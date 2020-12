Người phụ nữ giết chồng trong đêm và sự thật cuộc đời được hé lộ sau 50 năm khiến ai cũng xót xa

Bị chồng đánh đập liên tục đến mức phải bỏ nhà đi trốn, nhưng người phụ nữ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc này từng một mực chờ đợi, chờ con cái lớn lên, chờ ngày nào đó chồng cô bỗng dưng thay đổi tính nết, chờ năm tháng cùng bệnh tật bào mòn dần sinh mạng của mình...

Người chồng vũ phu

Người phụ nữ tên Hàn Linh (tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi) với một bên mắt đã lòa, hốc mắt đỏ, đầu gối sưng phù khập khiễng nhích từng bước... Tất cả đều là do chồng cô - Trương Cường - ra tay đánh đập.

Với dáng vẻ gầy yếu, khó có thể liên hệ Trương Cường với một người ra tay độc ác với vợ

Bị đánh chửi giằng co cả đêm, thừa lúc Trương Cường ngủ say, Hàn Linh lần mò bỏ chạy đến gõ cửa từng nhà hàng xóm trong thôn, may thay cuối cùng cũng có người tốt bụng mở cửa cho cô. Trốn được 1 tháng ở nhà con trai cả, cô lại bị chồng bắt được, giam lỏng, khóa 3 lớp cửa, buổi tối ngủ chân cũng bị trói bằng xích sắt, bên cạnh đặt búa và dao. Trương Cường lập một danh sách bao gồm nhà con cả, nhà con út, nhà em gái Hàn Linh, nhà chú thím Hàn Linh... Nếu Hàn Linh bỏ chạy, hắn sẽ giết hết những người có trong danh sách.

Hơn 4h sáng ngày 21/12/2019, sau khi bị hành hạ, đánh đập suốt một đêm, Hạ Linh dùng gập đập vào thái dương Trương Cường đang ngủ say. Trương Cường ngửa mặt nằm trên giường, không động đậy, lúc ấy Hàn Linh vẫn chưa ý thức được người chồng vũ phu của mình đã chết. Hàn Linh đem quần áo của chồng ném vào lò sưởi dưới giường, lửa bùng lên khiến Trương Cường bị bỏng phía sau lưng.

Ngày 26/10/2020, tòa án nhân dân thị trấn Nộn Giang, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) tuyên án Hàn Linh tội cố ý giết người với hình phạt 5 năm tù giam.

Một góc thôn Liên Hưng, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc)

Thôn Liên Hưng thuộc thành phố Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang, cách Nộn Giang một giờ xe chạy, Hàng năm mỗi khi hè đến, Trương Cường đều được hợp tác xã chia lợi nhuận hơn 10 nghìn tệ (khoảng 36,3 triệu đồng). Hắn lập tức đi tìm chỗ đánh bạc, mỗi lần đi liên tục vài ngày, thậm chí là nửa tháng không về nhà.

Trương Cường cũng là một tay đánh bạc giỏi, có nhiều mánh lới, chẳng biết sợ ai, dần dần trong thôn không còn ai chơi với hắn, hắn bèn bắt xe đi Thượng Hải tiếp tục đánh bạc, hết tiền mới quay về nhà. Mỗi lần về nhà, hắn đều chạy khắp nơi vay tiền, hàng xóm, thân thích, bạn bè của con cái... đều bị hắn tới quấy nhiễu, lại thêm thường xuyên có chủ nợ đến tận cửa đòi tiền, khiến ai cũng ngán ngẩm Trương Cường.

Trương Hưng Minh - con trai lớn của Trương Cường và Hàn Linh - nhớ lại, có lần Trương Cường vay đâu đó được 5 nghìn tệ (tương đương 17,7 triệu đồng) đi đánh bạc, thắng được 40-50 nghìn tệ (tương đương 142-177 triệu đồng), Trương Hưng Minh khuyên Trương Cường nghỉ đánh bạc, ngần đó tiền có thể giúp gia đình sống dư dả một năm. Thế nhưng Trương Cường không đồng ý, mơ tưởng sẽ lại thắng thêm 50 nghìn tệ nữa, chẳng ngờ lần đó hắn thua sạch toàn bộ, còn vay nợ thêm 70-80 nghìn tệ (tương đương 248-283 triệu đồng).

Thua bạc đánh vợ

Hàn Linh hứng chịu đòn roi, nhục mạ của chồng suốt 50 năm không ngừng nghỉ (hình minh họa)

Trương Hưng Minh rất nhiều lần chứng kiến cha đánh mẹ đến sùi bọt mép, gục trên mặt đất, trước kia, ai đến can ngăn cũng đều bị đánh văng ra. Cho tới tận bây giờ, trên cằm Hàn Linh vẫn còn một vết sẹo dài do bị chồng dùng kéo đâm trúng. Trong trí nhớ của 2 người con, trên người mẹ mình luôn có rất nhiều vết thương. Hàn Linh từng bị đánh gãy tay, từng bị túm tóc lôi đi khắp nơi, mắt bị đánh bầm dập, mũi thường xuyên chảy máu. Sợ người đời chê cười, Hàn Linh trước nay không dám đi bệnh viện, mà chỉ nhờ vả thầy thuốc trong thôn hoặc tự mình xử lý các vết thương.

Những lúc nợ tiền không thể trả, người vợ khốn khổ lại trở thành vật gán nợ của Trương Cường. Mấy chục năm trước, có lần Trương Cường đánh bạc với hàng xóm bị thua tiền, bèn bắt vợ đến nhà người đàn ông nọ ngủ một đêm. Lúc Hàn Linh tủi nhục đi đến, mẹ của người đàn ông thắng bạc cầm tay cô nói: "Nhà tôi không làm mấy chuyện vô lương tâm", rồi tiễn Hàn Linh quay về. Hàn Linh vừa đi vừa khóc.

Sau khi hai con có gia đình riêng, Trương Cường thường xuyên đến vay tiền các con, nếu vay không được liền trở về đánh vợ. Trương Hưng Minh và Trương Hưng Nguyên biết rõ tình cảnh của mẹ, mặc dù trong lòng không muốn cũng chỉ có thể mượn tiền khắp nơi cho cha đánh bạc. Có lần con trai mới đưa 8 nghìn tệ (tương đương 28,3 triệu đồng), Trương Cường liền đánh bạc thua sạch trong chớp mắt. Bực tức trong người, hắn lại về nhà đánh và dọa giết vợ. Hàn Linh từng nói với đứa con thứ Trương Hưng Nguyên rằng: "Mẹ muốn làm ông ấy tàn phế, không thể đánh mẹ được nữa, mẹ sẽ chăm sóc ông ấy cả đời."

Mối tình oan trái

Hàn Linh khi làm đội trưởng đội văn nghệ Tịch Dương Hồng của thôn Liên Hưng

Hàn Linh và Trương Cường đều là người huyện Triệu Nguyên, thành phố Đại Khánh (tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc), là hàng xóm với nhau từ nhỏ. Khi đó, cha Hàn Linh là đội trưởng đội sản xuất, gia cảnh khá giả, còn Trương Cường là nhân công cấp dưới của cha Hàn Linh, đang yêu đương với một cô gái thuộc tầng lớp trí thức từ Thượng Hải đến. Cha Hàn Linh thấy Trương Cường mê đánh bạc, làm việc không đàng hoàng liền ra tay ngăn cản Trương Cường và cô gái Thượng Hải yêu nhau, Trương Cường sau đó mới quay sang theo đuổi Hàn Linh. Năm Hàn Linh 15-16 tuổi, Trương Cường rủ Hàn Linh lén lút bỏ trốn.

Nhờ người thân giúp đỡ, Trương Cường và Hàn Linh bắt đầu cuộc sống ở thôn Liên Hưng trong một gian nhà rách nát, bốn phía gió lùa. Năm đầu tiên, hắn có tu chí làm ăn, nhưng chẳng bao lâu sau thói nghiện cờ bạc lại nổi lên, hắn bỏ công việc, tối ngày theo mấy kẻ xấu lê la đánh bạc. Không đến 2 năm sau, Hàn Linh mang thai nhưng đứa con sinh ra chết yểu, sau đó mới lần lượt sinh Trương Hưng Minh và Trương Hưng Nguyên. Năm 1983, trong một đợt càn quét tệ nạn cờ bạc, Trương Cường bị bắt giam một năm rưỡi, Hàn Linh một mình cáng đáng cả gia đình, làm lụng vất vả khiến một bên mắt bị bỏng hơi nước, từ đó không nhìn thấy gì nữa.

Trong ấn tượng của Hàn Quyên - em gái Hàn Linh, chị gái mình là người yêu cái đẹp, tính cách sôi nổi hướng ngoại, thích múa hát, Hàn Linh từng làm đội trưởng đội văn nghệ thôn Liên Hưng.

Làng quê dậy sóng

Thôn Liên Hưng là một thôn nghèo, nhà liền nhà, sân liền sân, việc Trương Cường hay đánh vợ cả thôn ai ai cũng biết. Lúc còn trong hợp tác xã, có một lần Tôn Tú Hoa (người dân trong thôn) cùng một cụ bà đang tán gẫu thì gặp Hàn Linh đến mượn sách, 3 người gặp nhau hàn huyên đôi câu, bỗng nhiên Trương Cường ở đâu lao đến, đánh đấm Hàn Linh túi bụi rồi nắm tóc kéo về nhà, mọi người đều bị dọa sợ nhưng không ai dám lên tiếng.

Sợ vợ bỏ chạy, cửa sổ nhà Trương Cường đều được hàn khung sắt

Lưu Phú Quý ở nhà đối diện nhà Trương Cường kể lại: "Ban đầu khi Trương Cường đánh vợ, tôi cũng sang can ngăn, kết quả lại bị hắn mắng chửi, ngăn không nổi hắn, sau này hắn thích đánh thì đánh, tôi cũng ngại không muốn nhúng tay vào, dù sao chuyện gia đình người khác, mình muốn quản cũng không được."

Cụ Vương Diễm Phân, 80 tuổi, người thôn Liên Hưng nói: "Tiếng đánh đập, khóc la phát ra từ nhà Trương Cường đã thành việc quen thuộc trong thôn, có lần tôi đánh bạo đến gõ cửa nhà hắn, Trương Cường lúc đó mới ngừng tay ra mở cửa, còn vợ hắn Hàn Linh nhìn tôi cảm ơn vì đã cứu nó một mạng."

Hội phụ nữ thôn Liên Hưng đã từng đến vận động Trương Cường 4-5 lần nhưng "chuyện gia đình người ngoài không được rõ, huống chi những phụ nữ trong hội ngay chính chuyện nhà mình cũng khó mà giải quyết hết".

Năm 2019 hàng xóm từng giúp Hàn Linh báo công an, nhưng công an cũng chỉ phê bình, giáo dục vài câu, đại khái "đừng có đánh vợ nữa, nếu không lần sau sẽ tới bắt đi", còn chọn ra một người trực tiếp theo dõi Trương Cường. Dân cư thôn Liên Hưng ngàn vạn lần không ngờ tới sự việc lại diễn tiến theo chiều hướng bi kịch như vậy.

Không nơi nương tựa

Phòng ngủ của Hàn Linh bị lắp thêm khóa ở phía trên

Hàn Linh bị đánh không có cách nào phản kháng, chỉ có thể lựa chọn nhân lúc đêm tối bỏ trốn, nhưng lần nào cũng bị bắt trở về. 6 năm trước, Hàn Linh từng ôm bọc quần áo, đi bộ 20km sang bên kia sông, khi đó mặt sông đều đã đóng băng, đợi sáng mai sẽ ngồi tàu hỏa về quê, nhưng không ngờ tàu hỏa chưa đến mà Trương Cường đã đuổi tới rồi. Hàn Linh kỳ thực không có chỗ nào để đi, mấy năm trước bị đánh phải chạy về nhà mẹ đẻ, trốn được nửa tháng thì người trong nhà cũng khuyên cô nên trở về với chồng, bởi "tự mình lựa chọn, lấy chồng rồi không thể tùy ý nữa".

Hàn Quyên kể, anh rể cũng từng đến xin đón chị về 1 lần, còn hứa không bao giờ đánh vợ nữa, sẽ chăm lo làm việc, đối xử tốt với vợ, nhưng không được bao lâu liền trở lại thói cũ, không sửa được. Trừ em gái là Hàn Quyên, thân thích của Hàn Linh rất ít khi đến thăm cô. Em trai Hàn Linh cũng từng sống ở đó vài năm, đánh nhau với anh rể rồi bỏ đi. Khi hai cậu con trai Trương Hưng Minh và Trương Hưng Nguyên lấy vợ, họ hàng bên ngoại cũng tới thăm nhưng đều bị Trương Cường chọc giận, về sau không ai lui tới nữa.

Năm Trương Hưng Minh 13 tuổi, Hàn Linh và Trương Cường từng đề cập đến việc ly hôn, Trương Cường muốn Trương Hưng Minh đi theo mình, còn dọa con trai nếu đi theo mẹ sau này sẽ không lấy được vợ. Mọi người xung quanh đều ngăn cản Hàn Linh ly hôn, khuyên cô vì con cái mà nghĩ lại, hai đứa con trai sau này tiền sính lễ cưới vợ không phải là ít, người ta sẽ nhìn vào số tiền sính lễ phải đưa cho 2 đứa con trai mà không dám cưới Hàn Linh, Hàn Linh sẽ không thể tái giá.

Lúc 2 con còn nhỏ, Hàn Linh từng uống thuốc trừ sâu tự tử, may nhờ có Lưu Phú Quý nhà đối diện đưa đi cấp cứu.

Ảnh chụp khi Hàn Linh ở thị trấn, bên trên viết "Thời gian hạnh phúc"

Bắt đầu từ năm 2017, Trương Cường nghi ngờ Hàn Linh ở bên ngoài có người đàn ông khác, nên đánh chửi vợ ngày càng thậm tệ, đồ đạc trong nhà đều bị đập nát hết. Hàn Linh không thể đi đâu, cũng không dám cùng ai chuyện trò. Trương Cường còn nhờ cháu của Tôn Tú Hoa cài định vị cho điện thoại của Hàn Linh để tiện bề truy lùng tung tích nhưng bị từ chối.

Lần cuối cùng Hàn Linh bỏ trốn, Trương Cường điên cuồng tìm cô. Trương Cường nghi ngờ tất cả mọi người trong thôn đang giấu vợ mình, hắn đến từng nhà, bắt ép người ta mở cửa từng phòng để khám xét, tìm không được người còn hăm dọa rằng nếu tìm được Hàn Linh sẽ quay về giết sạch dân làng.

Trương Hưng Minh sau khi nhận được tin mẹ đang ở thị trấn, tâm trạng càng không thể lơi lỏng. Để tránh bị cha phát hiện, Trương Hưng Minh đem mẹ giấu ở nhiều nơi, mỗi nơi ở một vài ngày, người quen thân đến thăm cũng phải nhanh chóng rời đi, sợ bị Trương Cường phát hiện sẽ liên lụy đến họ. Thế nhưng, hành tung của Hàn Linh vẫn bị Trương Cường lần ra, hắn chầu chực ở đối diện nhà con trai, nhân lúc Trương Hưng Minh nghỉ ngơi, hắn trèo ống thông gió vào nhà, trộm điện thoại của con trai và con dâu để xem. Trương Hưng Minh cuối cùng vẫn thỏa hiệp, anh ta không tin cha sẽ sửa đổi nhưng cũng không còn cách nào khác.

Hàn Linh 66 tuổi, bị bạo hành gần 50 năm, cuối cùng cũng đã tự giải thoát cho mình (hình minh họa)

Trương Hưng Minh từng báo cảnh sát 2 lần. Sợ cảnh sát không đến, Trương Hưng Mình chỉ dám báo "có ẩu đả", cảnh sát đến xem tình hình nhận định chỉ là mâu thuẫn gia đình, hòa giải một chút rồi thôi. "Anh em chúng tôi muốn báo cảnh sát, cần giam giữ thì giam giữ, chúng tôi đồng ý, sau này còn tái phạm sẽ đem đi xét xử, chỉnh đốn vài lần cho ông ấy sợ."

Trương Hưng Minh giãi bày thêm: "Có lần tôi báo cảnh sát, họ nghe xong liền hỏi tôi mấy tuổi rồi, sau đó nói tôi bất hiếu, làm gì có đứa con nào gọi điện báo cảnh sát đến bắt cha mình."

Cái kết buồn

Thôn Liên Hưng kết thúc nửa thế kỷ ồn ã bằng một thảm kịch

Sau khi Hàn Linh giết chồng, cảnh sát muốn xem lại hồ sơ liên quan nhưng chỉ tìm được biên bản của lần báo cảnh sát đầu tiên. Trương Hưng Minh yêu cầu giám định thần kinh cho mẹ mình, kết luận "Bạo hành kéo dài khiến tính tình thay đổi, năng lực trách nhiệm hình sự hạn chế". Trên đường đi tự thú, Hàn Linh nói với con trai: "Cho dù chết trong tù cũng còn hơn ở nhà, sau khi mẹ chết, đừng chôn mẹ gần cha các con."

Ngày 21/12/2019, tin nhà Trương Cường có người bị đánh chết truyền khắp thôn xóm, mọi người đều tưởng Trương Cường đánh chết vợ, đến khi biết là Hàn Linh đánh chết chồng, ai nấy đều hoảng hốt.

Con trai Hàn Linh xé bỏ toàn bộ hình cha, chỉ giữ lại hình của mẹ

Sau khi Hàn Linh đầu thú 1 tháng, Trương Hưng Nguyên đi khắp thôn xin mọi người kí tên giảm án cho mẹ mình. Người trong thôn ít, chỉ có 2-300 người, nhưng Trương Hưng Nguyên cũng xin được hơn 100 chữ ký. Mỗi một cái tên ký xuống lại thêm một câu chuyện về mẹ mà chính Trương Hưng Nguyên cũng chưa từng được biết. Trong ngày xét xử người phụ nữ đáng thương ấy, Lưu Phú Quý và Tôn Tú Hoa đều ra tòa làm chứng việc Hàn Linh bị bạo lực gia đình.

Đây là lần duy nhất trong đời Hàn Linh phản kháng lại số phận, trước khi tự thú, cô gói ghém đồ ăn tết của gia đình từ con gà, thịt bò, cho đến rau xanh, cây nấm... phân thành hai gói chia cho hai con. Hàn Linh ôm lấy con dâu thứ khóc lớn, trong túi chỉ còn 600 tệ (tương đương 2,1 triệu đồng) cũng đưa cho cháu gái làm tiền mừng tuổi.

Hàn Linh đi rồi, Tôn Tú Hoa cảm thấy không khí trong thôn yên ắng rất nhiều, đội văn nghệ của thôn cũng phải bầu đội trưởng mới, người đến tập nhảy múa cũng ít đi. Hàng xóm thương xót hoàn cảnh của Hàn Linh, thấy có truyền thông đến đưa tin thì liên tục hỏi thăm xem Hàn Linh có được giảm án không.