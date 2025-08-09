Sự việc gây bất bình xảy ra tại một quán cà phê mèo ở Thẩm Dương (Liêu Ninh, Trung Quốc) khi một người phụ nữ có hành vi bạo hành nhiều chú mèo con. Theo lời kể của quản lý quán, chị Vương, người phụ nữ này đã đặt phòng riêng vào ngày 3/8. Lợi dụng lúc nhân viên ra ngoài, cô ta đã đánh đập, ném mạnh và bóp nghẹt các bé mèo. Hậu quả là 4 chú mèo con, bao gồm cả giống mèo hiếm Kim Gradient, đã tử vong sau khi được cấp cứu.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy người phụ nữ này đã có hành vi tàn bạo với những chú mèo nhỏ. Chị Vương chia sẻ, khi thấy cảnh tượng kinh hoàng qua màn hình camera, chị đã lập tức chạy vào can ngăn và yêu cầu người phụ nữ rời khỏi quán sau khi hoàn tiền. Tuy nhiên, sau khi phát hiện các bé mèo đã chết và bị thương nặng, chị Vương đã báo cảnh sát. Chi phí điều trị cho ít nhất 2 bé mèo bị thương nặng đã lên tới hơn 10.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 33 triệu đồng).

Người phụ nữ bạo hành khiến 4 chú mèo chết thảm

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, người phụ nữ này thừa nhận hành vi của mình và nói rằng: "Tôi hôm nay tâm trạng không tốt. Vì một số lý do, nên tôi đã có hành động ngược đãi mèo." Được biết, người phụ nữ này đã bị nhiều quán cà phê mèo khác "cấm cửa" vì hành vi tương tự. Sự việc này đã khiến nhiều quán cà phê mèo ở Thẩm Dương phải hủy bỏ dịch vụ phòng riêng.

Vụ việc đã gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Nhiều người đặt câu hỏi về việc xử lý hành vi ngược đãi động vật ở Trung Quốc khi hiện tại chưa có luật cụ thể. Cảnh sát cho biết, do Trung Quốc chưa có luật về tội ngược đãi động vật nên họ khuyến nghị chị Vương khởi kiện theo tội "Hủy hoại tài sản". Nếu tổng giá trị thiệt hại đủ lớn, vụ việc có thể được khởi tố hình sự.

Tuy nhiên, những tổn thương về mặt tinh thần và sự vi phạm chuẩn mực xã hội lại khó có thể định lượng được. Nhiều bình luận bày tỏ sự phẫn nộ: "Sao lại có thể làm vậy với những sinh vật bé nhỏ?", "Người này tâm lý có vấn đề, cần được điều trị", "Hôm nay tâm trạng không tốt thì hành hạ mèo, không biết ngày mai sẽ làm gì nữa?".