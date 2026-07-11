Một vụ bạo hành gây rúng động vừa xảy ra tại Nhật Bản khi một người phụ nữ bị cáo buộc dùng kim và chỉ khâu môi bạn cùng nhà. Nạn nhân chỉ có thể đeo khẩu trang, cầm theo mảnh giấy ghi dòng chữ "Xin hãy giúp tôi" để chạy vào một cửa hàng cầu cứu.

Cảnh sát tỉnh Ibaraki (Nhật Bản) vừa bắt giữ một phụ nữ 49 tuổi với cáo buộc hành hung sau khi bị nghi đã dùng kim và chỉ khâu môi của người bạn cùng nhà, khiến dư luận nước này bàng hoàng.

Theo truyền thông địa phương, nghi phạm được xác định là Masae Sakurai (49 tuổi). Vụ việc được cho là xảy ra vào ngày 29/6 tại một ngôi nhà ở thành phố Koga, tỉnh Ibaraki.

Điều khiến nhiều người ám ảnh nhất chính là cách nạn nhân tìm đường thoát thân.

Do hai môi bị khâu lại, người phụ nữ 42 tuổi gần như không thể nói chuyện. Sau khi nghi phạm rời khỏi nhà vào ngày hôm sau, nạn nhân đã tranh thủ bỏ chạy. Cô đeo khẩu trang để che vết thương rồi đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, trên tay cầm theo một mảnh giấy với dòng chữ ngắn gọn: "Xin hãy giúp tôi".

Ngay khi đọc được lời cầu cứu, nhân viên cửa hàng đã lập tức gọi cảnh sát.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, giải cứu nạn nhân và tiến hành điều tra. Không lâu sau đó, Sakurai bị bắt với cáo buộc hành hung. Đến nay, cảnh sát vẫn chưa công bố liệu nghi phạm có thừa nhận hành vi của mình hay không.

Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ.

Theo lời khai của nạn nhân, cô đã sống cùng Sakurai từ khoảng tháng 4/2025. Trong suốt thời gian đó, cô thường xuyên bị đối xử tệ bạc nhưng không dám bỏ trốn vì quá sợ hãi.

"Tôi sợ bà ấy nên không thể trốn đi trước đó", nạn nhân nói với cảnh sát.

Theo cảnh sát, sau khi được giải cứu, nạn nhân đã được đưa đi kiểm tra y tế để xử lý các vết thương ở vùng miệng và lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Nhà chức trách cũng đang làm rõ liệu đây có phải là hành vi bạo hành diễn ra trong thời gian dài hay chỉ là một vụ việc đơn lẻ. Ngoài cáo buộc hành hung ban đầu, cơ quan điều tra cho biết sẽ tiếp tục xem xét các bằng chứng và lời khai để xác định có phát sinh thêm tội danh nào khác hay không nếu phát hiện dấu hiệu giam giữ, đe dọa hoặc ngược đãi kéo dài đối với nạn nhân.

Dựng lại hiện trường lúc nạn nhân cầm mảnh giấy cầu cứu

Quá trình điều tra cũng hé lộ thêm nhiều thông tin đáng chú ý về nghi phạm.

Theo những người quen biết, Sakurai thường cho những người không còn nơi ở hoặc bỏ nhà đi tạm trú tại nhà mình, đồng thời hỗ trợ họ tìm việc làm. Một người từng làm việc cùng nghi phạm cho biết khoảng ba năm trước đã nghe Sakurai kể rằng bà đang "chăm sóc những cô gái không còn nơi nào để đi sau khi rời gia đình".

Căn nhà xảy ra vụ việc.

Một nhân chứng khác nói rằng khi đến thăm nhà Sakurai vào tháng 11 năm ngoái, ông đã nhìn thấy khoảng hai đến ba phụ nữ cùng một nam thiếu niên đang sinh sống tại đây.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục thẩm vấn những người từng ở trong căn nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc để làm rõ toàn bộ diễn biến cũng như động cơ của nghi phạm. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Nạn nhân cho lời khai.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Nhật Bản. Nhiều người bày tỏ sự kinh hoàng trước cách thức nạn nhân cầu cứu và đặt câu hỏi liệu đã có những hành vi bạo hành khác xảy ra trong ngôi nhà này trước khi vụ việc được phát hiện.