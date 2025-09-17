Người phụ nữ ho ra "rễ cây"

Một câu chuyện hi hữu vừa xảy ra tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Cô Lý sau một trận cảm cúm tưởng chừng bình thường, lại trải qua hơn nửa năm sống trong cảnh ho liên tục, nhiều lần có cảm giác nghẹt thở tưởng như không qua khỏi. Đỉnh điểm, cô ho bật ra một khối đờm đặc, hình dáng giống hệt rễ cây, chất nhầy như thạch.

Theo lời kể, khối “đờm rễ cây” bít kín khí quản, khiến cô nhiều phen thở gấp, hoảng loạn. Khi tới bệnh viện, cô mang theo hình ảnh chụp lại khối đờm kỳ lạ này để nhờ bác sĩ tìm nguyên nhân.

Bác sĩ cho biết, đa phần trường hợp tương tự thường liên quan bệnh lý tim mạch. Tuy nhiên, ở cô Lý lại không hề có tiền sử bệnh tim, trường hợp này được xác định là “đặc phát” - tức không tìm ra nguyên nhân rõ ràng, khá hiếm gặp trong lâm sàng.

Được biết, cuối năm ngoái, cô Lý bị cảm cúm do virus, ho kéo dài nhưng chủ quan không điều trị. Sau đó, những cơn ho ngày càng nặng hơn, kéo dài đến khi khạc ra khối đờm dị dạng nói trên.

Trong quá trình điều trị, bác sĩ đã thử một hướng đi khác là điều chỉnh chế độ ăn. Cô Lý được khuyến cáo hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, tránh chất béo khó tiêu. Điều bất ngờ là sau khi kiêng khem nghiêm ngặt, những khối đờm “rễ cây” đã hoàn toàn biến mất.

Tuy nhiên, việc cắt hoàn toàn chất béo khỏi khẩu phần ăn cũng không có lợi cho sức khỏe. Vì thế, bác sĩ bổ sung thêm khuyến nghị: giảm chất béo chuỗi dài, tăng cường chất béo chuỗi trung bình để vừa đáp ứng nhu cầu cơ thể, vừa không gây áp lực cho hệ bạch huyết.

Trường hợp của cô Lý cuối cùng đã được kiểm soát ổn thỏa. Các bác sĩ cũng nhấn mạnh, khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường, đặc biệt là ho kéo dài kèm khó thở, người bệnh cần đi khám kịp thời, tránh để bệnh chuyển biến nguy hiểm.

Nguồn và ảnh: QQ