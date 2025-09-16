Bộ Tài chính đề xuất phương án có lợi với hàng triệu người: Thu nhập bao nhiêu thì không cần đóng thuế TNCN?

Câu hỏi "Lương bao nhiêu thì không cần đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN)?" là vấn đề được nhiều người lao động quan tâm.

Theo các quy định hiện hành, thuế TNCN hàng tháng sẽ được tính toán dựa trên các khoản giảm trừ như bảo hiểm, giảm trừ bản thân và giảm trừ gia cảnh cho những người phụ thuộc.

Mới đây, Bộ Tài chính đã gửi Bộ Tư pháp dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân để thẩm định, trong đó, mức giảm trừ bản thân cho người chịu thuế TNCN sẽ nâng lên 15,5 triệu đồng mỗi tháng, trong khi mỗi người phụ thuộc được giảm trừ 6,2 triệu đồng.

Chỉ riêng chủ trương và chính sách nâng mức thu nhập chịu thuế và mức giảm trừ gia cảnh đã là yếu tố có lợi cho hàng triệu người lao động. Tất nhiên, con số cuối cùng trước khi áp dụng chính thức đang được các cơ quan chức năng xem xét kỹ lưỡng.

Tạm tính với mức đề xuất hiện tại từ Bộ Tài chính, thì một câu hỏi đặt ra là thu nhập đến bao nhiêu thì chưa cần đóng thuế, với trường hợp không có người phụ thuộc, và trường hợp có từ 1 người phụ thuộc trở lên?

Sau đây là một vài ví dụ ước tính cơ bản, chỉ dựa trên 3 yếu tố gồm: giảm trừ cho bản thân, giảm trừ bảo hiểm xã hội, giảm trừ cho người phụ thuộc (nếu có).

Câu hỏi "Lương bao nhiêu thì không phải đóng thuế TNCN" là vấn đề được nhiều người lao động quan tâm. (Ảnh minh họa)

1. Chẳng hạn, với mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng với các trường hợp có và không có người phụ thuộc: Việc tính toán sẽ như sau:

Bảo hiểm bắt buộc = 10,5% × 15 = 1,575 triệu đồng. Giảm trừ bản thân = 15,5 triệu đồng. Tổng giảm trừ = 1,575 + 15,5 = 17,075 triệu đồng. Thu nhập tính thuế = 15 – 17,075 = âm → tính bằng 0 ➡ Thuế TNCN phải nộp = 0 đồng.

Có 1 người phụ thuộc hoặc nhiều hơn: tổng giảm trừ còn cao hơn, chắc chắn vượt thu nhập.➡ Thuế TNCN phải nộp = 0 đồng.

2. Một ví dụ khác, trường hợp cá nhân có thu nhập 20 triệu đồng mỗi tháng và trong các trường hợp có và không có người phụ thuộc, sẽ tạm tính như sau:

Nếu không có người phụ thuộc thì Bảo hiểm = 10,5% × 20 = 2,1 triệu đồng. Giảm trừ bản thân = 15,5 triệu đồng. Tổng giảm trừ = 17,6 triệu đồng. Thu nhập tính thuế = 20 – 17,6 = 2,4 triệu đồng. Tính thuế: 2,4 × 5% = 120.000 đồng ➡ Thuế TNCN phải nộp = 120.000 đồng.

Nếu có 1 người phụ thuộc: Giảm trừ thêm = 6,2 triệu đồng. Tổng giảm trừ = 23,8 triệu đồng.

Thu nhập tính thuế = 20 – 23,8 = âm → bằng 0 ➡ Thuế TNCN phải nộp = 0 đồng.

Có 2 người phụ thuộc trở lên: tổng giảm trừ cao hơn, cũng bằng 0.

Độc giả có thể nắm rõ thông tin nhanh nhất bằng cách nhìn vào bảng tổng hợp nghĩa vụ thuế TNCN theo các mức thu nhập từ 15 đến 25 triệu và số người phụ thuộc tạm tính dưới đây theo đề xuất của Bộ Tài chính.

Bảng tổng hợp nghĩa vụ thuế TNCN tạm tính theo đề xuất của Bộ Tài chính.

Từ bảng trên và một số ví dụ ngẫu nhiên cho thấy, nếu bạn chịu trách nhiệm chu cấp cho càng nhiều người, thì mức giảm trừ sẽ nhiều hơn.

Tuy nhiên, ở trên mới là dự thảo của Bộ Tài chính và chỉ tạm tính dựa trên 3 chỉ số như đã nêu. Để đảm bảo chính xác, người lao động nên theo dõi thường xuyên các quy định và cách tính thuế mới nhất để thực hiện đúng pháp luật quy định.