Góp đều 2 triệu đồng mỗi tháng trong 30 năm với lãi suất giả định 6%/năm, một người bỏ ra 720 triệu đồng và nhận về hơn 2 tỷ đồng nhờ lãi kép.

Tiền bỏ ra và tổng tiền khi góp 2 triệu đồng mỗi tháng trong 10, 20 và 30 năm, lãi suất giả định 6%/năm. (Đồ họa: Soha)

Lãi kép là cách tính lãi trong đó tiền lãi của kỳ trước được cộng vào gốc, để kỳ sau gốc mới tiếp tục sinh lãi. Khi một người góp thêm một khoản bằng nhau vào cuối mỗi tháng, giáo trình toán tài chính gọi dòng tiền này là niên kim thường, tức là chuỗi khoản góp đều đặn ở cuối mỗi kỳ.

Tổng số tiền cuối kỳ của niên kim thường được tính bằng công thức: số tiền góp mỗi tháng nhân với hiệu của (1 + lãi suất tháng) mũ số tháng trừ 1, rồi chia cho lãi suất tháng. Lãi suất tháng bằng lãi suất năm chia 12. Công thức này nằm ở mục 6.6 giáo trình Contemporary Mathematics của OpenStax.

Lấy ví dụ một người 25 tuổi, mới có việc làm, mỗi tháng để riêng 2.000.000 đồng gửi vào một khoản tiết kiệm có lãi nhập gốc hằng tháng. Bài tính với lãi suất giả định 6%/năm và giả định lãi suất này giữ nguyên suốt thời gian góp.

Sau 10 năm, người này đã bỏ ra 240.000.000 đồng và có tổng cộng 327.758.694 đồng. Tiền lãi là 87.758.694 đồng, bằng 36,6% số tiền đã góp.

Sau 30 năm, khi người này 55 tuổi, số tiền bỏ ra là 720.000.000 đồng. Tổng số tiền đạt 2.009.030.085 đồng, trong đó tiền lãi là 1.289.030.085 đồng. Tiền lãi lúc này lớn hơn số tiền tự bỏ ra.

Bảng dưới cho biết số tiền tích lũy sau mỗi mốc 5 năm, cùng mức góp và cùng lãi suất giả định.

Thời gian góp Tiền bỏ ra (đồng) Tổng tiền (đồng) Tiền lãi (đồng) 5 năm 120.000.000 139.540.061 19.540.061 10 năm 240.000.000 327.758.694 87.758.694 15 năm 360.000.000 581.637.425 221.637.425 20 năm 480.000.000 924.081.790 444.081.790 25 năm 600.000.000 1.385.987.925 785.987.925 30 năm 720.000.000 2.009.030.085 1.289.030.085

Nguồn: tính theo công thức niên kim thường, OpenStax, Contemporary Mathematics, mục 6.6; lãi suất giả định 6%/năm.

Khoảng cách giữa tiền bỏ ra và tổng tiền nới rộng dần theo thời gian. Ở mốc 5 năm, tiền lãi là 19.540.061 đồng. Ở mốc 20 năm, tiền lãi là 444.081.790 đồng, gần bằng số tiền góp trong 20 năm đó là 480.000.000 đồng. Nguyên nhân là khoản lãi của những năm đầu tiếp tục được cộng vào gốc và sinh lãi ở các năm sau.

Riêng năm thứ 30, tiền lãi sinh ra trong 12 tháng là 115.951.785 đồng, gần gấp năm lần số tiền người này góp trong cùng năm đó là 24.000.000 đồng.

Lãi suất 6%/năm khi nhập gốc hằng tháng tương đương lãi suất thực tế 6,17% mỗi năm, theo công thức lãi suất thực tế ở mục 6.4 cùng giáo trình. Phần chênh 0,17 điểm phần trăm có được vì tiền lãi của mỗi tháng tiếp tục sinh lãi ở các tháng sau.

Các con số trên chưa trừ thuế, phí và chưa tính trượt giá. Sổ tiết kiệm có kỳ hạn thường nhập lãi vào gốc khi đến hạn chứ không phải mỗi tháng, nên với cùng lãi suất ghi trên sổ, số tiền thực nhận có thể thấp hơn. Mức lãi suất, kỳ hạn và cách trả lãi của từng sản phẩm tiền gửi khác nhau giữa các ngân hàng; người gửi xem trên biểu lãi suất và hợp đồng tiền gửi trước khi tính.