Người duy nhất Trấn Thành mang ơn vì đem chén cơm đầu tiên cho mình

Vừa qua, tại chương trình Thử thật thách, Trấn Thành đã chia sẻ về quan điểm làm nghề cũng như giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp của mình.



Anh nói: "Tôi cho các bạn trẻ ở đa ngành nghề cơ hội làm diễn viên vì rút kinh nghiệm từ chính bản thân mình.

Trấn Thành

Tôi làm nghề thấy tôi khổ quá. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp tôi không được bất cứ ai giúp đỡ. Tôi chưa hề nhận được sự nâng đỡ nào đặc biệt từ nghề nghiệp này hết.

Chỉ có một người duy nhất tôi vô cùng biết ơn là anh Hữu Nghĩa. Anh là người diễn viên hài đầu tiên dẫn tôi đi diễn ở sân khấu hài. Anh cũng là người thầy dạy tôi tại trường Sân khấu Điện ảnh, người mà tôi gọi là thầy.

Anh Hữu Nghĩa là người cho tôi chén cơm đầu tiên. Tôi thực sự biết ơn anh Hữu Nghĩa vì anh cho tôi chén cơm đúng nghĩa.

Từ sau đó, tôi hoàn toàn tự đi bằng đôi chân của mình, không có ai giúp đỡ tôi hết.

Tôi phải chứng kiến nhiều hỷ nộ ái ố trong nghề và tự cảm thấy buồn, chạnh lòng vì không được ai giúp đỡ.

Những lúc đó, tôi chỉ ước ao có một người tiền bối nào thương tôi, chỉ dạy cho tôi ngay khi ấy thì tốt hơn. Vì thế, tôi không muốn nhiều bạn trẻ phải giống mình, chịu những cái mình từng trải qua.

Trấn Thành và Hữu Nghĩa

Tôi muốn trở thành một người tiền bối dễ thương hơn một chút với các bạn trẻ, để người ta tin rằng trong showbiz này cũng có tình người.

Tôi cố gắng làm những điều tốt đẹp. Tôi hi vọng khi làm những điều tốt đẹp đó thì sẽ nhận lại cảm giác tốt đẹp.

Tôi không dám nói định hướng cho ai, tôi chỉ tiên phong làm trước. Ai thấy hay thì sẽ theo tôi. Đừng cho mình là tấm gương cho ai hết. Cứ làm và nếu truyền cảm hứng được cho người khác thì người ta sẽ làm theo mình".

Đúng như lời Trấn Thành nói, trong bộ phim Thỏ ơi đang chiếu rạp, Trấn Thành đã lựa chọn loạt ca sĩ và giao cho vai chính. Trước khi chính thức chiếu, rất nhiều người hồ nghi về khả năng diễn xuất của dàn chính tuy nhiên dưới sự dẫn dắt của Trấn Thành, bộ phim và dàn diễn viên đang nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả. Phim đang có doanh thu cao nhất dịp Tết với trên 300 tỷ.