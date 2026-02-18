Trên trang Instagram cá nhân, bà Kurata Ritsuko thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên người chồng 32 tuổi: cùng nhau đi du lịch, thưởng thức ẩm thực, chụp ảnh tình tứ ở nhiều địa điểm nổi tiếng. Không chỉ vậy, bà còn thoải mái đăng tải hình ảnh đi chơi cùng con trai 39 tuổi và gia đình con, tạo nên khung cảnh đại gia đình ấm áp, hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chia sẻ về cơ duyên quen biết, bà cho biết sau khi ly hôn chồng cũ, vào mùa hè năm 2020, bà tình cờ gặp người chồng hiện tại tại một quán cà phê ở Shinjuku. Khi đó, anh vô tình để quên điện thoại trên ghế ngồi rồi vội quay lại tìm. Chi tiết nhỏ ấy khiến bà ấn tượng.

Không ngờ chỉ một thời gian ngắn sau, hai người lại chạm mặt lần nữa trên chuyến tàu điện ở Ikebukuro. Cả hai đều cảm thấy gương mặt đối phương quen thuộc, trò chuyện một lúc mới nhận ra từng gặp nhau ở quán cà phê trước đó. Từ cuộc hội ngộ “định mệnh” này, họ trao đổi LINE và bắt đầu giữ liên lạc.

Bà mô tả đây là “cuộc gặp gỡ lãng mạn như trong phim thần tượng”. Tình cảm nhanh chóng nảy nở, và sau 2 năm 3 tháng hẹn hò, cặp đôi quyết định đăng ký kết hôn vào đêm Giáng sinh năm 2022.

Dù chênh lệch tới 32 tuổi, bà cho biết gia đình chồng không phản đối mối quan hệ này. Sự ủng hộ từ phía nhà trai giúp cả hai thêm vững tin để tiến tới hôn nhân.

Tuy nhiên, bản thân bà từng nhiều lần rơi vào trạng thái tự ti. Bà thừa nhận từng lo lắng về sự khác biệt tuổi tác, sợ rằng khi mình ngày càng già đi, đối phương sẽ thất vọng. Không ít lần bà nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng sự kiên định và tình cảm chân thành của người chồng trẻ đã khiến bà thay đổi suy nghĩ. Theo thời gian, bà dần học cách chấp nhận và trân trọng hạnh phúc hiện tại.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng loạt bình luận. Nhiều người trầm trồ trước ngoại hình trẻ trung của người phụ nữ 64 tuổi, để lại những lời khen như: “Chăm sóc bản thân quá tốt”, “64 tuổi mà thế này thì đúng là khó tin”, hay “Chỉ cần hai người hạnh phúc là được, còn ngọt ngào hơn nhiều cặp vợ chồng cùng tuổi”.

Hiện tại, ngoài việc duy trì hoạt động trên mạng xã hội, bà còn thành lập một công ty môi giới hôn nhân và quảng bá dịch vụ trực tuyến.

Nguồn: ETtoday