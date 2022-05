Người phụ nữ mắc kẹt 7 ngày dưới vực ở Yên Tử được phát hiện và giải cứu như thế nào?

"Đây là một kỳ tích"

Chiều 4/5, anh Nguyễn Minh Thuận, nhân viên ban quản lý di tích chùa Yên Tử, một trong những người tham gia cứu người phụ nữ mắc kẹt dưới vách đá hôm 3/5 cho biết vẫn không tin được việc bà Liên có thể sống sót quay trở về. "Đây là một kỳ tích ở chùa Yên Tử", anh Thuận khẳng định.

Anh Thuận kể lại: Sáng 3/5, như thường lệ anh cùng anh Mạnh và vài người thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Khi đi qua khe núi dưới chân chùa Yên Tử thì đội tuần tra nghe tiếng đồ inox va đập kèm theo tiếng kêu cứu yếu ớt.

"Cứu tôi với, tôi bị rơi xuống vực", tiếng bà Liên vọng lên từ dưới vách đá.

Anh Mạnh là người phát hiện ra bà Nguyễn Thị Bích Liên đầu tiên, kêu vọng xuống "chúng cháu ở đây, cô yên tâm ngồi yên, bọn cháu sẽ xuống đưa cô lên".

Bà Liên được mọi người đưa lên từ vách núi.

Phát hiện có người mặc kẹt, ngay lập tức các anh báo về cho ban quản lý Ban Quản lý di tích Rừng Quốc gia Yên Tử phối hợp cùng nhà chùa, Công ty TNHH Tùng Lâm lên kế hoạch giải cứu nạn nhân.

Một đội gồm nhiều thanh niên khỏe mạnh được huy động buộc dây thừng quanh người, leo từ vách núi xuống dưới vực đưa bà Liên lên.

"Chúng tôi cử 3 người leo xuống. Khi tiếp cận được bà Liên đang ngồi trên một mõm đá, bên dưới là vực sâu dựng đứng hàng trăm mét. Trên người bà Liên mặc một chiếc áo khoác gió dày, bên ngoài quấn đầy áo mưa, bên trên kéo ngọn tre che gió", anh Thuận kể để đưa được bà Liên lên hai người kéo đằng trước, một người đỡ phía sau lưng.

Lúc được kéo lên, bà Liên mệt và hoảng sợ, nhưng vẫn tỉnh táo và không bị thương nặng, chỉ có vài vết thâm ở chân và vết xước ở tay. Trong người bà giữ vé cáp treo và vé vãn cảnh Yên Tử ghi ngày 27/4.

"Bà ấy tự đi vài bước nhưng sau đó không đi được. Nhóm cứu hộ thay phiên nhau cõng bà từ trên đỉnh chùa Đồng xuống nhà thường trực của Ban quản lý ngay phía dưới chân núi", anh Thuận kể lại.

Những vết thương của bà Liên khi bị rơi xuống vách núi.

Từng có 5 người rơi xuống vách núi

Anh Thuận cho biết trường hợp của bà Liên vô cùng hi hữu vì trước bà Liên cũng có 5 vụ tai nạn rơi xuống vực, các nạn nhân hoặc bị gãy tay, gãy chân nặng thì đa chấn thương, không một ai lành lặn như người phụ nữ 60 tuổi này.

"Nếu như không có phiến đá, chắc nạn nhân đã rơi xuống vực sâu. Bà không bị gãy tay hay gãy chân là do tụt xuống vực theo kiểu nằm sấp, quần áo dày giảm bớt vết thương. Còn nếu ngã tự do có thể đã mất mạng do đây là vách dốc đứng", anh Thuận nói và cho biết nơi người phụ nữ rơi xuống khá kín gió, may mắn có áo mưa che chắn nên bà không bị cảm lạnh.

Nhiệt độ ở vách núi về đêm giảm xuống đến 8 độ, vách núi đã che chắn cho bà, cộng với sự may mắn khi tìm được túi đồ ăn đã giúp bà Liên vượt qua khó khắn về lương thực, cầm cự được 7 ngày.



Người phụ nữ trở về nhà tối 3/5.

Về thông tin cho rằng bà Liên tự leo xuống vách núi để ngồi thiền, hoặc bịa chuyện rơi xuống vách đá, anh Thuận khẳng định không thể có chuyện đó. Anh Thuận cho biết khu vực nơi bà Liên mắc kẹt vô cùng hiểm trở, bản thân là đàn ông cũng không thể tự trèo xuống, phải dùng dây thừng mới đu xuống được và quá trình xuống rất dễ gặp nguy hiểm.

Về phiến đá nơi người phụ nữ nằm, anh Thuận cho hay từ trên không thể nhìn thấy được vị trí của bà Liên, chỉ khi đu dây xuống đến nơi mới thấy bà đang ngồi, nên không thể tự trèo xuống.

Ông Lê Tiến Dũng, Trưởng ban Quản lý di tích và Rừng quốc gia Yên Tử cũng khẳng định chuyện cứu được bà Liên dưới vách đá cao 30 m là sự thật.

Bà Liên cho ban quản lý xem vé đi tham quan chùa.

Theo ông Dũng, qua xác minh từ hệ thống camera và bán vé tham quan, cáp treo thì bà Liên mua vé ngày 27/4, hệ thống camera cũng ghi lại cảnh bà Liên đi qua cổng rồi vào trong sân của ga cáp treo.

"Tôi khẳng định chuyện bà Liên bị rơi xuống vực rồi được cứu sống sau 7 ngày là có thật 100%, phía gia đình bà Liên cũng khẳng định có đơn trình báo mất tích tới cơ quan công an", ông Dũng nói.

Ông Dũng cho biết thêm những ngày trước đội tuần tra của ban quản lý di tích vẫn đi kiểm tra an ninh quanh khu vực chùa, tuy nhiên do mưa và gió lớn cộng mây mù hạn chế tầm nhìn, nghe nên không phát hiện ra tiếng kêu cứu của bà Liên.

Ngày 3/5, thời tiết quang đãng, không còn mưa nên mọi người nghe được tiếng kêu của bà, đã tổ chức cứu hộ đưa bà lên khỏi vực sâu.

Theo bà Liên bà bị rơi xuống vực đã 7 ngày nay nhưng không ai tìm thấy, sống sót nhờ bới rác tìm nước, ăn lá cây rừng.



