Người phụ nữ chuyển khoản thành công 100 triệu đồng vào tài khoản BIDV: Ngay hôm sau, công an xã mời lên làm việc

Theo báo điện tử TP Hải Phòng, chiều ngày 1/8, Công an xã An Phú đã phối hợp hỗ trợ chị Phạm Thị Hương (thôn Lâm Xá) hoàn trả số tiền 100 triệu đồng do người khác chuyển khoản nhầm.

Chị Phạm Thị Hương (áo kẻ) đã trả lại tiền cho chị Ngô Thị Huyền do chuyển khoản nhầm

Theo đó, hồi 19 giờ 55 ngày 31/7/2025, số tài khoản ngân hàng BIDV của chị nhận được số tiền 100 triệu đồng với nội dung “NGO THI HUYEN chuyen tien”. Người phụ nữ này cho biết hoàn toàn không biết người chuyển số tiền trên là ai.

Ngay lập tức, chị Hương đã liên hệ Công an xã An Phú để nhờ xác minh, nhằm trả lại số tiền cho người đã chuyển khoản nhầm.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã An Phú đã tiến hành xác minh, xác định được người chuyển khoản nhầm. Vào đúng thời điểm 19 giờ 55 ngày 31/7/2025, chị Ngô Thị Huyền, (SN 1993, thường trú tại thôn Phù Tải 2, xã An Thành, TP Hải Phòng) là người chuyển nhầm số tiền 100 triệu đồng đến số tài khoản của chị Phạm Thị Hương.

Công an xã An Phú đã mời chị Huyền đến trụ sở làm việc và phối hợp xác minh vụ việc. Đến ngày 1/8/2025, tại trụ sở Công an xã, chị Huyền đã nhận lại đầy đủ số tiền 100 triệu đồng do chị Hương chuyển nhầm và bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới lực lượng công an. Đồng thời, chị bày tỏ sự xúc động trước tấm lòng trung thực của chị Hương. Hành động đẹp của chị Hương đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Theo Báo điện tử TP Hải Phòng