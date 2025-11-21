HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người phát hiện thoi vàng trong vườn nhà nhưng có thể không được nhận gì

Hải Yến |

Một người đàn ông sống tại thị trấn Neuville-sur-Saône, ngoại ô của Lyon của Pháp, đã tìm thấy số vàng trị giá gần 770.000 USD trong vườn nhà.

Người phát hiện thoi vàng trong vườn nhà nhưng có thể không được nhận gì- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Theo Daily Mail đưa tin ngày 17/11, người đàn ông trên có thể sẽ buộc phải giao lại số vàng cho người được cho là thừa kế từ chủ sở hữu từng ở trong nhà ông trước đây.

Số vàng được bọc trong túi nhựa, được cho là chế tác cách đây khoảng 20 năm. Người đàn ông đã báo cáo phát hiện này cho chính quyền địa phương theo đúng quy định pháp luật.

Hội đồng địa phương sau đó mời cảnh sát vào cuộc và xác định số vàng có nguồn gốc hợp pháp, thuộc về chủ cũ của ngôi nhà.

Theo luật sư Antoine Béguin, chuyên về các vụ việc liên quan đến thoi vàng, người đàn ông nhiều khả năng sẽ không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào.

Nếu xác định có người thừa kế của chủ sở hữu trước đây, số vàng sẽ được trao lại cho họ. Trong trường hợp không có người thừa kế, nó sẽ thuộc về nhà nước.

Dù được ca ngợi vì sự trung thực, người đàn ông này có thể sẽ không nhận được gì từ số vàng trị giá hàng trăm nghìn USD.

Theo Daily Mail
Tags

vàng

đàn ông

thừa kế

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại