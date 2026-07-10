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Người mẹ vắt kiệt sữa cứu sống 3 con nhỏ suốt 11 ngày mắc kẹt trong trận động đất Venezuela, cảnh tượng khi giải cứu khiến tất cả lặng người

Phạm Trang
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Mắc kẹt suốt 11 ngày dưới đống đổ nát sau trận động đất kinh hoàng ở Venezuela, người mẹ đã duy trì sự sống cho ba con nhỏ bằng sữa mẹ.

Trận động đất kép xảy ra tại Venezuela hôm 24/6 đã gây ra thảm họa nhân đạo nghiêm trọng. Tính đến ngày 8/7, số người thiệt mạng đã lên tới 3.811, hơn 16.000 người bị thương và gần 18.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Giữa khung cảnh đổ nát, một câu chuyện sống sót kỳ diệu đã khiến nhiều người xúc động khi một người mẹ mắc kẹt dưới đống đổ nát suốt 11 ngày vẫn cố gắng cho con bú để giữ mạng sống cho ba đứa trẻ.

Theo Al Jazeera, một tòa chung cư cao 12 tầng tại khu Caribe, thị trấn Caraballeda, bang La Guaira đã sụp đổ hoàn toàn sau trận động đất.

Các đội cứu hộ liên tục tìm kiếm trong đống bê tông ngổn ngang. Đến đêm 5/7, họ nghe thấy những tiếng kêu cứu rất yếu phát ra từ bên dưới. Sau nhiều giờ đào bới, lực lượng cứu hộ đã đưa được một người mẹ cùng ba người con ra ngoài an toàn, trong đó có một em bé sơ sinh.

Theo thông tin được chia sẻ, trong suốt 11 ngày bị mắc kẹt trong bóng tối, người mẹ đã duy trì sự sống cho các con bằng cách cho con bú. Hình ảnh cả gia đình được giải cứu sau gần hai tuần đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và khiến nhiều người xúc động. Một tài khoản bình luận: "Người phụ nữ này xứng đáng được dựng tượng để tôn vinh."

Trong một trường hợp khác, chị Dayana Patiño và con trai Juan David mới 18 ngày tuổi cũng được giải cứu sau khoảng 12 giờ mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Chia sẻ với BBC, Dayana cho biết chính đứa con sơ sinh đã trở thành động lực giúp cô không bỏ cuộc.

"Chỉ cần con còn sống, tôi cũng phải sống. Tôi liên tục chạm vào mũi con để chắc chắn rằng con vẫn còn thở", cô nói.

Chồng của Dayana là anh Gerson không giấu được nước mắt khi biết vợ và con đều còn sống.

"Tôi đã nghĩ họ không thể qua khỏi. Khoảnh khắc nhìn thấy con trai, tôi có cảm giác như mình được sinh ra lần thứ hai", anh nghẹn ngào.

Trong khi đó, hàng nghìn gia đình tại Venezuela vẫn đang mòn mỏi tìm kiếm người thân mất tích. Ông Gianluca Rampolla, Điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Venezuela, cảnh báo số người thiệt mạng nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục tăng khi công tác tìm kiếm được mở rộng.

Tuy nhiên, khi "thời gian vàng" cho hoạt động cứu hộ dần khép lại, nhiều đội cứu hộ quốc tế đã bắt đầu chuẩn bị rút khỏi hiện trường. Không ít người dân vẫn tự đào bới bằng tay giữa đống đổ nát với hy vọng mong manh tìm thấy người thân còn sống.

Nguồn: ETtoday

Dắt con trai 12 tuổi đến chỗ làm, người đàn ông chết lặng khi đứa trẻ lại gây ra sự việc kinh hoàng!
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