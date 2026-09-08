Cầu thủ Trọng Đại rơi vào bi kịch mất tất cả

TPO - Cầu thủ Nguyễn Trọng Đại kể lại hành trình từ đỉnh cao của một trong những "người hùng Thường Châu" cho đến bi kịch mất tất cả ở tuổi 29.

Bài đăng của Trọng Đại gây sốt, hút gần 30.000 lượt tương tác, 1.400 bình luận và gần 1.000 chia sẻ trên Facebook. Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam mở đầu bằng câu chuyện: "Năm 21 tuổi, mình trở về từ Thường Châu giữa hàng triệu lời chúc mừng. Năm 29 tuổi, mình gãy chân, không có việc làm và trong túi chỉ còn vài chục nghìn đồng. Đây có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời".

Bi kịch của một tài năng trẻ

Tiền vệ Trọng Đại, sinh năm 1997, từng là tài năng triển vọng bậc nhất trong thế hệ cầu thủ sinh năm 1996, 1997 của bóng đá Việt Nam. Trọng Đại góp mặt ở đội hình U20 Việt Nam dự World Cup, vốn là kỳ tích của bóng đá Việt Nam. Cựu cầu thủ của CLB Viettel góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam giành ngôi Á quân giải U23 châu Á gây chấn động tại Thường Châu (Trung Quốc).

Trọng Đại rời xa môi trường bóng đá đỉnh cao ở Việt Nam từ nhiều năm trước. Tối 7/9, tiền vệ sinh năm 1997 đăng tải bài viết để chia sẻ trọn vẹn hành trình từ đỉnh cao đến sườn dốc sự nghiệp và ngay lập tức thu hút chú ý.

Anh thẳng thắn nhắc đến các chi tiết nhạy cảm như hệ lụy của việc nổi tiếng quá sớm và tự sa ngã trong vòng xoáy của đồng tiền.

Tiền vệ 29 tuổi đăng lại loạt tấm ảnh chụp cùng Á hậu Huyền My và những cô gái có sức ảnh hưởng để nhắc lại quá khứ: "Từng có mọi thứ trong tay: nhà, xe, tiền, người đẹp, mối quan hệ, có thể nói tôi đã chạm đến đỉnh cao của cuộc đời".

Đó là tấm ảnh được chú ý nhiều nhất trong chuỗi câu chuyện cuộc đời của Trọng Đại. Từ đây, Á hậu Huyền My bất ngờ bị nhắc tên từ fanpage của Trọng Đại cho đến loạt bài viết được dẫn lại ở các nền tảng khác. Cộng đồng mạng bắt đầu "đào xới", nhắc lại câu chuyện năm xưa giữa Trọng Đại - Huyền My, từng vướng tin hẹn hò.

Họ cho rằng đây chính là điển hình của việc thời đỉnh cao phong độ ở sự nghiệp cầu thủ, Trọng Đại đã có những gì và để vuột mất nhiều thứ.

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam nhắc lại thời điểm rực rỡ khi làm đội trưởng U19 Việt Nam, cùng U20 Việt Nam dự U20 World Cup năm 2017. Anh là thủ lĩnh của đội hình có Quang Hải, Đoàn Văn Hậu và Xuân Mạnh - những tuyển thủ vừa cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Vòng Chung kết U23 châu Á 2018, giải đấu thành công vượt bậc, đưa bóng đá Việt Nam bước sang giai đoạn rực rỡ. Trọng Đại và mọi tuyển thủ U23 Việt Nam trở về từ "cơn mưa tuyết" ở Thường Châu đột ngột nổi tiếng.

Trọng Đại và Huyền My từng vướng tin hẹn hò.

"Danh vọng, tiền bạc và những mối quan hệ đến quá nhanh khi mình còn trẻ. Mình không đủ trưởng thành để hiểu rằng, người ta có thể tung hô hôm nay nhưng nếu bản thân không giữ được kỷ luật, ngày mai tất cả đều có thể biến mất. Mình đánh mất sự nghiệp trong giai đoạn bản thân không còn kiểm soát được", Trọng Đại chia sẻ.

"Sau một sự cố tiền bạc, mình nóng vội tìm cách lấy lại những gì đã mất và liên tiếp đưa ra quyết định sai lầm. Càng cố giải quyết càng rơi vào áp lực, mất phương hướng, không giữ được sự tập trung cho bóng đá. Mình mất hết tất cả vào sinh nhật năm 29 tuổi: đứt dây chằng, không thể quay lại bóng đá, nhận tin mẹ bị bệnh và trong túi chỉ còn vài chục, không có việc làm", tiền vệ 29 tuổi trải lòng.

Những "người hùng Thường Châu" giờ thế nào?

Trước thềm giải đấu U23 châu Á 2018, Trọng Đại là viên ngọc quý của bóng đá Việt Nam. Anh có thể chơi tốt ở hai vị trí là tiền vệ phòng ngự và trung vệ. Trọng Đại nằm trong số ít tuyển thủ Việt Nam chạm mốc chiều cao 1,85 m. Yếu tố thể hình, thể lực, kỹ năng của cầu thủ này đều lý tưởng, được các chuyên gia dự đoán có tiềm năng tiến xa.

Trọng Đại sở hữu gương mặt ưa nhìn, do đó từ dấu mốc đội U20 Việt Nam dự World Cup, tiền vệ này nhanh chóng thành hiện tượng mạng xã hội. Fanpage của Trọng Đại ở năm 2017, 2018 đã hút hàng trăm nghìn người theo dõi. Khi đó, mẫu cầu thủ đá bóng hay - điển trai là xu hướng. Trọng Đại còn là cầu thủ ăn mặc có gu và biết cách làm hình ảnh trên mạng xã hội.

Cơn sốt Thường Châu 2018 chỉ là hiện tượng nhất thời. Chuyện thành công của các cầu thủ, đi xa đến đâu, vẫn phụ thuộc vào khả năng duy trì phong độ trên sân cỏ. Ngay sau giải đấu, Trọng Đại xuống phong độ, phải rời CLB Viettel và hào quang lụi tắt. Ngược lại, những cầu thủ duy trì phong độ tốt hơn như Quang Hải, Văn Hậu vẫn ở trên đỉnh cao cho đến hiện tại.

Sau 8 năm, lứa tuyển thủ U23 tạo nên chiến tích ở Thường Châu rẽ sang nhiều hướng. Thủ môn Bùi Tiến Dũng là cái tên hot nhất năm ấy cũng không duy trì lâu vì phong độ trồi sụt và không có cơ hội tỏa sáng ở đội tuyển.

Quang Hải và Văn Hậu, Thành Chung, Xuân Mạnh, Duy Mạnh là những tuyển thủ duy trì thành công lâu dài.

Trọng Đại trong lần gần nhất thi đấu ở V.League. Ảnh: ﻿FBNV.

Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Hà Đức Chinh, Phan Văn Đức không còn cạnh tranh được vị trí ở đội tuyển. Tuy nhiên, nhóm cầu thủ này cũng trải qua nhiều năm thành công tại CLB, được lên tuyển thường xuyên và tận dụng rất tốt hiệu ứng giải U23 châu Á 2018 để xây dựng thương hiệu cá nhân, là KOL của giới thể thao và có cơ hội hợp tác với nhiều nhãn hàng.

Chỉ có Trọng Đại trượt dài ở thời điểm lẽ ra là đỉnh cao sự nghiệp của tiền vệ này. Trọng Đại nói "trong túi chỉ còn vài chục nghìn", nhiều CĐV xót xa cho tài năng một thời của bóng đá Việt Nam. Họ khen Trọng Đại vì dám đối diện sự thật, thẳng thắn chia sẻ và dùng câu chuyện của mình như một lời cảnh báo cho các thế hệ cầu thủ sau này của bóng đá Việt Nam.

Sau thành công ở một giải đấu, mọi cầu thủ sẽ được cộng đồng mạng tung hô. Họ nổi tiếng, là cái tên có sức ảnh hưởng trên mạng, hiển nhiên được các nhãn hàng để mắt tới. Tuy nhiên, độ nổi tiếng và thành công của cầu thủ vẫn song hành với sự nghiệp "quần đùi áo số" cùng trái bóng tròn. Một khi trượt dốc phong độ, thành công cũng ngay lập tức quay lưng với họ.

Trọng Đại lâm bi kịch vì dính chấn thương dây chằng vốn là nỗi ám ảnh của mọi cầu thủ. Ở tuổi 29, Trọng Đại bị chấn thương tước đoạt cơ hội chơi bóng chuyên nghiệp trong giai đoạn tới - đây mới là tận cùng của bi kịch.