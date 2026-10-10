Người mẹ 23 tuổi dùng thân mình ôm chặt con gái 8 tháng tuổi khi bị bạn trai cũ đẩy xuống từ tầng 15

Người mẹ đã tử vong tại chỗ, còn em bé sống sót kỳ diệu nhờ sự hy sinh của mẹ.

Một vụ án mạng vừa xảy ra tại New York (Mỹ) khi người phụ nữ 23 tuổi bị bạn trai cũ đẩy rơi từ ban công tầng 15. Trong những giây phút cuối đời, người mẹ trẻ đã ôm chặt con gái 8 tháng tuổi vào lòng, dùng chính thân thể mình làm đệm đỡ giúp em bé sống sót kỳ diệu.

Cảnh sát New York (NYPD) đã bắt giữ Angel Carrasco (31 tuổi) vào chiều thứ Tư (ngày 7/10), liên quan đến cái chết của Nathaly Ramirez (23 tuổi) và hành vi mưu sát con gái cô.

Tiếng kêu cứu thất thanh giữa đêm lạnh

Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 3h30 sáng thứ Ba (ngày 6/10) tại một chung cư thuộc quận Bronx, New York.

Một hàng xóm sống cùng tòa nhà kể lại với truyền thông rằng cô đã nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của Ramirez ngay trước khi thảm kịch xảy ra: "Xin anh đừng làm vậy. Con tôi đang sợ. Anh nhìn mặt con xem, nó đang rất sợ!"

Ngay sau tiếng van xin là tiếng la lớn và một tiếng động mạnh va đập xuống mặt đất. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, họ phát hiện Ramirez cùng con gái 8 tháng tuổi nằm trên mặt đất bên ngoài tòa nhà. Ramirez đã tử vong tại chỗ, nhưng em bé vẫn còn sống và lập tức được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đến ngày 8/10, tình trạng của bé đã dần ổn định.

Cảnh sát cho biết, tư thế khi được tìm thấy cho thấy Ramirez đã cố gắng ôm chặt và dùng thân mình che chắn cho con gái trong suốt cú ngã từ độ cao 15 tầng, giúp giảm thiểu lực tác động và cứu sống thiên thần nhỏ.

Mang hoa đến làm hòa trước khi ra tay

Theo nguồn tin từ ABC7 NY, các điều tra viên tìm thấy một bó hoa bên trong căn hộ của nạn nhân. Cảnh sát nghi ngờ Carrasco đã mang hoa đến nhằm mục đích hàn gắn tình cảm sau một thời gian rạn nứt.

Mối quan hệ giữa Ramirez và Carrasco được mô tả là nhiều sóng gió và từng ghi nhận các vụ bạo lực. Vào tháng 1 năm nay, Carrasco từng bị cáo buộc đột nhập vào nhà và tát Ramirez. Một hàng xóm khác cũng xác nhận từng nghe thấy tiếng phá cửa vào căn hộ của nạn nhân vào khoảng thời gian đó.

Trích xuất máy quay an ninh cho thấy Carrasco rời khỏi tòa nhà ngay sau khi thảm kịch xảy ra. Nhờ tin báo trực tiếp từ người dân, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm khi hắn đang đi cùng một người quen.

Hiện Angel Carrasco phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng bao gồm: Giết người, Mưu sát, Cố ý gây thương tích và Tội ngộ sát.

Angel Carrasco

Sự ra đi đột ngột của Nathaly Ramirez khiến gia đình, bạn bè và cộng đồng địa phương không khỏi bàng hoàng. Một buổi lễ cầu nguyện đã được tổ chức ngay bên ngoài tòa nhà nơi cô sinh sống.

Những người từng làm việc và học tập cùng Ramirez nhớ về cô như một cô gái luôn tràn đầy năng lượng, năng động và giàu nhiệt huyết.

"Nathaly là một đồng nghiệp tuyệt vời. Cô ấy rất rạng rỡ, chăm chỉ, luôn kiên trì và tận tụy theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp," - Lishawn Alexander, quản lý cũ của Ramirez chia sẻ.

Nguồn: People