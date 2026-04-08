Người phụ nữ đu bám lơ lửng sau xe tải của chồng giữa đêm, cảnh tượng lọt tầm ngắm khiến cảnh sát lập tức lệnh dừng xe

Phạm Trang |

Nghi chồng ngoại tình, người phụ nữ ở Trung Quốc đã có hành động khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Mới đây, một vụ việc đã thu hút sự chú ý của nhiều người khi ghi lại cảnh một người vợ nghi chồng ngoại tình và có hành động cực đoan để “bắt tận tay”.

Được biết, sự việc xảy ra vào cuối tháng 3 tại Trung Quốc. Trong lúc tuần tra, một cảnh sát giao thông phát hiện cảnh tượng nguy hiểm bên đường: một người phụ nữ đang đu bám bên ngoài thùng sau của một chiếc xe tải nhỏ, hoàn toàn không có dây an toàn hay thiết bị bảo hộ.

Tài xế chiếc xe tải, buộc phải dừng xe theo yêu cầu kiểm tra. Lúc này, anh mới bàng hoàng phát hiện người phụ nữ phía sau xe chính là vợ mình. Theo xác minh, người vợ đã tự buộc mình vào phía sau xe tải để bí mật theo dõi chồng. Khi làm việc với cảnh sát, cô thừa nhận do nghi ngờ chồng ngoại tình nên đã nảy sinh ý định liều lĩnh này ngay khi anh rời nhà.

Sau vụ việc, phía công an đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với hành vi liều lĩnh này. Đồng thời, tài xế xe tải cũng bị xử phạt 200 nhân dân tệ (khoảng 700 nghìn đồng) và trừ 3 điểm trên tổng 12 điểm giấy phép lái xe do không kiểm tra an toàn phương tiện trước khi khởi hành.

Nguồn: Times Of India

