Người phụ nữ gửi tiết kiệm gần 7 tỷ đồng, 3 năm sau đến rút còn đúng 300.000 đồng, ngân hàng tuyên bố: “Chúng tôi không liên quan”

Tiền tiết kiệm biến mất một cách khó hiểu

Ở thời điểm 3 năm trước, cô Vương (Chiết Giang, Trung Quốc) đang kinh doanh quần áo ở phố đi bộ. Tại đây, cô có đến 2 cửa hàng. Nhờ bán giá rẻ, mặt hàng lại chất lượng nên công việc kinh doanh rất tốt. Cũng chính vì thế, chỉ một thời gian ngắn sau đó, cô nhanh chóng tích góp được 500.000 NDT.

Muốn số tiền này có thể sinh lời, cô đã đến ngân hàng để gửi tiết kiệm. Sau này, việc kinh doanh ngày một phát triển. Cô liên tiếp gửi thêm để tăng số tiền trong tài khoản tiết kiệm lên đến 2 triệu NDT (gần 7 tỷ đồng).

Ảnh minh họa

Vào tháng 3 vừa qua, đang trong lúc dọn hàng buổi sáng, cô Vương nhận được cuộc gọi từ người thân ở quê. Ở đầu dây bên kia, người họ hàng thông báo, mẹ cô bị xuất huyết não, đang phải cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin này, cô nhanh chóng trở về quê. Bác sĩ tại bệnh viện thông báo gia đình cần chuẩn bị tiền để làm phẫu thuật. Số tiền ước tính là 150.000 NDT.

Có 2 triệu NDT tiết kiệm trong tay, cô Vương quyết định lấy ra 1 phần để thanh toán viện phí cho mẹ. Cô nhanh chóng đến ngân hàng để thực hiện giao dịch rút tiền. Ngay khi đọc thông tin cá nhân và yêu cầu rút 150.000 NDT, cô bất ngờ với câu trả lời của nhân viên ngân hàng. Người này cho biết số tiền trong tài khoản tiết kiệm không đủ.

Vô cùng bối rối, người phụ nữ nhờ phía ngân hàng kiểm tra lại giúp. Giao dịch viên nhập thông tin đến 3 lần. Song kết quả vẫn không thay đổi. Nữ nhân viên này cho biết số tiền trong tài khoản tiết kiệm của cô chỉ còn vỏn vẹn 100 NDT (hơn 300.000 đồng).

Chưa từng rút tiền trong tài khoản tiết kiệm, tại sao 2 triệu NDT của cô Vương nay lại chỉ còn có 100 NDT? Cô yêu cầu phía ngân hàng giải thích về trường hợp của mình. Tuy nhiên, nữ giao dịch viên này không đưa ra được lý do chính đáng. Mất số tiền lớn lại không biết lý do, người phụ nữ này mất kiểm soát và có những lời nói khó nghe. Ngay lập tức, cô bị nhân viên an ninh đưa ra ngoài.

Sau khoảng 1 tuần làm việc với ngân hàng nhưng không thu được kết quả gì, cô Vương đã trực tiếp gọi điện cho cảnh sát. Ngay khi tiếp nhận vụ việc, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc.

Chân tướng của vụ việc

Trải qua 3 ngày điều tra, cảnh sát phát hiện người đã lấy đi số tiền của cô Vương chính là nam nhân viên quản lý của ngân hàng đã nghỉ việc. Sau khi xác định được mục tiêu, cảnh sát tìm ra nơi ở của người đàn ông tên Tôn này. Đối tượng nhanh chóng bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại nhà của người đàn ông này, cảnh sát thu giữ được 1 triệu NDT trong két sắt cùng nhiều món phụ kiện, quần áo đắt tiền khác.

Sau khi được đưa đến đồn cảnh sát, người đàn ông này đã tự thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Anh ta cho biết đã lợi dụng quyền hạn về chức vụ của mình để sử dụng số tiền của cô Vương nhằm đầu tư quỹ. Ban đầu, anh nghĩ rằng chỉ vay tạm. Sau khi đầu tư thu được lãi, anh sẽ trả lại vào tài khoản của cô Vương. Tuy nhiên, do thị trường quỹ trong 2 năm qua không tốt, anh bị thua lỗ, không đủ khả năng để trả số tiền đã lấy ra từ tài khoản của nữ khách hàng này. Để trốn tránh trách nhiệm, đối tượng này đã nhanh chóng nghỉ việc. Song anh không ngờ hành vi của mình vẫn bị phát hiện.

Trước tình huống này, đại diện ngân hàng từ chối trách nhiệm. Người đứng đầu cho biết Tôn đã nghỉ việc nên vụ việc này không liên quan gì đến nhà băng.

Tức giận trước cách xử lý này của phía ngân hàng, cô Vương quyết định nhờ luật sư khởi kiện ra tòa, mong đòi lại khoản tiền đã mất.

Ảnh minh họa

Theo điều 6 của luật Ngân hàng Thương mại Trung Quốc, ngân hàng phải có trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền trước sự xâm phạm của bất kỳ đơn vị, cá nhân nào.

Dù Tôn đã từ chức. Song theo điều tra, đối tượng này vẫn là nhân viên của ngân hàng khi sự việc xảy ra. Với tư cách là người sử dụng lao động, ngân hàng phải chịu trách nhiệm gián tiếp.

Thứ hai, theo tòa án, Tôn đã lợi dụng chức vụ để chiếm giữ trái phép tài sản ngân hàng. Đối tượng này sẽ bị phạt tù có thời hạn từ 3-10 năm và bị phạt tiền.

Trong trường hợp này, nam đối tượng bị kết án 7 năm tù và phạt 100.000 NDT. Đồng thời, người này phải hoàn trả lại số tiền đã lấy của cô Vương. Ngân hàng phải có trách nhiệm giám sát việc này.