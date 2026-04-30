HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người phụ nữ 69 tuổi chém chết rắn hổ mang rồi bình tĩnh mang xác rắn đến bệnh viện

Chi Chi |

Bà đã bị con rắn hổ mang cắn vào tay khi đang ngủ.

Vào lúc 13 giờ ngày 29 tháng 4 năm 2026, phóng viên Thái Lan nhận được tin báo về một trường hợp bị rắn hổ mang cắn đang được điều trị tại Bệnh viện Ban Na, tỉnh Nakhon Nayok.

Nạn nhân là bà Sa-waeng Pra-kot-phon, 69 tuổi, ngụ tại xã Thong Lang. Bà bị rắn hổ mang cắn vào tay phải, người nhà đã mang theo xác con rắn trong túi nhựa để bác sĩ xác định chính xác loại rắn.

Bệnh viện tiếp nhận trường hợp hy hữu

Kể lại sự việc đầy ám ảnh, bà Sa-waeng cho biết khi đó bà đang ngủ trên chiếc võng dưới gầm nhà. Trong lúc ngủ, tay phải của bà buông thõng xuống gần mặt đất. Đúng lúc đó, một con rắn hổ mang bò tới và cắn phập vào tay bà. Cơn đau khiến bà giật mình tỉnh giấc, theo phản xạ, bà chộp lấy con dao để ngay bên cạnh và chém tới tấp vào con rắn cho đến khi nó chết tại chỗ. Sau đó, bà gọi điện cho con gái đưa đến Bệnh viện Ban Na.

Hiện tại, các bác sĩ tại Bệnh viện Ban Na đã kịp thời tiêm huyết thanh kháng nọc rắn hổ mang cho bà Sa-waeng và đang tiếp tục theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của bà.

Rắn hổ mang là loài bò sát cực độc, nổi tiếng với khả năng dựng đứng phần cổ tạo thành hình chiếc mũ trùm đặc trưng khi cảm thấy bị đe dọa. Nọc độc của chúng chứa chủ yếu là độc tố thần kinh, có khả năng tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương, làm tê liệt cơ bắp và hệ hô hấp của nạn nhân chỉ trong thời gian ngắn. Đây là loài động vật cảnh giác cao độ nhưng thường chỉ tấn công con người khi cảm thấy bị dồn vào đường cùng hoặc bị xâm phạm không gian sinh sống.

Nguồn: Thairath

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại