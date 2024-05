Người mẹ mua chiếc bánh sinh nhật lên lớp mừng tuổi con bị cô giáo "trả về": Lời giải thích sau đó gây tranh cãi

Đến ngày sinh nhật con, nhiều cha mẹ thường mua bánh kẹo đến để tổ chức tiệc mừng ở lớp, tạo không khí vui tươi, đồng thời giúp con hòa đồng với bạn bè.

Tuy nhiên mới đây, một bà mẹ có con đang học mẫu giáo ở Trung Quốc cho biết, con mình đã "tan nát con tim" trong ngày sinh nhật vì hành động của giáo viên. Theo người này, trước đây chị thường thấy cô giáo của con đăng ảnh sinh nhật các bé trong nhóm phụ huynh. Vì thế, vào ngày sinh nhật con, trên đường đến trường, chị ghé qua tiệm bánh mua một chiếc cho con mang vào lớp, hy vọng rằng đứa trẻ cũng sẽ có được trải nghiệm tương tự.

Tuy nhiên, suốt ngày kiểm tra điện thoại, bà mẹ vẫn không thấy ảnh cô giáo gửi trong nhóm. Tưởng cô giáo bận nên quên mất, chị cũng không hỏi, nhưng khi về đến nhà thì phát hiện con trai ngồi trên ghế sofa mặt buồn rười rượi.

Khi nghe mẹ hỏi hỏi: "Sinh nhật hôm nay có vui không con?", đứa trẻ khóc nức nở, sau đó kể: Cô giáo nói: "Con mang bánh về nhé". Người mẹ liền cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao những đứa trẻ khác có thể tổ chức sinh nhật ở lớp còn con mình thì không?

Vì vậy, chị đã gọi cho giáo viên. Sau khi nghe lời giải thích, chị càng cảm cảm thấy bất an. Thì ra giáo viên cho rằng, cả lớp có 35 em nhưng chiếc bánh này lại quá nhỏ, chỉ tầm 15cm, nếu cắt ra dù thế nào cũng không đủ chia. Thông thường, các phụ huynh khác đều mua bánh lớn, nhiều tầng và thêm khá nhiều bánh kẹo, trái cây. Đó là lý do sau khi cho học sinh thổi nến, cô giáo dặn con mang bánh về nhà.

Người mẹ cho rằng, tổ chức sinh nhật cho một đứa trẻ ở trường mẫu giáo chỉ mang tính tượng trưng, nếu so sánh bánh lớn, bánh nhỏ khác gì có sự phân biệt, thiên vị. Hơn nữa, ăn quá nhiều bánh ngọt cũng không tốt cho sức khỏe. Hành động của cô giáo đã khiến học sinh tổn thương. Vốn dĩ, đứa trẻ rất hào hứng khi đến trường vào buổi sáng, tràn đầy mong đợi được chia bánh sinh nhật với mọi người. Chị thấy xót xa cho con trai mình.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều cư dân mạng cho rằng phụ huynh và giáo viên đều có cách ứng xử chưa tinh tế.

Ngày nay, quả thật có nhiều bậc cha mẹ cạnh tranh nhau để "có thể diện" cho mình và con cái. Họ không thể để con mình yếu thế hơn người khác. Ngay cả trong ngày sinh nhật của con, họ cũng phải so sánh kích cỡ, thương hiệu những chiếc bánh do người khác mua để con mình nổi trội hơn. Đối với trẻ, sự phù phiếm do những so sánh như vậy mang lại sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe tinh thần.

Với tư cách là một giáo viên, bạn nên đối xử bình đẳng với học sinh. Hành động của cô giáo nói trên chắc chắn đã gây tổn hại đến lòng tự trọng của trẻ. Làm sao một giáo viên không quan tâm đến sự phát triển tâm lý của trẻ có thể là giáo viên giỏi?

Phía còn lại cho rằng, cô giáo có lý khi cư xử như vậy. Nếu một cái bánh không chia đủ thì bắt cô giáo cho học sinh ăn bằng cách nào. Nếu tinh ý, phụ huynh đã căn cứ vào số lượng học sinh trong lớp để mua chiếc bánh hợp lý hơn. Trong trường hợp này, rõ ràng phụ huynh chỉ nghĩ đến việc con mình được tổ chức sinh nhật, có ảnh đăng lên nhóm lớp làm kỉ niệm mà không quan tâm đến các bạn học khác.

Câu chuyện hiện vẫn gây tranh cãi không hồi kết.