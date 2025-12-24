Người phụ nữ chuyển khoản nhầm 9 tỷ đồng, ngân hàng tuyên bố: "Không thể lấy lại vì người nhận nợ chúng tôi 26 tỷ đồng"

Theo đài truyền hình Chiết Giang, Trung Quốc đưa tin, vào tháng 12/2025, một người phụ nữ họ Lý tại địa phương đã thực hiện lệnh chuyển khoản 2,4 triệu NDT (khoảng 9 tỷ đồng) cho một người bạn họ Đỗ. Tuy nhiên, do sơ suất khi thao tác, bà đã chuyển nhầm cho một người khác đã lưu trong danh bạ cũng mang họ Đỗ.

Vì không để ý kỹ tên họ tương tự, cộng với thao tác vội vàng trong lúc nghe điện thoại, đã khiến bà Lý gặp sai sót nghiêm trọng. Chỉ đến khi người nhận thực sự báo tin chưa nhận được tiền, bà Lý mới phát hiện sự việc và lập tức liên hệ ngân hàng cũng như trình báo cơ quan công an.

Sau khi điều tra, phía ngân hàng đã cung cấp văn bản giải trình cho bà Lý. Theo đó, người nhận nhầm họ Đỗ là khách hàng vay vốn kinh doanh cá nhân đã quá hạn trả nợ, với số dư nợ gốc lên tới 7 triệu NDT (hơn 26 tỷ đồng). Do không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn, ngân hàng đã khởi kiện và yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp bảo toàn tài sản. Tòa án thụ lý vụ án từ ngày 13/5/2024, sau khi xét xử đã ra quyết định phong tỏa tài khoản của ông Đỗ theo đúng quy định của pháp luật Trung Quốc.

Phía ngân hàng cho biết, số tiền bà Lý chuyển nhầm sẽ không thể hoàn trả, vì đã bị đóng băng và khấu trừ vào khoản nợ 7 triệu NDT (hơn 26 tỷ đồng) mà ông Đỗ đã vay ngân hàng.

Bà Lý gặp khó khăn trong việc đòi lại tiền chuyển khoản nhầm

Không chấp nhận việc mất tiền, bà Lý đã khởi kiện người nhận nhầm với yêu cầu hoàn trả khoản “lợi ích bất chính”. Tòa án sau đó ra phán quyết buộc ông Đỗ phải hoàn trả toàn bộ số tiền 2,4 triệu NDT (hơn 26 tỷ đồng) cho bà Lý.

Tuy nhiên, quá trình thi hành án lại gặp nhiều trở ngại. Do tài khoản của ông Đỗ đã bị phong tỏa từ trước vì khoản vay quá hạn, đồng thời các chủ nợ khác cũng đã yêu cầu cưỡng chế thi hành án, hơn 800.000 NDT (khoảng 3 tỷ đồng) còn lại trong tài khoản đã bị khấu trừ để thanh toán các nghĩa vụ nợ khác. Điều này khiến quyền lợi của bà Lý không thể được thực hiện ngay, dù bản án đã có hiệu lực.

Bà Lý đã nộp đơn phản đối, cho rằng số tiền bị phong tỏa thực chất là tiền bà chuyển nhầm, không phải tài sản hợp pháp của ông Đỗ. Tuy nhiên, sau khi xem xét, tòa án cho rằng quyền lợi của bà Lý không đủ để đối kháng với việc cưỡng chế thi hành án trong các vụ án khác và đã bác đơn phản đối.

Đến 13/12/2025 vừa qua, bà Lý tiếp tục khởi kiện để lấy lại tiền của mình. Hiện vụ việc vẫn chưa được đưa ra xét xử, kết quả cuối cùng còn phải chờ phán quyết của tòa án.

Sự việc sau khi được truyền thông đưa tin đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc đặt câu hỏi: trong trường hợp chuyển nhầm tiền, người chuyển có còn cơ hội lấy lại tiền hay không, và cần làm gì để giảm thiểu rủi ro?

Phóng viên đài truyền hình Chiết Giang đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của nhiều ngân hàng cũng như các nền tảng thanh toán điện tử. Đại diện Ngân hàng Công Thương Trung Quốc và Ngân hàng Xây Dựng Trung Quốc cho biết, đối với các giao dịch chuyển tiền theo thời gian thực, tiền sẽ được trừ ngay lập tức và không thể hoàn tác. Chỉ trong trường hợp chuyển khoản chậm hoặc hẹn giờ, người dùng mới có thể hủy giao dịch trước khi tiền được chuyển đi. Nếu đã chuyển nhầm, cách duy nhất là liên hệ trực tiếp với người nhận để thương lượng, hoặc thông qua ngân hàng, cơ quan công an để hỗ trợ xử lý.

WeChat Pay cũng đưa ra khuyến cáo tương tự, cho rằng các giao dịch chuyển tiền sau khi hoàn tất sẽ không thể thu hồi hay dừng lại từ phía nền tảng. Trong trường hợp người nhận không hợp tác, nền tảng có thể hỗ trợ gửi thông báo cho đối phương theo đúng quy định pháp luật, nhưng không thể đảm bảo người nhận sẽ hoàn trả tiền. Khi tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng, con đường pháp lý là lựa chọn cuối cùng.