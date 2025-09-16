Năm 2013, người đàn ông họ Lưu ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đang đi làm thì nhận tin mẹ mình rơi vào tình trạng nguy kịch trong bệnh viện. Vội vã chạy đến, ông chỉ kịp nghe những lời trăn trối cuối cùng. Trong hơi thở đứt quãng, người mẹ dặn rằng trên gác xép có một chiếc hộp sắt, bên trong là tài sản bà dành dụm cả đời cho con trai.

Sau tang lễ, nỗi đau mất mát khiến ông Lưu tạm quên câu chuyện về chiếc hộp bí ẩn. Mãi đến 3 năm sau, trong một lần dọn dẹp, ông mới tìm thấy chiếc hộp cũ gỉ sét. Bên trong không phải vàng bạc, mà là một tờ biên lai gửi tiền ghi rõ tên người mẹ với số tiền tiết kiệm 6 triệu NDT (hơn 22 tỷ đồng) tại 1 ngân hàng ở địa phương.

Trên biên lai thể hiện đây là khoản tiền gửi kỳ hạn một năm, với lãi suất 10%/năm. Nếu tính cả lãi, số tiền có thể lên đến gần 8 triệu NDT (hơn 29 tỷ đồng). Phát hiện này khiến cả gia đình bàng hoàng, bởi chỉ sau một đêm, họ có thể từ một gia đình bình thường trở thành những người giàu có.

Hy vọng đổi đời nhanh chóng vụt tắt

Ông Lưu vốn làm việc trong ngành ngân hàng nhiều năm, nên dễ dàng nhận thấy tờ biên lai không có dấu hiệu giả mạo. Giấy còn rõ nét, chữ viết nguyên vẹn, chỉ có con dấu đã nhòe theo thời gian.

Khi ông kể lại cho gia đình, tất cả mọi người đều vô cùng sửng sốt. Suốt mấy chục năm chung sống, cha của ông Lưu chưa từng biết vợ mình có khoản tiền khổng lồ như vậy. Dẫu vậy, ông Lưu vẫn tin tưởng, bởi biết mẹ từng có thói quen đầu tư chứng khoán và âm thầm tích lũy từ lâu.

Sau một tuần chuẩn bị giấy tờ, ông cùng vợ mang biên lai đến ngân hàng để làm thủ tục rút tiền. Ban đầu, nhân viên chỉ nói cần thời gian xác minh. Nhưng hôm sau, khi quay lại, họ nhận được câu trả lời đầy bất ngờ: “Biên lai gửi tiền này là giả, chúng tôi chưa từng tiếp nhận số tiền này. Chúng tôi sẽ nhanh chóng báo cảnh sát vì phát hiện dấu hiệu lừa đảo.”

Công an nhanh chóng vào cuộc, tuy nhiên, quá trình điều tra không tìm thấy bằng chứng cho thấy ông Lưu làm giả biên lai. Tất cả giấy tờ ông chuẩn bị đều chặt chẽ, không có dấu hiệu gian dối.

(Ảnh minh họa)

Biên lai gửi tiền sau đó đã được chuyển đến Trung tâm Giám định pháp y thuộc Đại học Khoa học Chính trị và Luật Tây Nam (Trùng Khánh) để kiểm chứng. Kết quả cho thấy nhiều điểm bất thường: Không thể xác định được thời điểm ký có đúng với ngày gửi tiền hay không; chữ viết còn rõ, nhưng dấu mộc đã mờ đến mức khó nhận dạng; con dấu khác với mẫu ngân hàng sử dụng thời kỳ đó…

Tuy nhiên, cơ quan này cũng cho biết sự khác biệt có thể do thay đổi qua nhiều năm, nên không thể khẳng định hoàn toàn là giả. Trong khi đó, phía ngân hàng lại cho rằng với hơn 20 năm làm trong ngành, ông Lưu hoàn toàn có khả năng tạo ra một vụ lừa đảo tinh vi. Từ đó, cảnh sát Tứ Xuyên bắt đầu mở cuộc điều tra kéo dài 2 năm.

Vụ kiện dai dẳng và bí ẩn chưa hồi kết

Khoảng thời gian bị điều tra đã khiến danh tiếng của ông Lưu tổn hại nặng nề. Gia đình ông sống trong ánh mắt nghi ngờ, công việc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Quá bức xúc, ông công khai câu chuyện lên mạng xã hội. Vụ việc ngay lập tức gây bão dư luận, với hàng nghìn ý kiến trái chiều: nhiều người tin đó là tài sản thật sự người mẹ để lại, trong khi không ít người cho rằng đây chỉ là mánh khóe.

Đến năm 2016, 6 năm sau ngày mẹ qua đời, vụ án vẫn chưa có lời giải. Trước sức ép dư luận và không có bằng chứng chỉ ra ông Lưu làm giả giấy tờ, tòa án địa phương ở Tứ Xuyên, Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lừa đảo từ phía ngân hàng. Tuy nhiên, khi ông Lưu kiện ngược lại ngân hàng để đòi danh dự, ông vẫn không thắng kiện.

Tờ biên lai gửi tiền có giá trị 6 triệu NDT (hơn 22 tỷ đồng) đến nay vẫn là một bí ẩn. Nó có thể là minh chứng cho khối tài sản khổng lồ mà người mẹ âm thầm tích lũy, nhưng cũng có thể chỉ là một chứng từ đã mất giá trị vì lý do nào đó.

Ông Lưu kiên trì điều tra, tìm hiểu những mối quan hệ và hoạt động tài chính trong quá khứ của mẹ. Ông tin rằng việc bà tham gia chứng khoán, kiếm được số tiền lớn là điều hoàn toàn có cơ sở. Nhưng suốt nhiều năm, ông vẫn không thể tìm được câu trả lời cuối cùng.

Cuối cùng, câu chuyện bỏ ngỏ trong sự tiếc nuối. Một gia đình từng đứng trước cơ hội đổi đời chỉ nhờ một tờ giấy, cuối cùng lại phải trải qua nhiều năm nghi ngờ, kiện tụng, và để lại một bí ẩn chưa thể giải đáp.