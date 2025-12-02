Người phụ nữ 30 tuổi gửi ngân hàng 37 tỷ đồng, 4 tháng sau số dư chưa tới 3k, kiện ngân hàng ra tòa lại mất thêm 300 triệu đồng: "Cô cũng có lỗi"

Ở tuổi ngoài ba mươi, bà Lý đã tích lũy được khối tài sản đáng kể nhờ kinh doanh thẩm mỹ. Đầu năm 2020, trước khi sang nước ngoài học nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm quản lý, bà mang 10 triệu NDT (khoảng 37 tỷ đồng) tiền mặt từ két sắt đến gửi tại một ngân hàng ở quận Thiên Hà (Quảng Châu, Trung Quốc). Với khoản tiền gửi lớn như vậy, bà được phía ngân hàng tiếp đón nồng nhiệt và phục vụ chu đáo.

Đến tháng 8 cùng năm, khi chuẩn bị trở về nước và cần thanh toán khoản đặt cọc 1 triệu NDT cho một dự án hợp tác, bà Lý bất ngờ phát hiện ứng dụng ngân hàng báo “số dư khả dụng không đủ”. Kiểm tra nhiều lần, bà tá hỏa thấy tài khoản từng có 10 triệu NDT của mình chỉ còn đúng 0,62 NDT (gần 3.000 đồng).

Không thể thực hiện giao dịch, thương vụ của bà đành đổ vỡ. Ngay sau đó, bà Lý vội vàng trở về và đến ngân hàng yêu cầu làm rõ sự việc.

Ban đầu, phía ngân hàng còn nghi ngờ tính xác thực của khoản tiền gửi. Tuy nhiên, khi truy xuất lịch sử giao dịch, hệ thống đã in ra bản sao kê dài hơn 5 mét.

Bản sao kê cho thấy chỉ trong 3 ngày, tài khoản của bà Lý phát sinh tới 200 giao dịch chuyển tiền, mỗi giao dịch lên đến 50.000 NDT (khoảng 186 triệu đồng) (mức tối đa cho phép). Riêng ngày cao nhất có đến 81 giao dịch. Toàn bộ 10 triệu NDT đều được chuyển vào một công ty tín thác có trụ sở tại Vũ Hán.

Ngân hàng khẳng định các giao dịch này được thực hiện dựa trên “thỏa thuận ủy quyền khấu trừ” giữa bà Lý và công ty tín thác. Tuy nhiên, bà Lý một mực phủ nhận điều ấy, bà khẳng định mình chưa từng gặp gỡ hay ký bất kỳ thỏa thuận nào với đơn vị này. Bà cũng cho biết chưa bao giờ nhận được tin nhắn thông báo biến động số dư.

Chờ đợi nhiều ngày nhưng ngân hàng vẫn không liên hệ giải quyết, bà Lý quyết định trình báo công an.

Kết quả điều tra cho thấy quản lý họ Vi của ngân hàng đã lợi dụng chức vụ để đánh cắp thông tin cá nhân của bà Lý, sau đó chuyển cho công ty tín thác làm giả giấy ủy quyền và chữ ký nhằm chiếm đoạt tiền. Vi còn tự ý tắt chức năng gửi tin nhắn thông báo giao dịch, khiến bà Lý không thể phát hiện sự việc trong thời gian ở nước ngoài.

Cơ quan chức năng xác định Vi và công ty tín thác đã cấu kết trong hàng loạt vụ việc tương tự, với tổng số tiền liên quan lên tới 250 triệu NDT (khoảng 930 tỷ đồng). Phần lớn đã bị tiêu xài, chỉ còn hơn 400.000 NDT được thu giữ (khoảng 1,4 tỷ đồng).

Bà Lý khởi kiện ngân hàng lên Tòa án Nhân dân Trung cấp Quảng Châu, với lí do tồn tại lỗ hổng quản lý dẫn đến rò rỉ thông tin cá nhân. Tuy nhiên, tòa sơ thẩm cho rằng bà Lý cũng có trách nhiệm trong việc để lộ thông tin cá nhân nên bác đơn kiện và buộc bà phải nộp 80.000 NDT (khoảng 297 triệu đồng) án phí.

Không đồng ý phán quyết này, bà tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Quảng Đông. Qua xem xét, tòa nhận định bà Lý chưa từng đăng ký dịch vụ khấu trừ với bất kỳ bên thứ ba nào; trong khi đó, ngân hàng lại không đưa ra cảnh báo cũng không phong tỏa tài khoản dù chỉ trong 3 ngày đã phát sinh tới 200 giao dịch bất thường. Điều này cho thấy sự thiếu trách nhiệm nghiêm trọng trong khâu giám sát.

Tòa cũng xác định bà Lý vẫn có một phần lỗi trong việc quản lý và bảo mật thông tin cá nhân. Kết quả, ngân hàng bị buộc phải bồi thường 4,5 triệu NDT (khoảng 16,7 tỷ đồng) cùng tiền lãi trong 4 tháng, cộng thêm 400.000 NDT thu hồi được từ Vi; tổng cộng gần 5 triệu NDT (khoảng 18,6 tỷ đồng).

Dù vậy, bà Lý cho biết phán quyết này vẫn chưa thỏa đáng và bà sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc tới cùng để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Sau khi được công bố, vụ việc đã gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn trước việc “gửi hàng chục tỷ nhưng chỉ được bồi thường một nửa”, đồng thời lo ngại về mức độ an toàn của các khoản tiền gửi lớn.

Hiện Vi và những người liên quan tại công ty tín thác đã bị cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

