Người lao động làm thêm vào dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2026 sẽ được hưởng lương gấp mấy lần ngày thường?

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người lao động tại Việt Nam sẽ tiếp tục có thêm hai đợt nghỉ lễ đáng chú ý trong tháng 4 và đầu tháng 5, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 – 1/5. Theo đó, số ngày nghỉ của những ngày lễ trên sẽ theo quy định của Bộ luật Lao động.

Trước hết là Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch). Năm 2026, ngày lễ này rơi vào Chủ nhật 26/4 dương lịch. Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4). Tính cả hai ngày cuối tuần, kỳ nghỉ dịp này kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy (25/4) đến hết thứ Hai (27/4).

Ngay sau đó vài ngày là kỳ nghỉ Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5). Trong năm 2026, hai ngày này lần lượt rơi vào thứ Năm (30/4) và thứ Sáu (1/5). Với những cơ quan, doanh nghiệp có chế độ nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ 30/4 đến hết 3/5.

Như vậy, sau khi kết thúc kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (25–27/4), người lao động sẽ đi làm trở lại trong hai ngày 28 và 29/4, trước khi bước vào kỳ nghỉ dài tiếp theo của dịp 30/4 – 1/5.

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động tại Việt Nam được nghỉ làm và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ lớn gồm: Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (1/5) và Quốc khánh 2/9. Trường hợp ngày lễ trùng với ngày nghỉ hằng tuần, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

Người lao động làm thêm vào ngày nghỉ lễ sẽ được trả lương như thế nào?

Trong trường hợp doanh nghiệp muốn sử dụng người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, Tết phải được sự đồng ý của người lao động (trừ một số trường hợp công ty được điều động làm thêm giờ mà không cần người lao động đồng ý theo quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động năm 2019).

Về mức lương làm thêm giờ, theo Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

+ Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

+ Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

+ Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

- Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

- Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Như vậy Bộ luật Lao động 2019 quy định tính lương ngày lễ tết, người lao động đi làm dịp lễ tết thì được hưởng mức lương gấp 4 - 5 lần ngày thường, cụ thể:

- Làm việc vào ban ngày: Nhận ít nhất 400% lương (gấp .

- Làm việc vào ban đêm: Nhận ít nhất 490% lương.