Một đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ ở độ tuổi 40 bị ít nhất sáu cảnh sát London và nhân viên thực thi pháp luật của hội đồng địa phương bắt giữ tại Harrow đang gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội. Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút thứ Tư (7/1) trên đường High Street ở Wealdstone, London, khi người phụ nữ này đang rải bánh mì cho chim ăn trên phố.

Trong đoạn phim do người qua đường quay lại, người phụ nữ lộ rõ vẻ hoảng loạn và đau khổ khi bị còng tay và khám xét túi áo trước khi bị đưa lên xe thùng của cảnh sát. Người quay phim liên tục bày tỏ sự phẫn nộ trước cảnh tượng này, trong khi những người xung quanh cũng lên tiếng chỉ trích rằng phản ứng của lực lượng chức năng là nực cười và không cần thiết.

Vụ việc đang gây chú ý tại Anh

Hội đồng địa phương cho biết người phụ nữ đã vi phạm Lệnh Bảo vệ Không gian Công cộng (PSPO) liên quan đến việc cho chim ăn và bị phạt số tiền 100 bảng Anh (khoảng 3.250.000 đồng). Theo quy định, bất kỳ ai vi phạm lệnh này đều phải nộp phạt khoản tiền cố định là 100 bảng Anh (khoảng 3.250.000 đồng), nếu không sẽ phải đối mặt với việc bị truy tố.

Phía cảnh sát giải thích rằng người phụ nữ bị bắt vì cô liên tục từ chối cung cấp thông tin cá nhân khi được yêu cầu, vốn là một hành vi vi phạm pháp luật. Sau khi đã lấy được thông tin cần thiết, lực lượng chức năng đã hủy bỏ lệnh bắt giữ và bàn giao vụ việc cho các cán bộ hội đồng xử lý.

Người phụ nữ sau đó bị phạt tiền

Người phát ngôn của Cảnh sát Metropolitan cho biết vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 7/1, các sĩ quan đã được các nhân viên thực thi pháp luật của hội đồng tiếp cận khi họ đang xử lý một vụ việc gây mất trật tự công cộng. Người phụ nữ này đã được yêu cầu cung cấp tên và địa chỉ trong suốt 20 phút để lập biên bản xử phạt nhưng cô đều từ chối hợp tác.

Vì lý do này, cô bị bắt giữ vì nghi ngờ vi phạm Mục 50 của Đạo luật Cải cách Cảnh sát, quy định người dân phải cung cấp thông tin cá nhân khi cảnh sát yêu cầu. Sau khi có được thông tin, cô đã được thả tại chỗ và vụ việc được bàn giao cho hội đồng xử lý.

Đại diện hội đồng Harrow khẳng định rằng lệnh PSPO được thiết lập để giữ cho đường phố luôn sạch sẽ và an toàn cho mọi người. Người phụ nữ không chỉ vi phạm lệnh cấm mà còn từ chối ngừng việc cho bồ câu ăn khi được yêu cầu, dẫn đến việc phải nhận mức phạt 100 bảng Anh (khoảng 3.250.000 đồng).