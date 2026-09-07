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Người phụ nữ để lại xe máy, nhảy cầu tử vong ở Thanh Hóa: Danh tính nạn nhân SN 1987

Lam Giang (Tổng hợp)
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Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, thi thể của người phụ nữ đã được tìm thấy.

Thông tin trên báo Công Lý cho biết, khoảng 9 giờ sáng ngày 7/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể người phụ nữ nhảy cầu Nguyệt Viên (tỉnh Thanh Hóa) sau hơn 1 ngày tìm kiếm. Thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự, sau khi hoàn tất các thủ tục.

Nạn nhân trong vụ việc là chị Lê Thị K. (sinh năm 1987, trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Trước đó vào sáng ngày 6/9, người dân phát hiện một chiếc xe máy cùng đồ cá nhân để lại trên cầu Nguyệt Viên nên đã trình báo chính quyền địa phương. Qua xác minh, tài sản được xác định là của chị K.

Người phụ nữ để lại xe máy, nhảy cầu tử vong ở Thanh Hóa: Danh tính nạn nhân SN 1987 - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Báo Công Lý)

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn cùng các đội tìm kiếm đã huy động nhân lực, phương tiện và máy móc để tìm kiếm trên sông Mã, đồng thời tổ chức rà soát dọc khu vực hai bên bờ sông, tuy nhiên đã không có phép màu nào xảy ra.

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Tags

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