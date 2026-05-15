Ngày 13/5, câu chuyện về bà mẹ từng gây chú ý vì sinh con tự nhiên ở tuổi 67 tiếp tục trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người không khỏi xúc động khi biết hiện tại người mẹ đã phải nằm một chỗ, còn người chồng ở tuổi 75 vẫn phải quay lại làm việc để chăm vợ, nuôi con nhỏ.

Theo truyền thông Trung Quốc, bà Điền Tân Cúc (Sơn Đông - Trung Quốc) từng lập kỷ lục là người phụ nữ lớn tuổi nhất nước này mang thai và sinh con tự nhiên. Năm 2019, ở tuổi 67, bà hạ sinh bé gái tên Thiên Tứ.

Mới đây, ông Hoàng Duy Bình là chồng bà Điền đã đăng tải đoạn video trên mạng xã hội cho thấy tình trạng hiện tại của vợ. Trong video, bà Điền nằm tựa vào chồng trên giường bệnh, mái tóc xoăn quen thuộc đã được cạo ngắn. Cô con gái hơn 6 tuổi nhẹ nhàng đút sữa cho mẹ uống. Ông Hoàng viết kèm dòng chia sẻ: “Chúc mừng Ngày của Mẹ, mong bà sớm hồi phục”.

Nhiều năm trước, việc bà Điền mang thai ở tuổi 67 từng gây tranh cãi lớn. Bà cho biết mình mang thai ngoài ý muốn sau khi điều trị tai biến mạch máu não bằng thuốc hoạt huyết và bất ngờ có kinh nguyệt trở lại.

Dù bị cả con trai lẫn con gái phản đối, vợ chồng bà vẫn quyết định giữ lại đứa bé. Theo chia sẻ của hai người, quyết định này không chỉ xuất phát từ tình mẫu tử mà còn vì những day dứt kéo dài suốt nhiều năm. Khi còn trẻ, họ quá bận mưu sinh nên không có nhiều thời gian đồng hành cùng các con lớn, và luôn mang cảm giác tiếc nuối vì điều đó.

Khi ấy, ông Hoàng từng khẳng định mức lương hưu hơn 35 triệu đồng/tháng của hai vợ chồng đủ khả năng nuôi con.

Hiện tại, bé Thiên Tứ đã hơn 6 tuổi, còn bà Điền nay 74 tuổi và sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Ông Hoàng cho biết vợ mình vốn có nhiều bệnh nền, đến năm 2024 lại gặp tai nạn giao thông nặng khiến chân bị gãy nhiều chỗ.

Ở tuổi 75, ngoài việc chăm sóc vợ bệnh và con nhỏ, ông Hoàng phải quay lại hành nghề luật sư để tăng thu nhập. Mỗi tối sau khi dỗ con ngủ, ông lại mở máy tính đọc hồ sơ, viết báo cáo và tiếp tục làm việc.

Gia đình hiện chuyển tới sinh sống ở Quảng Tây. Trước đó, họ thuê một khu nhà rộng khoảng 200m² tại Nam Ninh với hợp đồng dài hạn 20 năm. Ông Hoàng cho biết hai vợ chồng lo lắng nếu một ngày không còn đủ sức chăm sóc con, ít nhất bé Thiên Tứ vẫn có người thân xung quanh hỗ trợ, không rơi vào cảnh bơ vơ.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Không ít người xúc động trước hình ảnh cô bé Thiên Tứ ngoan ngoãn chăm mẹ bệnh, đồng thời gửi lời chúc bà Điền sớm hồi phục.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây là lựa chọn cá nhân của hai vợ chồng và họ hẳn đã chuẩn bị tâm lý cho những khó khăn phải đối mặt khi sinh con ở tuổi quá cao.

Nguồn: Sohu