Một người không thể đứng vững nếu thiếu sự nâng đỡ, bầu bạn và tương hỗ từ người khác. Nói cách khác, bạn là “nét vẽ bên trái”, chỉ khi tìm được “nét vẽ bên phải” phù hợp, bạn mới có thể kiên định, trưởng thành và bứt phá. Cuộc sống vốn không thể tách rời khỏi các mối quan hệ, và chính bạn bè là những người ảnh hưởng sâu sắc đến con đường mà mỗi người lựa chọn.

Người EQ cao vì vậy luôn cẩn trọng khi kết giao, họ biết rằng chọn đúng bạn đồng hành chính là chọn đúng bệ phóng cho sự nghiệp và hạnh phúc.

Sau nhiều năm trải nghiệm, va chạm với nhiều kiểu người trong xã hội, có ba kiểu bạn mà những người EQ cao luôn trân trọng và mong muốn đồng hành. Đây là ba kiểu bạn có khả năng thúc đẩy bạn không ngừng tiến lên, giúp bạn hoàn thiện bản thân, đồng thời biến hành trình tưởng chừng cô độc trở nên ấm áp và đầy động lực.

1. Những người giỏi hơn bạn – tấm gương để noi theo

Doanh nhân Lạc Chấn Vũ từng chia sẻ nguyên tắc chọn bạn của mình: “Hãy kết bạn với những người khiến bạn ngưỡng mộ.” Bất kỳ khi nào gặp một người xuất chúng, ông đều tìm cách mời về nhà trò chuyện. Sau mỗi cuộc trò chuyện, ông cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng, đầu óc sáng rõ và lòng nhiệt thành bùng nổ. Chính nhờ việc không ngừng học hỏi, tiếp xúc với những người tài giỏi hơn mà ông vươn tới vị thế ngày nay.

Triết lý này được thể hiện rõ trong câu nói quen thuộc: “Ở hiền gặp lành, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.” Con người vốn có khả năng học bằng cách bắt chước. Nếu quanh bạn là những người lười biếng, sống buông thả, bạn sớm muộn cũng bị kéo theo quỹ đạo ấy. Ngược lại, khi tiếp xúc với những đồng nghiệp siêng năng, có trách nhiệm, bạn sẽ được truyền cảm hứng để nỗ lực hơn. Người kém cỏi có thể kéo bạn xuống hố sâu, còn người xuất sắc sẽ mở đôi cánh giúp bạn bay cao.

Yu Minhong – nhà sáng lập Tập đoàn Giáo dục New Oriental từng nói: “Tôi luôn tìm cách tiếp cận và đi cùng những người xuất sắc.” Chính môi trường bạn bè ấy đã vô thức giúp ông nâng chuẩn mực sống, rèn thói quen, tu dưỡng tính cách và bồi dưỡng năng lực. Đi cùng những người giỏi chính là cách nhanh nhất để gặp gỡ phiên bản tốt hơn của chính mình.

2. Người giúp bạn trở nên tuyệt vời – nguồn động viên và nâng đỡ

Không ít người từng rơi vào cảnh muốn thử sức với một cơ hội mới nhưng lại bị bạn bè và người thân cản ngăn: “Công ty hiện tại đã đủ tốt rồi, đi nơi khác cũng chẳng khá hơn”, hay “Đừng mơ đến thành phố lớn, khả năng cậu không đủ đâu.” Chính những lời phủ nhận ấy khiến nhiều người dần mất động lực, nản lòng và bỏ lỡ cơ hội.

Ngược lại, có những kiểu bạn sẽ luôn đứng về phía bạn, sẵn sàng khuyến khích và động viên bạn trong lúc khó khăn. Họ nhìn ra điểm sáng nơi bạn, truyền thêm niềm tin và giúp bạn bứt phá. Câu chuyện của nhà văn Sử Thiết Sinh là minh chứng. Khi mới đôi mươi, ông lâm bệnh nặng, phải ngồi xe lăn, sống trong tuyệt vọng và nhiều lần nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời. Nhưng chính nhờ người bạn Lưu Thanh luôn động viên: “Trước đây cậu viết rất hay, tại sao không tiếp tục?” mà ông dần tìm lại niềm tin, bắt đầu sáng tác, rồi trở thành một nhà văn nổi tiếng.

Mỗi lời động viên đúng lúc giống như tia sáng rọi vào bóng tối, giúp con người nhận ra giá trị của mình. Bạn bè biết khích lệ chính là chất xúc tác để ta không ngừng hoàn thiện.

3. Người cùng bạn trưởng thành – đồng hành trong hành trình dài

Cựu MC CCTV Phương Kỳ từng nói: “Cả đời này, chúng ta không cần làm hài lòng tất cả, mà chỉ cần sống đúng với những người đồng điệu.” Người không cùng nhịp điệu sẽ chỉ mang đến phiền toái, trong khi những người cùng chí hướng sẽ đồng hành, thấu hiểu và dìu dắt nhau tiến lên.

Câu chuyện của viện sĩ Yến Ninh và bạn cùng phòng Lý Ân Nặc tại Đại học Thanh Hoa là một minh chứng sống động. Họ vừa học vừa động viên nhau, cùng nhau tham gia kỳ thi TOEFL, cùng nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và chia sẻ từng giai đoạn trưởng thành. Nhờ sự đồng hành ấy, Yến Ninh trở thành một học giả danh tiếng, còn Lý Ân Nặc sau này cũng là một hiệu trưởng có uy tín.

Người xưa có câu: “Một người đi nhanh, một nhóm người đi xa.” Trên hành trình chinh phục mục tiêu, có một người bạn đồng hành đáng tin cậy chính là phần thưởng lớn lao. Khi bạn gục ngã, họ dang tay đỡ; khi bạn chạm đỉnh cao, họ lặng lẽ ủng hộ phía sau. Sự đồng hành ấy giúp cuộc đời bớt cô độc, hành trình gian nan thêm động lực.

Người EQ cao hiểu rõ một nguyên lý quan trọng: bạn không thể chọn hoàn cảnh mình sinh ra, nhưng có thể chọn cách sống và chọn người đồng hành. Một vòng tròn bạn bè đúng nghĩa có thể quyết định bạn tiến xa tới đâu. Chơi với người giỏi, bạn sẽ trở nên giỏi; gặp người khích lệ, bạn sẽ thêm tự tin; đồng hành cùng người đồng điệu, bạn sẽ tìm thấy động lực để bền bỉ đi xa.

Theo Toutiao