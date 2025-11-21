Người phát hiện thoi vàng trong vườn nhà nhưng có thể không được nhận gì

(Ảnh minh họa)

Theo Daily Mail đưa tin ngày 17/11, người đàn ông trên có thể sẽ buộc phải giao lại số vàng cho người được cho là thừa kế từ chủ sở hữu từng ở trong nhà ông trước đây.

Số vàng được bọc trong túi nhựa, được cho là chế tác cách đây khoảng 20 năm. Người đàn ông đã báo cáo phát hiện này cho chính quyền địa phương theo đúng quy định pháp luật.

Hội đồng địa phương sau đó mời cảnh sát vào cuộc và xác định số vàng có nguồn gốc hợp pháp, thuộc về chủ cũ của ngôi nhà.

Theo luật sư Antoine Béguin, chuyên về các vụ việc liên quan đến thoi vàng, người đàn ông nhiều khả năng sẽ không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào.

Nếu xác định có người thừa kế của chủ sở hữu trước đây, số vàng sẽ được trao lại cho họ. Trong trường hợp không có người thừa kế, nó sẽ thuộc về nhà nước.

Dù được ca ngợi vì sự trung thực, người đàn ông này có thể sẽ không nhận được gì từ số vàng trị giá hàng trăm nghìn USD.