Người phụ nữ bị đâm gục giữa phố: Camera ghi lại cuộc cãi vã với một người đàn ông

Hương Trà (T/H) |

Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera an ninh ghi lại.

Mạng xã hội hôm nay (23/12) đang lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại vụ người phụ nữ bị một người đàn ông dùng vật nhọn đâm liên tục vào người. Theo nội dung camera thì sự việc xảy ra vào khoảng 8h50' sáng 23/12 trên đoạn đường thuộc phường An Khê (TP.Đà Nẵng).

Thời điểm này, người phụ nữ có xảy ra cãi vã với người đàn ông. Sau đó, người đàn ông dùng vật nhọn tấn công liên tục vào người phụ nữ nữ.

Bị tấn công bất ngờ, người phụ nữ liên tục kêu cứu rồi ngã gục. Một lúc sau, người đi đường phát hiện, chạy đến tri hô thì người đàn ông mới bỏ chạy. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.


Thông tin trên Báo Lao Động, ngay sau khi nắm thông tin, lực lượng chức năng phường An Khê đã tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ, làm rõ diễn biến vụ việc và các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, cơ quan chức năng chưa công bố thêm thông tin chi tiết.

