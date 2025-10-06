Người phụ nữ mang 8 tỷ đồng tiền đền bù đất đi gửi tiết kiệm, 5 năm sau tới rút thì ngân hàng thông báo: "Chị phải đợi tới 108 tuổi"

Mang tiền đền bù đất đi gửi ngân hàng

Nạn nhân trong sự việc là bà Lý Tình – 1 công nhân bình thường. Mấy năm trước, do ngôi nhà bà đang ở nằm trong diện giải tỏa nên bà được bồi thường 1 khoản tiền lớn đến vài triệu nhân dân tệ.

Bà Lý tính toán kĩ: nếu đem số tiền này ra dùng thì chẳng mấy chốc cũng sẽ tiêu hết. Tốt hơn hết là nên có một kế hoạch lâu dài, để sau này lỡ gặp khó khăn vẫn còn 1 khoản tích lũy trong tay.

Vì vậy, bà quyết định mang toàn bộ tiền bồi thường đến ngân hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Với bà, gửi tiết kiệm vừa an toàn, vừa có lãi suất. Tuy lãi suất không cao nhưng chắc chắn hơn hẳn việc cất tiền ở nhà. Hơn nữa, gửi tiền vào ngân hàng còn có người “trông hộ”, không lo thất thoát.

Ngay khi bước vào sảnh ngân hàng, bà được một nhân viên mặc đồng phục công sở niềm nở đón tiếp. Nghe bà trình bày ý định gửi tiền, ánh mắt nhân viên đó bỗng sáng lên. Tuy nhiên, bà Lý chỉ nghĩ đơn giản rằng, chắc giúp mình hoàn tất giao dịch thì nhân viên kia sẽ hoàn thành chỉ tiêu. Thấy ai cũng mặc đồng phục giống nhau, bà càng không hề nghi ngờ thân phận của đối phương.

Trước khi đến ngân hàng, bà Lý Tình đã quyết định chắc chắn sẽ gửi tiết kiệm kỳ hạn 5 năm. Thế nhưng, nhân viên tiếp đón bà vẫn ra sức giới thiệu và tư vấn thêm nhiều sản phẩm tài chính khác.

Vốn là 1 người dân bình thường, bà Lý hoàn toàn không hiểu được những thuật ngữ chuyên môn mà đối phương nhắc đến. Người này khẳng định rằng, thay vì gửi tiết kiệm thông thường thì bà Lý nên mua sản phẩm tài chính. Cùng một khoảng thời gian, nhưng số tiền thu về chênh lệch rõ rệt, hơn nữa lại được đảm bảo “tuyệt đối không có rủi ro”.

Không dừng lại ở đó, nhân viên đó còn nhấn mạnh: chỉ những khách hàng “VIP” như bà Lý mới có cơ hội tham gia, những ưu đãi này rất hiếm khi công khai rộng rãi. Nghe những lời tâng bốc và cam kết chắc nịch, bà Lý dần xiêu lòng. Cuối cùng, bà quyết định làm theo và ký hợp đồng mua sản phẩm tài chính kia.

Sau khi gửi khoản tiền đền bù, bà Lý trở về nhà trong tâm trạng phấn khởi, rồi kể lại cơ hội tốt này cho người thân. Nghe vậy, một số thành viên trong gia đình cũng góp tiền tham gia. Tổng cộng, bà Lý và gia đình đã đầu tư tới 8,4 triệu NDT (hơn 31 tỷ đồng) – một con số không hề nhỏ.

Bà bắt đầu vọng tưởng về một cuộc sống sung túc sau này, thậm chí còn tin rằng khi đáo hạn, tiền gốc và lãi mình nhận được có thể sẽ nhân đôi, làm vốn kinh doanh.

Bà Lý Tình

Vụ việc bị vạch trần

Thế nhưng, 5 năm sau, khi vui mừng đến ngân hàng rút tiền, bà Lý lại được thông báo: bà không hề gửi tiết kiệm tại đây, “người nhân viên” phục vụ bà năm đó cũng không phải nhân viên ngân hàng.

Lý Tình chết lặng: nếu không phải nhân viên ngân hàng thì tại sao lại có mặt ngay trong sảnh giao dịch? Khi hai bên tranh luận, phía ngân hàng cho rằng người kia rất có thể là nhân viên công ty bảo hiểm và đề nghị bà đi tìm đơn vị đó để giải quyết.

Nhờ thông tin từ giấy tờ, bà Lý đã tìm được nhân viên tư vấn năm xưa, đối phương thực chất là 1 nhân viên của công ty bảo hiểm.

Nhưng khi bà Lý yêu cầu rút tiền, phía công ty bảo hiểm ngang nhiên tuyên bố: hợp đồng bảo hiểm của bà là loại bảo hiểm trọn đời nên phải đợi đến lúc bà 108 tuổi mới có thể rút toàn bộ. Nếu nhất quyết rút sớm, sẽ bị khấu trừ một khoản không nhỏ. Dĩ nhiên, bà Lý kiên quyết phản đối.

Bà còn quay lại ngân hàng để đối chất, bởi toàn bộ giao dịch đều diễn ra ngay tại quầy ngân hàng, vậy thì ngân hàng không thể thoái thác trách nhiệm. Hơn nữa, nếu biết đối phương là nhân viên bảo hiểm, bà tuyệt đối sẽ không ký hợp đồng.

Thế nhưng, cả ngân hàng lẫn công ty bảo hiểm đều tìm cách chối bỏ trách nhiệm. Không chấp nhận bị lừa, bà Lý đã tìm đến truyền thông để phanh phui sự việc, đồng thời nộp đơn khởi kiện ra tòa.

Sau quá trình điều tra, tòa án tuyên buộc công ty bảo hiểm phải hoàn trả toàn bộ số tiền 8,4 triệu NDT cho bà Lý và người thân, đồng thời chi trả thêm phần lãi phát sinh tương ứng.

Theo Baidu