Đầu năm mới, ai cũng thích nói về may mắn. May mắn trong công việc, tiền bạc, sức khỏe hay các mối quan hệ. Ta thường nhìn quanh và nhận ra có những người dường như luôn “đúng thời điểm”, luôn gặp cơ hội tốt và hiếm khi rơi vào ngõ cụt.

Nhiều người gọi đó là số hưởng. Nhưng quan sát kỹ hơn cho thấy, cái gọi là may mắn thường không đến từ trời, mà đến từ cách một người suy nghĩ và hành động mỗi ngày.

Những người được xem là “hay gặp may” thường có những điểm chung rất rõ ràng, và tin vui là ai cũng có thể rèn luyện.

1. Tư duy tích cực không phải lạc quan mù quáng

Điểm dễ nhận ra nhất ở người may mắn là thái độ tích cực. Nhưng tích cực ở đây không phải phủ nhận khó khăn hay luôn nghĩ mọi thứ sẽ ổn.

Đó là khả năng nhìn thấy khả năng ngay cả khi tình huống chưa thuận lợi.

Khi gặp vấn đề, người tiêu cực thường hỏi: “Sao mình xui vậy?”. Người tích cực hỏi: “Mình học được gì từ việc này?”. Sự khác biệt trong câu hỏi dẫn tới sự khác biệt trong hành động.

Tư duy tích cực giúp họ bình tĩnh hơn, không hoảng loạn, từ đó đưa ra quyết định đúng thời điểm. Và rất nhiều “may mắn” thực chất là kết quả của những quyết định nhỏ nhưng đúng lúc.

2. Người may mắn không chờ cơ hội, họ tạo cơ hội

Một đặc điểm khác là tính chủ động. Người may mắn hiếm khi ngồi đợi điều tốt xảy ra. Họ thử, họ hỏi, họ bắt đầu trước khi cảm thấy hoàn hảo.

Nhiều cơ hội trong đời không xuất hiện dưới dạng “cơ hội”. Nó xuất hiện dưới dạng một việc nhỏ, một lời đề nghị, một thử nghiệm chưa chắc chắn.

Người chủ động bước vào trước nên có nhiều xác suất hơn. Nhìn từ bên ngoài, họ “gặp may”. Nhưng thực tế, họ chỉ có nhiều lần thử hơn người khác.

Đầu năm là thời điểm dễ thấy điều này: người gửi CV nhiều hơn, người học kỹ năng mới sớm hơn, người chủ động nói chuyện nhiều hơn thường là người gặp cơ hội trước.

3. Linh hoạt là dạng trí tuệ thực tế

Cuộc sống thay đổi nhanh hơn kế hoạch. Người hay gặp may thường có khả năng linh hoạt: họ không bám cứng vào một kịch bản duy nhất.

Khi kế hoạch A không hiệu quả, họ chuyển sang B thay vì dừng lại. Khi hoàn cảnh thay đổi, họ điều chỉnh thay vì tiếc nuối.

Sự linh hoạt giúp họ ở đúng “dòng chảy” của cơ hội. Nhiều người bỏ lỡ may mắn không phải vì thiếu năng lực, mà vì quá cứng.

May mắn thường đứng về phía người sẵn sàng thay đổi.

4. May mắn thường đi qua con người khác

Một sự thật đơn giản nhưng ít được nhắc: phần lớn cơ hội đến từ mối quan hệ.

Không phải theo nghĩa “quen biết để xin xỏ”, mà là uy tín cá nhân và sự kết nối tích cực. Người hay gặp may thường dễ hợp tác, giữ lời, hỗ trợ người khác và tạo cảm giác đáng tin.

Vì vậy khi có cơ hội xuất hiện, họ là người được nhớ tới.

Nhiều người gọi đó là “được giới thiệu”, “được chọn”, “được nhắc tên”. Nhưng phía sau là quá trình xây dựng quan hệ lâu dài, thứ không hào nhoáng nhưng cực kỳ quyết định.

5. Kiên trì: yếu tố bị đánh giá thấp nhất

Điểm khác biệt lớn nhất giữa người “may mắn” và người bỏ lỡ cơ hội thường là thời gian.

Người may mắn không thành công nhanh hơn quá nhiều. Họ chỉ bỏ cuộc muộn hơn.

Họ tiếp tục sau lần thử chưa thành công, tiếp tục học khi chưa thấy kết quả, tiếp tục cải thiện khi chưa được ghi nhận. Nhờ vậy, họ ở lại đủ lâu để cơ hội xuất hiện.

Từ bên ngoài, khoảnh khắc thành công trông giống may mắn. Nhưng thực tế, đó là kết quả của sự bền bỉ.

May mắn là kỹ năng, không phải đặc quyền

Khi nhìn lại, năm đặc điểm của người hay gặp may mắn không phải điều bí mật: tư duy tích cực, chủ động, linh hoạt, xây dựng quan hệ tốt và kiên trì.

Điểm quan trọng là tất cả đều có thể rèn.

May mắn không phải thứ xảy ra trong một ngày đầu năm. Nó là thứ được tích lũy qua hàng trăm lựa chọn nhỏ: chọn thử thay vì chờ, chọn học thay vì than, chọn điều chỉnh thay vì dừng lại.

Có thể bạn không kiểm soát được mọi điều xảy ra trong năm mới. Nhưng bạn có thể kiểm soát cách mình xuất hiện trước cơ hội.

Và đôi khi, điều người ta gọi là “vận may” chỉ đơn giản là kết quả của việc bạn chuẩn bị đủ lâu, đúng lúc cơ hội đi ngang qua.