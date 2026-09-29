Người phụ nữ 37 tuổi đăng bài xúc phạm nhà văn Gào trên mạng xã hội: Xác định danh tính

Người bị bà Thanh tố giác trực tiếp là phụ nữ 37 tuổi, sử dụng tài khoản Facebook Tường KN (hiện đã bị đóng), tích cực tham gia một số hội nhóm antifan, nhiều lần đăng bài, bình luận với nội dung xúc phạm bà.

Ngày 29/9, Tuổi Trẻ thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai xác nhận cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Cát Tường (37 tuổi), trú xã Tây Sơn, Gia Lai, để điều tra về tội "làm nhục người khác" sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh - nhà văn Gào.

Liên quan đến vụ việc trên, Vnexpress dẫn thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm ngày 21/9, bà Thanh tố cáo từ năm 2018 liên tục bị một số người trong các hội nhóm "antifan" trên Facebook, Messenger, Zalo đăng tải, chia sẻ nội dung công kích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến cá nhân và hoạt động kinh doanh của gia đình.

Người bị bà Thanh tố giác trực tiếp là phụ nữ 37 tuổi, sử dụng tài khoản Facebook Tường KN (hiện đã bị đóng), tích cực tham gia một số hội nhóm antifan, nhiều lần đăng bài, bình luận với nội dung xúc phạm bà.

Bà Vũ Phương Thanh - nhà văn Gào.

Bà Thanh tố cáo, cá nhân này đã tham gia điều hành, làm admin và thành viên tích cực trong các hội nhóm anti quy mô lớn như: Anti-Gào Zone, UNITES AGZ, Truy tìm Mộng Tuyền… để đăng bài quy kết bà Thanh về các hành vi: giật chồng, quỵt tiền, lừa đảo, kinh doanh mại dâm, bán thuốc giả, trốn nợ… để hạ thấp uy tín và hoạt động kinh doanh của bà.

Trong tài liệu bổ sung, bà Thanh cho rằng bản thân tiếp tục nhận nhắn tin, đăng bài công kích trên Facebook và Zalo ngay cả sau khi bà gửi đơn tố giác; đồng thời công khai hình ảnh, số điện thoại và một số thông tin đời tư của bà. Bà đề nghị cơ quan điều tra xem xét dấu hiệu của các tội Vu khống và Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bà Vũ Phương Thanh, sinh năm 1988, được biết đến với bút danh Gào, từng xuất bản nhiều tác phẩm văn học và có nhiều năm hoạt động, viết bài trên mạng xã hội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.