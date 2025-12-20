Danh tính nhóm nam sinh hành hạ người vô gia cư: 2 đoạn clip khiến dư luận phẫn nộ

Trong ngày hôm nay (20/12), mạng xã hội lan truyền 2 đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên hành hung một người đàn ông nằm co ro trong chăn. Theo dõi diễn biến clip nhiều người không đủ kiên nhẫn và bình tĩnh xem tới cuối vì hành vi vô cùng phản cảm của nhóm thanh niên này.

Từ nội dung clip, nhóm thanh niên đã dùng các vật dụng như chổi, mũ bảo hiểm, móc quần áo đánh liên tiếp vào người đàn ông. Mặc cho nạn nhân kêu đau và van xin, nhóm vẫn lôi người này ra khỏi chăn, dùng cán chổi đánh mạnh vào mông, đùi, lưng và tay. Thậm chí, chân của người đàn ông đang có vết thương mưng mủ, có máu chảy nhưng nhóm này vẫn dùng gậy chọc, dùng chân đạp thẳng vào chỗ đau khiến nạn nhân gào thét đau đớn. Trước tình cảnh ấy, nhóm thanh niên liên tục cười đùa khoái chí và chửi bới.

Ở cuối clip, nhóm này bắt người đàn ông phải thề "không được uống rượu" và thay nhau nhổ nước bọt lên người nạn nhân.

Những hình ảnh gây phẫn nộ. (Ảnh cắt từ clip)

Theo bài chia sẻ trên mạng xã hội thì nhóm thanh niên trong clip chỉ mới là học sinh lớp 9, còn người đàn ông bị hành hung là người vô gia cư.

Thông tin trên báo Người Lao Động, lãnh đạo phường Phú Xuân, TP Huế cho biết cơ quan công an đang tiến hành xác minh, giải quyết thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Trong khi đó, PLO thông tin nhóm thiếu niên trên được cho là học sinh lớp 9 của Trường THCS TCV (phường Phú Xuân, TP Huế). Hiện nhà trường đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, để xác minh danh tính các thiếu niên trong clip có phải là học sinh của trường hay không, để có hướng xử lý.