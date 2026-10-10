HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người mẹ 23 tuổi dùng thân mình ôm chặt con gái 8 tháng tuổi khi bị bạn trai cũ đẩy xuống từ tầng 15

Chi Chi
|

Người mẹ đã tử vong tại chỗ, còn em bé sống sót kỳ diệu nhờ sự hy sinh của mẹ.

Một vụ án mạng vừa xảy ra tại New York (Mỹ) khi người phụ nữ 23 tuổi bị bạn trai cũ đẩy rơi từ ban công tầng 15. Trong những giây phút cuối đời, người mẹ trẻ đã ôm chặt con gái 8 tháng tuổi vào lòng, dùng chính thân thể mình làm đệm đỡ giúp em bé sống sót kỳ diệu.

Cảnh sát New York (NYPD) đã bắt giữ Angel Carrasco (31 tuổi) vào chiều thứ Tư (ngày 7/10), liên quan đến cái chết của Nathaly Ramirez (23 tuổi) và hành vi mưu sát con gái cô.

Tiếng kêu cứu thất thanh giữa đêm lạnh

Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 3h30 sáng thứ Ba (ngày 6/10) tại một chung cư thuộc quận Bronx, New York.

Một hàng xóm sống cùng tòa nhà kể lại với truyền thông rằng cô đã nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của Ramirez ngay trước khi thảm kịch xảy ra: "Xin anh đừng làm vậy. Con tôi đang sợ. Anh nhìn mặt con xem, nó đang rất sợ!"

Ngay sau tiếng van xin là tiếng la lớn và một tiếng động mạnh va đập xuống mặt đất. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, họ phát hiện Ramirez cùng con gái 8 tháng tuổi nằm trên mặt đất bên ngoài tòa nhà. Ramirez đã tử vong tại chỗ, nhưng em bé vẫn còn sống và lập tức được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đến ngày 8/10, tình trạng của bé đã dần ổn định.

- Ảnh 1.

Cảnh sát cho biết, tư thế khi được tìm thấy cho thấy Ramirez đã cố gắng ôm chặt và dùng thân mình che chắn cho con gái trong suốt cú ngã từ độ cao 15 tầng, giúp giảm thiểu lực tác động và cứu sống thiên thần nhỏ.

Mang hoa đến làm hòa trước khi ra tay

Theo nguồn tin từ ABC7 NY, các điều tra viên tìm thấy một bó hoa bên trong căn hộ của nạn nhân. Cảnh sát nghi ngờ Carrasco đã mang hoa đến nhằm mục đích hàn gắn tình cảm sau một thời gian rạn nứt.

Mối quan hệ giữa Ramirez và Carrasco được mô tả là nhiều sóng gió và từng ghi nhận các vụ bạo lực. Vào tháng 1 năm nay, Carrasco từng bị cáo buộc đột nhập vào nhà và tát Ramirez. Một hàng xóm khác cũng xác nhận từng nghe thấy tiếng phá cửa vào căn hộ của nạn nhân vào khoảng thời gian đó.

Trích xuất máy quay an ninh cho thấy Carrasco rời khỏi tòa nhà ngay sau khi thảm kịch xảy ra. Nhờ tin báo trực tiếp từ người dân, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm khi hắn đang đi cùng một người quen.

Hiện Angel Carrasco phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng bao gồm: Giết người, Mưu sát, Cố ý gây thương tích và Tội ngộ sát.

- Ảnh 2.

Angel Carrasco

Sự ra đi đột ngột của Nathaly Ramirez khiến gia đình, bạn bè và cộng đồng địa phương không khỏi bàng hoàng. Một buổi lễ cầu nguyện đã được tổ chức ngay bên ngoài tòa nhà nơi cô sinh sống.

Những người từng làm việc và học tập cùng Ramirez nhớ về cô như một cô gái luôn tràn đầy năng lượng, năng động và giàu nhiệt huyết.

"Nathaly là một đồng nghiệp tuyệt vời. Cô ấy rất rạng rỡ, chăm chỉ, luôn kiên trì và tận tụy theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp," - Lishawn Alexander, quản lý cũ của Ramirez chia sẻ.

Nguồn: People

Từ 20/7/2026, một nhóm cán bộ, công chức, viên chức được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng ngoài lương: Ai hưởng?
Tags

Carrasco

New York

mưu sát

giết người

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Honda ra mắt xe tay ga giá 38 triệu đồng: Có ABS, giới hạn 1000 chiếc toàn cầu

Honda ra mắt xe tay ga giá 38 triệu đồng: Có ABS, giới hạn 1000 chiếc toàn cầu

01:55
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại