẻ từ gia đình, khi vật thể này được đưa lên khỏi mặt đất, tất cả đều không khỏi hoảng hốt vì hình dạng quá giống thật. Các "ngón tay" hiện rõ, thậm chí còn có độ cong tự nhiên, khiến nhiều người lớn tuổi trong khu vực cho biết chưa từng thấy điều tương tự trong nhiều năm.

Trong lúc thu hoạch rau củ như thường ngày, một cụ ông bất ngờ đào được vật thể có hình thù giống hệt bàn tay người. (Ảnh: Sohu)

Con rể của cụ ông, ông Huang, cho biết trước đó gia đình đã thu hoạch nhiều củ cùng loại nhưng đều có hình dáng bình thường. Chỉ riêng lần này, củ lại phát triển theo hướng dị biệt, tạo thành hình dạng giống "bàn tay" khiến ai nhìn cũng phải dừng lại quan sát.

Sau khi quay video và đăng tải lên mạng xã hội, hình ảnh này nhanh chóng lan truyền. Nhiều người tỏ ra thích thú với hình thù độc lạ, trong khi không ít ý kiến cho rằng nó "rùng mình" vì quá giống bộ phận cơ thể người.

Đáng chú ý, một số người đã chủ động liên hệ hỏi mua. Thậm chí có người trả giá tới 8.000 nhân dân tệ (khoảng 28 triệu đồng) để sở hữu. Tuy nhiên, gia đình cho biết họ đã từ chối vì chưa có ý định bán và vẫn đang giữ lại.

Chỉ sau khi câu chuyện lan rộng, nhiều người mới biết vật thể đặc biệt này thực chất là một củ khoai mỡ.

Vì sao khoai mỡ có thể "mọc thành bàn tay"?

Theo các chuyên gia nông nghiệp, hiện tượng củ khoai mỡ có hình dạng bất thường không phải quá hiếm, nhưng để giống rõ như "bàn tay" thì khá đặc biệt.

Trong quá trình phát triển dưới lòng đất, củ khoai có thể gặp phải nhiều vật cản như đất cứng, đá hoặc hệ thống rễ cây xung quanh. Khi đó, thay vì phát triển thẳng, củ sẽ tách nhánh để thích nghi, từ đó hình thành các phần giống "ngón tay".

Theo các chuyên gia nông nghiệp, hiện tượng củ khoai mỡ có hình dạng bất thường không phải quá hiếm, nhưng để giống rõ như "bàn tay" thì khá đặc biệt. (Ảnh: Sohu)

Ngoài ra, nếu trong giai đoạn đầu phát triển có sự tác động hoặc tổn thương nhẹ, cấu trúc củ cũng có thể thay đổi, khiến hình dạng trở nên khác lạ. Đây là phản ứng tự nhiên của thực vật trước môi trường không thuận lợi.

Dù có hình thù đặc biệt, loại khoai này vẫn giữ nguyên giá trị dinh dưỡng và hoàn toàn có thể sử dụng như các củ khoai thông thường.

Từ phát hiện tình cờ đến hiện tượng mạng

Thực tế, không chỉ riêng khoai mỡ, nhiều loại củ quả khác như cà rốt, củ cải hay nhân sâm từng gây xôn xao khi có hình dạng giống cơ thể người. Những trường hợp này thường nhanh chóng trở thành "hiện tượng mạng" nhờ yếu tố lạ mắt và hiếm gặp.

Các "ngón tay" hiện rõ, thậm chí còn có độ cong tự nhiên, khiến nhiều người lớn tuổi trong khu vực cho biết chưa từng thấy điều tương tự trong nhiều năm. (Ảnh: Sohu)

Trong câu chuyện tại Yết Dương, chính hình dạng "giống thật đến bất ngờ" đã khiến một củ khoai bình thường trở thành tâm điểm chú ý. Từ khu vườn quen thuộc, phát hiện tình cờ ấy nhanh chóng lan rộng và thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

Có lẽ, điều khiến nhiều người bất ngờ không chỉ nằm ở hình thù kỳ lạ, mà còn ở cách những điều bình dị nhất đôi khi lại mang đến những câu chuyện khó tin ngay trong cuộc sống thường ngày.

Theo Sohu, Sina