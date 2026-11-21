Đây là trường hợp hy hữu vừa xảy ra tại Trung Quốc, khi một người phụ nữ liên tục đặt hàng online, nhận hàng rồi đưa ra đủ lý do khiếu nại để được hoàn tiền mà không phải trả lại sản phẩm.

Mua sắm online ngày càng phổ biến, kéo theo đó là không ít câu chuyện dở khóc dở cười xoay quanh việc đặt hàng, giao nhận và hoàn tiền. Mới đây, một trường hợp hy hữu tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý khi một người phụ nữ 29 tuổi liên tục lợi dụng chính sách "chỉ hoàn tiền" của sàn thương mại điện tử để chiếm đoạt hàng hóa. Cụ thể trong vòng 3 năm, cô gái này đã đặt mua tổng cộng hơn 400 đơn hàng tại một chuỗi siêu thị bán lẻ, trung bình chưa đầy 3 ngày lại đặt hàng một lần.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 2023. Sau khi đặt mua một lô đồ ăn vặt, người phụ nữ tình cờ truy cập vào mục dịch vụ hậu mãi của đơn hàng và phát hiện chỉ cần chọn một lý do nhất định là có thể gửi yêu cầu "chỉ hoàn tiền". Điều này đồng nghĩa với việc cô vừa được nhận lại tiền, vừa không phải gửi trả hàng. Theo lời khai, phát hiện này khiến cô cảm thấy vô cùng "kích thích", thậm chí còn xem đó như một cách để giải tỏa những áp lực, căng thẳng trong cuộc sống. Từ một lần thử nghiệm ban đầu, cô dần biến thủ thuật này thành thói quen, liên tục áp dụng với hàng trăm đơn hàng khác. Tổng số tiền chiếm đoạt bằng cách thức này đã lên tới hơn 17.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 65 triệu đồng). Để tránh bị phát hiện, người phụ nữ liên tục thay đổi địa chỉ nhận hàng và số điện thoại, chia nhỏ các đơn mua sắm dưới nhiều thông tin giao nhận khác nhau.

Vụ việc chỉ bị phát hiện vào đầu tháng 11/2026, khi nhân viên chuỗi siêu thị tiến hành rà soát dữ liệu nội bộ và nhận thấy dấu hiệu bất thường từ một khách hàng. Theo đó, từ năm 2023 đến thời điểm này, người phụ nữ liên tục đặt hàng với tần suất gần như mỗi ngày, đồng thời gửi hơn 400 yêu cầu "chỉ hoàn tiền". Đáng chú ý, lý do khiếu nại trong các đơn hàng gần như giống hệt nhau, chủ yếu là "mùi vị kém" hoặc "sản phẩm không tươi". Nhận thấy sự việc có nhiều điểm đáng ngờ, phía nhân viên đã nhiều lần tìm cách liên hệ với người phụ nữ để xác minh nhưng không thành công; cuối cùng quyết định trình báo cảnh sát để làm rõ vụ việc.

Theo lời khai, người phụ nữ đã dành một thời gian dài ở nhà ôn thi cao học nhưng liên tục không đạt được kết quả như kỳ vọng. Việc năm này qua năm khác vẫn chưa thể chạm tới mục tiêu khiến cô dần rơi vào trạng thái chán nản, u uất. Cô thừa nhận mỗi lần nhấn nút "chỉ hoàn tiền", bản thân đều biết đây là hành vi không đúng. Thế nhưng, mỗi khi yêu cầu được nền tảng phê duyệt, cô lại cảm thấy thỏa mãn và không thể kiềm chế ham muốn tiếp tục trục lợi bằng cách thức này.

Hiện câu chuyện vẫn đang tiếp tục được điều tra. Qua vụ việc, cảnh sát Trung Quốc đưa ra lời cảnh báo đối với người tiêu dùng: Chính sách "chỉ hoàn tiền" được các nhà bán hàng triển khai nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm và bảo vệ quyền lợi khách hàng, nhưng luôn đi kèm những điều kiện áp dụng cụ thể. Đây không phải kẽ hở để người mua lợi dụng nhằm nhận hàng miễn phí. Việc cố tình đưa ra lý do sai sự thật, nhiều lần trục lợi từ chính sách hậu mãi để chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn có thể cấu thành hành vi lừa đảo, đồng thời khiến người vi phạm phải đối mặt với trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Khi cảnh sát tìm đến nhà người phụ nữ, họ phát hiện đồ ăn, hàng hóa chất đầy phòng khách, phòng ngủ, có món đã dùng dở, có món vẫn còn nguyên bao bì.

Lưu ý về chính sách hoàn trả khi mua hàng tại sàn TMĐT

Mua hàng online đi kèm với các chính sách đổi trả, hoàn tiền nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng khi sản phẩm gặp vấn đề. Tuy nhiên, trước khi đặt hàng và đặc biệt là khi gửi yêu cầu khiếu nại, cả người mua lẫn người bán đều cần tìm hiểu kỹ các quy định liên quan, nhất là chính sách "chỉ hoàn tiền".

Thực tế, "chỉ hoàn tiền" là hình thức người mua được nhận lại tiền mà không cần gửi trả sản phẩm trong một số trường hợp nhất định. Việc có được áp dụng hay không còn tùy thuộc vào quy định của từng sàn thương mại điện tử, loại hàng hóa, tình trạng đơn hàng và kết quả xem xét khiếu nại. Chẳng hạn, nếu sản phẩm bị giao thiếu, hư hỏng, không đảm bảo chất lượng hoặc có giá trị thấp, nền tảng có thể cân nhắc hoàn tiền mà không yêu cầu khách hàng gửi hàng ngược lại. Chính sách này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí vận chuyển và đơn giản hóa quy trình xử lý khiếu nại cho cả hai bên.

Tuy nhiên, người tiêu dùng cần hiểu rằng "chỉ hoàn tiền" không phải quyền lợi mặc định áp dụng cho mọi đơn hàng, càng không phải kẽ hở để nhận hàng miễn phí. Việc cố tình khai báo sai tình trạng sản phẩm, dựng lý do khiếu nại hoặc nhiều lần lợi dụng chính sách để nhận lại tiền nhưng vẫn giữ hàng có thể khiến tài khoản bị hạn chế, khóa quyền mua sắm. Nếu hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, người vi phạm còn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định.

Về phía người bán, các cửa hàng cũng cần thường xuyên kiểm tra lịch sử đơn hàng, tỷ lệ khiếu nại và hoàn tiền để phát hiện những tài khoản có biểu hiện bất thường. Việc lưu giữ hình ảnh đóng gói, video bàn giao hàng, hóa đơn và thông tin vận chuyển sẽ giúp người bán có thêm căn cứ đối chiếu khi xảy ra tranh chấp. Đặc biệt, không nên chủ quan trước những trường hợp khách hàng liên tục đưa ra cùng một lý do khiếu nại hoặc có tần suất yêu cầu hoàn tiền cao bất thường.

Chính sách đổi trả, hoàn tiền được xây dựng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng, đồng thời tạo môi trường mua sắm minh bạch và công bằng. Vì vậy, người mua cần trung thực khi phản ánh chất lượng sản phẩm, còn người bán cần xử lý khiếu nại rõ ràng, đúng quy định. Không nên vì một chút lợi ích trước mắt mà biến chính sách hỗ trợ thành công cụ trục lợi, gây thiệt hại cho người khác.