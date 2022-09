Người phụ nữ đan áo cho đàn chim sắt, biến chúng thành biểu tượng du lịch của Nhật Bản

Tàu điện Enoshima là tuyến giao thông nổi tiếng ở Nhật Bản, được biết đến với những cảnh kinh điển trong bộ anime về bóng rổ "Slam Dunk".



Song, ít ai biết rằng nhiều người ngồi tàu điện Enoshima đến tận trạm cuối chỉ để xem 4 con chim nhỏ trước nhà ga hôm nay mặc quần áo gì.

Lặng lẽ mặc áo len cho chim sắt vì sợ chúng bị lạnh

4 chú chim sẻ đậu ở thanh chắn bảo vệ trước ga Enoshima. Trên thực tế, những chú chim này được đúc từ kim loại, là tác phẩm được thiết kế bởi công ty thiết kế Nhật Bản - Sunpole, với mục đích chủ yếu là để ngăn chặn trẻ em trèo lên thanh chắn. Tác phẩm chim này có tên độc quyền là "Picolino", có nguồn gốc từ "piccola" trong tiếng Ý, có nghĩa là "những thứ nhỏ nhặt".

Có rất nhiều biện pháp khác để ngăn cản sự “hiếu động và nghịch ngợm” của trẻ em, nhưng công ty thiết kế đã sáng tạo nên những chú chim sẻ kim loại để kích thích trí tưởng tượng trong đầu trẻ nhỏ.

Nhìn hình ảnh bạn sẽ phát hiện, 1 trong 4 con chim nhỏ cách xa 3 con còn lại. Sự khác biệt khoảng cách này giúp trẻ em tự sáng tạo ra những câu chuyện cho riêng mình.

Từ năm 1999, 4 con chim sẻ trước ga Enoshima bắt đầu "trình diễn thay đổi trang phục" mỗi tháng 1 lần. Ban đầu, những bộ quần áo này được thay đổi bởi nhân viên cửa hàng bên cạnh nhà ga - Ishikawa Katsuko.

Ishikawa thay trang phục cho chim.

Mỗi ngày Ishikawa có thể quan sát những chú chim này khi đứng trong cửa hàng. 4 con chim nhỏ bất kể nắng mưa, chúng vẫn đậu ở đó. Ishikawa cảm thấy "chim sẻ sẽ bị lạnh trong mưa nên may cho chúng những bộ áo len".

Những chú chim sẻ vẫn đậu tại chỗ đó bất kể nắng mưa.

Áo len nhỏ do Ishikawa tự tay mặc cho những con chim sẻ được cố định bằng keo hai mặt. Thay đổi trang phục phải mất một khoảng thời gian nhất định. Do đó, Ishikawa sẽ làm điều này trước khi chuyến xe đầu tiên trong ngày đến ga cuối. Vì vậy suốt một thời gian dài, không người nào biết ai đã may và thay đổi trang phục cho 4 chú chim sẻ.

Mỗi tháng, Ishikawa sẽ thay áo cho 4 chú chim sẻ một lần. Mùa hè đảo Enoshima vô cùng oi bức, cũng thường xuyên mưa tầm tã, Ishikawa lo lắng áo len bị biến dạng và phai màu, nên thay đổi "thời gian thay đồ" thành nửa tháng một lần trong mùa hè.

Có giai đoạn, Ishikawa dán tờ giấy "Xin vui lòng không chạm vào" nhưng sau đó đã gỡ bỏ.

Ngoài việc thay đổi trang phục thông thường, Ishikawa cũng dành tâm huyết may trang phục cho 4 chú chim theo lễ hội và mùa.

Tháng 9 hàng năm là tháng kỉ niệm mở cửa hoạt động của nhà ga Enoshima, chim sẻ được mặc áo len màu xanh lá cây và vàng. Đó là màu sắc của đoàn tàu biểu tượng của Enoshima.

Trong mùa hoa anh đào, chim nhỏ mặc áo len màu hồng phấn để chào đón du khách.

Trang phục của chim sẻ trong mùa Giáng sinh.

Ishikawa là một fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt. Trong mùa World Cup, bà thay đổi trang phục cho những chú chim nhỏ với màu cờ của nhiều quốc gia khác nhau.

Được tiếp thêm động lực, kiên trì đan áo cho chim

Trong 22 năm liền, việc đan áo của chim đã bị gián đoạn nhiều lần.

Lần đầu tiên là vào năm 2006, Ishikawa nghỉ hưu, bà cũng quyết định ngừng đan áo len cho chim. Đến 1 năm sau, một du khách đã đi ngang qua ga Enoshima và để lại những bức ảnh chụp chim với những bộ áo khác nhau. Hành động này đã giúp Ishikawa có thêm động lực để tiếp tục việc làm trước đó của mình.

Ngày 2/4/2010, tại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập ga Enoshima, ông Fukaya, Giám đốc ga Enoshima, đã đích thân trao giấy cảm ơn cho bà Ishikawa vì những bộ áo len mặc cho chim đã mang lại sự ấm áp trong tim của người dân địa phương và du khách.

Sau mười mấy năm, Ishikawa đã may hàng nghìn bộ áo len cho chim, nhưng thật không may, Ishikawa đã không giữ lại những chiếc áo nhỏ trừ khi có yêu cầu đặc biệt.

Là một sinh viên tốt nghiệp khoa kinh tế gia đình, Ishikawa rất giỏi trong những công việc thủ công này, chỉ cần khoảng 30 phút bà đã đan xong một chiếc áo len nhỏ.

Thỉnh thoảng, áo của chim nhỏ cũng "đụng hàng" với công nhân làm việc gần đó.

Song, tuổi cao khiến việc đan len ngày càng trở nên khó khăn hơn. Nghĩ rằng sau này 4 chú chim có thể "bị đóng băng" trong trời lạnh, bà dành thời gian để đan len nhiều hơn, đan càng nhiều càng tốt.

Về sau, Ishikawa bị bệnh nhập viện và phải dừng việc đan áo cho chim.

Cũng vào lúc này, người bạn già Koike của Ishikawa đã đến bệnh viện cùng bà tiếp tục đan áo cho chim.

Sau khi Ishikawa qua đời vào năm 2016, bà Koike tiếp tục công việc của bạn thân, để những chú chim luôn có áo mới.

Câu chuyện đan áo cho chim của Ishikawa và Koike được chuyển thể thành truyện tranh dành cho cư dân và trẻ em địa phương.

4 chú chim "bay" từ đảo nhỏ đến khắp mọi miền Nhật Bản

Không chỉ có bà Koike tiếp nối nhiệt huyết của bà Ishikawa, nhiều người cũng chủ động thay áo cho những chú chim bằng sắt ở trạm tàu điện gần nhà.

4 chú chim sẻ ở thành phố Yokohama được thay áo để chào đón trận đấu đội bóng đá Yokohama F. Marinos.

Mùa hè mặc áo choàng tắm xem pháo hoa.

Picolino trước đền Anazawaten ở thành phố Inagi ngoại ô Tokyo đã được ai đó thay sang đồ Giáng sinh.

Vì chim sẻ Picolino quá dễ thương nên nhiều người đã mua về trưng bày, cũng không quên tiếp tục thay đổi áo mới cho chim.

Picolino tại nhà.

Picolino tại văn phòng làm việc và đeo khẩu trang trong mùa dịch.

"Mỗi lần chạy bộ buổi sáng đi qua đây đều rất tối, nhưng vì hôm nay là Giáng sinh, một số quan tâm đến quần áo của những con chim nhỏ như tôi sẽ dừng lại trước nhà ga để nhìn ngắm chúng! Những con chim nhỏ đã thay đồ Giáng sinh. Cô Koike, cảm ơn tất cả trong thời gian qua".

Nhìn thấy những chú chim mặc áo len, nhiều người bất giác cảm thán: "Thế giới này thật dịu dàng!".

