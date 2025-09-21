Người phụ nữ cho thuê BĐS kiến 5,3 tỷ đồng/năm vẫn đi làm giúp việc: Tôi không làm việc vì tiền!

Theo truyền thông Nhật Bản, một người phụ nữ 56 tuổi làm nghề dọn dẹp căn hộ ở Tokyo chỉ nhận mức lương khoảng 100.000 yên (khoảng 670 USD) mỗi tháng. Thoạt nhìn, cuộc sống của bà dường như eo hẹp, nhưng thực tế, bà sống dựa vào thu nhập từ cho thuê bất động sản và đầu tư, đạt hơn 30 triệu yên (khoảng 5,3 tỷ đồng) mỗi năm. Câu chuyện của bà thể hiện khả năng tích lũy tài sản và quản lý rủi ro đáng kinh ngạc.

Theo trang The gold online, người phụ nữ này chỉ được biết đến với tên Matsubara Koichi. Bà sinh ra trong một gia đình đơn thân và hình thành thói quen tiết kiệm từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp trung học, bà làm việc tại một nhà máy với mức lương 180.000 yên mỗi tháng, nhưng hầu như không chi tiêu gì.

Đến độ tuổi đôi mươi, bà đã tiết kiệm được 3 triệu yên và mua căn hộ nhỏ đầu tiên. Lúc đó, nền kinh tế Nhật Bản đang trong giai đoạn suy thoái sau bong bóng bất động sản, nhưng bà vẫn quyết định đầu tư vào lĩnh vực này, dần dần mở rộng tài sản.

Hiện nay, bà sở hữu bảy căn hộ, mang lại thu nhập từ tiền thuê khoảng 1,8 triệu yên mỗi tháng. Kết hợp với cổ tức và lợi nhuận từ cổ phiếu cùng quỹ tương hỗ, bà kiếm thêm khoảng 6 triệu yên mỗi năm, giúp tích lũy tài sản nhanh chóng.

Dù đã đạt được sự độc lập tài chính từ lâu, Matsubara vẫn chọn tiếp tục công việc dọn dẹp. Bà chia sẻ rằng bà làm việc không phải vì tiền, mà để tránh sự nhàn rỗi khi nghỉ hưu có thể dẫn đến suy giảm thể chất và tinh thần.

Hiện tại, bà làm việc ba ngày một tuần, mỗi ca kéo dài bốn giờ, chủ yếu dọn dẹp các khu vực chung của khu chung cư và báo cáo các sửa chữa đơn giản. Lịch trình này đều đặn, nhẹ nhàng và không ảnh hưởng đến việc quản lý tài sản.

Đáng ngạc nhiên hơn, dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, bà vẫn duy trì lối sống tối giản. Bà tiếp tục thuê nhà, hiếm khi ăn ngoài, không mua quần áo mới trong hơn 10 năm, chọn gói cước điện thoại rẻ nhất và chủ yếu di chuyển bằng xe đạp.

Bà nhấn mạnh: "Ngay cả khi có thu nhập cao, việc mù quáng sống xa hoa cũng rất tệ hại". Bà tin rằng sự an toàn thực sự đến từ quản lý tài chính hợp lý và nhận thức rõ rủi ro, như phòng ngừa bệnh tật, nhà trống hoặc đầu tư thất bại.

Với gần 20 năm kinh nghiệm làm việc, bà vẫn đủ điều kiện nhận lương hưu sau 60 tuổi. Kết hợp thu nhập từ tiền thuê và cổ tức, bà ưu tiên lập kế hoạch thuế thay vì chi tiêu xa xỉ.

Các báo cáo miêu tả người phụ nữ dọn dẹp trông bình thường này là chủ sở hữu khối tài sản lên đến hàng chục triệu yên. Cuộc sống bình dị nhưng ổn định của bà nhắc nhở rằng sự giàu có thực sự đến từ kỷ luật tài chính và sự an yên trong tâm hồn.