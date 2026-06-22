Một người mẫu trẻ đã trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi tham gia thử thách câu cá mập đầy mạo hiểm tại Florida (Mỹ), khi bị buộc dây vào chân và thả xuống nước như một

Một đoạn video lan truyền mạnh trên mạng xã hội đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều sau khi ghi lại cảnh người mẫu CeCe Rose tham gia thử thách câu cá mập do influencer Anthony Dawson, được biết đến với biệt danh TooTurntTony, thực hiện tại Florida (Mỹ).

Trong video, CeCe Rose, 26 tuổi, bị buộc dây vào hai mắt cá chân rồi thả xuống vùng nước tại một bến du thuyền. Trên người cô còn được gắn một con cá chết làm mồi nhử nhằm thu hút cá mập. Ban đầu, người mẫu trẻ nổi trên mặt nước trong trạng thái khá bình thản. Tuy nhiên, tình huống nhanh chóng trở nên đáng sợ khi một con cá mập xuất hiện và cắn vào mồi câu, kéo cô chìm xuống nước.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ với Daily Mail sau sự việc, CeCe cho biết cô đã có cảm giác lo sợ khi bắt đầu thử thách nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tôi có sợ lúc đầu, nhưng nước rất yên bình. Tôi nghĩ rằng nếu cá mập xuất hiện thì nó sẽ chỉ quan tâm đến con cá được gắn trên lưỡi câu chứ không phải tôi", cô nói.

Người mẫu cho biết bản thân cố gắng không để nỗi sợ lấn át khi đồng ý tham gia quay video. "Ít nhất thì đó là điều tôi hy vọng. Nhưng tôi cũng hiểu mọi chuyện hoàn toàn có thể diễn biến theo hướng tồi tệ", cô nói thêm.

CeCe tiết lộ cô đã nổi trên mặt nước trong vài giờ trước khi một con cá mập y tá (nurse shark) xuất hiện và đớp mồi.

Trong đoạn video, cô được nhìn thấy đang tận hưởng ánh nắng mặt trời khi nằm ngửa trên mặt nước. Thế nhưng chỉ ít giây sau, cô bất ngờ bị kéo chìm xuống dưới.

Người xem có thể nghe thấy tiếng cô hét gọi Anthony khi bị kéo đi. Một lúc sau, cô nổi trở lại mặt nước nhưng vẫn tiếp tục bị cá mập kéo xa khỏi khu vực cầu cảng.

Khi được hỏi đã bị kéo đi trong bao lâu, CeCe cho biết: "Tôi nghĩ khoảng 2 phút. Có thể ngắn hơn, nhưng lúc đó cảm giác như rất lâu."

Những hình ảnh được ghi lại khiến nhiều người kinh hãi

Cô nói Anthony đã nhanh chóng đưa mình lên bờ an toàn, dù trong khoảnh khắc đó mọi thứ diễn ra vô cùng căng thẳng.

"Chúng tôi quay video tại một trong những bất động sản của Tony. Anh ấy đã ở đó khá lâu và hiểu rõ những loài sinh vật sống trong vùng nước này. Anh ấy cho rằng mức độ rủi ro chỉ khoảng 10%, nhưng chúng tôi cũng đã thảo luận về những tình huống xấu nhất có thể xảy ra."

Trong video, Anthony được nhìn thấy đang dùng cần câu để kéo cả CeCe lẫn con cá mập về phía bờ.

"Tôi chỉ rời mắt khỏi cô ấy khoảng 5 phút là cá đã cắn câu rồi", anh nói trong lúc chạy đi lấy cần câu "Đáng lẽ chúng tôi nên dùng mồi nhỏ hơn. Mọi thứ thực sự hỗn loạn. May mắn là cuối cùng chúng tôi vẫn có thể đưa cô ấy và cả con cá mập vào bờ an toàn."

Cuối video, Anthony, CeCe cùng hai cậu bé khác xuất hiện bên con cá mập y tá trước khi thả nó trở lại môi trường tự nhiên.

"Không ai bị thương cả", Anthony nói, đồng thời quay cận cảnh những vết hằn do sợi dây để lại quanh mắt cá chân của CeCe.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội với hơn 10,6 triệu lượt xem. Tuy nhiên, bên cạnh những người cảm thấy thích thú, không ít khán giả bày tỏ sự lo ngại về mức độ nguy hiểm của thử thách này.

"Điều này quá nguy hiểm. Thật khó hiểu khi mọi người vẫn ủng hộ anh ta", một người bình luận.

Một người khác viết: "Đây sẽ là một điều kinh khủng nếu chẳng may xảy ra sự cố."

Nhiều ý kiến cũng cảnh báo rằng việc liên tục thực hiện những thử thách mạo hiểm để tạo nội dung trên mạng xã hội có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng trong tương lai.

"Rồi sẽ có lúc điều gì đó thực sự xảy ra và anh sẽ phải hối hận", một tài khoản nhận định.

Một người khác bình luận: "Thật may là lần này mọi chuyện vẫn ổn, nhưng không phải lúc nào may mắn cũng mỉm cười với những hành động liều lĩnh như vậy."

Nguồn: Daily Mail