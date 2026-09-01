Người một tay biến Lưu Diệc Phi thành thần tiên tỷ tỷ đẹp nhất Trung Quốc

Đây là người đã có công rất lớn giúp Lưu Diệc Phi trở thành mỹ nhân quốc dân.

Lưu Diệc Phi là một trong những mỹ nhân quốc dân của màn ảnh Hoa ngữ. Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, nhan sắc và khí chất của cô vẫn luôn gắn liền với danh xưng thần tiên tỷ tỷ. Và nếu phải chỉ ra một trong những người có công lớn nhất giúp mỹ nhân sinh năm 1987 trở thành thần tiên tỷ tỷ đẹp nức tiếng màn ảnh Trung Quốc, cái tên không thể bỏ qua là Trương Kỷ Trung.

Lưu Diệc Phi là thần tiên tỷ tỷ đẹp nhất Trung Quốc

Trương Kỷ Trung là đạo diễn, nhà sản xuất nổi tiếng gắn liền với giai đoạn hoàng kim cuối cùng của dòng phim kiếm hiệp Trung Quốc. Trong thập niên 2000, ông đứng sau hàng loạt tác phẩm đình đám như Tiếu Ngạo Giang Hồ (2001), Anh Hùng Xạ Điêu (2003), Thiên Long Bát Bộ (2003), Thần Điêu Hiệp Lữ (2006), Bích Huyết Kiếm (2007) hay Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2009).

Trong số đó, có hai bộ phim mang dấu ấn đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp của Lưu Diệc Phi.

Đạo diễn Trương Kỷ Trung là một trong những người có ảnh hưởng rất lớn đối với sự nghiệp của Lưu Diệc Phi.

Năm 2003, Lưu Diệc Phi đảm nhận vai Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ. Vẻ đẹp thanh lệ, thoát tục cùng khí chất cổ điển của nữ diễn viên khi ấy đã khiến hình tượng Vương Ngữ Yên gây ấn tượng mạnh. Cũng từ vai diễn này, danh xưng thần tiên tỷ tỷ bắt đầu gắn chặt với tên tuổi Lưu Diệc Phi.

Ba năm sau, Trương Kỷ Trung tiếp tục đưa cô trở thành Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Hiệp Lữ. Hình ảnh Lưu Diệc Phi trong bộ đồ trắng, lạnh lùng nhưng thanh thoát đã trở thành một trong những tạo hình kinh điển nhất sự nghiệp của cô.

Nhan sắc và khí chất của Lưu Diệc Phi là không cần bàn cãi. Nhưng chính Trương Kỷ Trung là người góp phần giúp nữ minh tinh thăng hoa trên màn ảnh.

Tất nhiên, nhan sắc và khí chất trời sinh của Lưu Diệc Phi là điều không phải bàn cãi. Thế nhưng nếu không có Trương Kỷ Trung và hai dự án kiếm hiệp đình đám kể trên, có lẽ vẻ đẹp ấy khó được phô bày trọn vẹn đến vậy trên màn ảnh. Thành công của Thiên Long Bát Bộ và Thần Điêu Hiệp Lữ cũng trở thành bàn đạp quá tốt, đưa tên tuổi Lưu Diệc Phi phủ sóng rộng khắp châu Á.

Với nhiều khán giả Việt Nam thuộc thế hệ 6X, 7X, 8X và 9X, cái tên Trương Kỷ Trung thực tế không hề xa lạ. Những bộ phim kiếm hiệp được mua bản quyền và phát sóng trên các kênh truyền hình tại nước ta từng khiến khán giả nghe tên ông hết lần này tới lần khác.

Thế nhưng khác với diễn viên, khán giả thường nhớ tên đạo diễn hơn là tìm hiểu gương mặt của họ. Vì vậy, không ít người đã biết Trương Kỷ Trung suốt hàng chục năm nhưng đến giờ vẫn chưa nhận ra ông trông như thế nào. Điều thú vị là thực tế rất nhiều khán giả đã từng nhìn thấy Trương Kỷ Trung trên màn ảnh mà không hề hay biết.

Ông từng trực tiếp đóng cameo trong chính những bộ phim mình tham gia sản xuất. Đặc biệt, Trương Kỷ Trung còn xuất hiện trong cả hai tác phẩm gắn liền với thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của Lưu Diệc Phi, như vào vai bang chủ Cái Bang đời trước Uông Kiếm Thông trong Thiên Long Bát Bộ và Gia Luật Sở Tài, cha chồng của Quách Phù trong Thần Điêu Hiệp Lữ. Ngoài ra, ông còn từng hóa thân thành Mạnh Bá Phi trong Bích Huyết Kiếm và Vương Nguyên Bá trong Tiếu Ngạo Giang Hồ.