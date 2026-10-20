Người duy nhất được Elon Musk thừa nhận giỏi hơn mình: Hơn 30 năm sau, sự nghiệp rẽ sang hướng khó ngờ

Hơn 30 năm sau khi được Elon Musk dành lời khen đặc biệt, người đàn ông Trung Quốc này có bước ngoặt sự nghiệp ít ai ngờ tới.

Người bạn học đặc biệt của Elon Musk

Trong cuốn tiểu sử Elon Musk xuất bản năm 2023, nhà báo Walter Isaacson tiết lộ một chi tiết đáng chú ý về thời sinh viên của tỷ phú công nghệ. Dù nổi tiếng với khả năng tư duy về khoa học và kỹ thuật, Elon Musk từng thừa nhận có một người bạn học giỏi vật lý hơn mình.

Nhân vật được nhắc đến là Nhậm Vũ Tường (Ren Yuxiang), một doanh nhân người Trung Quốc từng có nhiều năm làm việc tại Thung lũng Silicon và giữ vị trí lãnh đạo cấp cao của Tesla.

Nhậm Vũ Tường lớn lên tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ngay từ khi còn trẻ, ông đã bộc lộ năng khiếu nổi bật trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Năm 1991, ông đại diện Trung Quốc tham dự Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 22 và giành huy chương vàng.

Nhậm Vũ Tường là người bạn học từng được tỷ phú Elon Musk đánh giá cao về năng lực vật lý (Ảnh Torpeople)

Sau thành tích này, Nhậm Vũ Tường sang Mỹ học tập tại Đại học Pennsylvania. Tại đây, năm 1992, ông gặp Elon Musk, sinh viên chuyển đến từ Đại học Queen's ở Canada. Cả hai nhanh chóng tìm thấy điểm chung trong niềm đam mê vật lý, khoa học và công nghệ. Họ thường xuyên trao đổi về những vấn đề kỹ thuật phức tạp, từ các định luật vật lý đến khả năng ứng dụng chúng trong thực tế.

Theo nội dung được Walter Isaacson thuật lại, Elon Musk đánh giá Nhậm Vũ Tường là người duy nhất mà ông biết có năng lực vật lý vượt trội hơn mình. Năm 1995, cả hai tốt nghiệp Đại học Pennsylvania. Dù cùng có cơ hội tiếp tục học tập tại Đại học Stanford, họ lại lựa chọn những con đường khác nhau.

Elon Musk nhanh chóng rời chương trình sau đại học để theo đuổi hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, Nhậm Vũ Tường tiếp tục học và lấy bằng thạc sĩ kỹ thuật điện tại Stanford, trước khi bắt đầu sự nghiệp trong ngành công nghệ.

Gần 20 năm sau, trở thành cộng sự của người bạn cũ

Sau khi hoàn thành chương trình học, Nhậm Vũ Tường làm việc tại nhiều doanh nghiệp công nghệ ở Mỹ, trong đó có Rainfinity, Yahoo và XtremIO. Ông tích lũy kinh nghiệm trong các lĩnh vực phần mềm, lưu trữ dữ liệu, phát triển sản phẩm và quản lý kỹ thuật. Đặc biệt là ở XtremIO, doanh nghiệp chuyên về công nghệ lưu trữ dữ liệu, sau được EMC mua lại vào năm 2012.

Trước khi trở thành doanh nhân, Nhậm Vũ Tường từng giành huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 1991 (Ảnh Sohu)

Trong khi Elon Musk ngày càng nổi tiếng với những dự án lớn như SpaceX và Tesla, Nhậm Vũ Tường chủ yếu phát triển sự nghiệp phía sau hậu trường. Tuy nhiên, tình bạn giữa hai người không vì thế mà gián đoạn.

Theo Fortune, từ năm 2012, Elon Musk và Nhậm Vũ Tường vẫn thường gặp nhau khoảng 6 tháng một lần. Những cuộc gặp này về sau góp phần mở ra một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của vị kỹ sư người Trung Quốc.

Năm 2015, Elon Musk mời người bạn cũ gia nhập Tesla, khi hãng xe điện Mỹ đang tìm cách mở rộng hoạt động tại thị trường Trung Quốc. Điều đáng chú ý là Nhậm Vũ Tường không có nhiều kinh nghiệm trong ngành công nghiệp ô tô. Tuy nhiên, Elon Musk đánh giá cao khả năng tư duy, kiến thức công nghệ và sự am hiểu của ông về môi trường kinh doanh Trung Quốc.

Nhậm Vũ Tường gia nhập Tesla với vai trò Phó Chủ tịch phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đến tháng 7/2018, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch phụ trách bán hàng toàn cầu. Sau đó, ông tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch phát triển kinh doanh cho đến khi rời Tesla vào năm 2020.

Năm 2015, Nhậm Vũ Tường gia nhập Tesla theo lời mời của Elon Musk và sau đó đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao (Ảnh Rolia)

Một trong những dấu ấn lớn nhất của Nhậm Vũ Tường tại Tesla gắn liền với dự án nhà máy Gigafactory Thượng Hải. Tháng 7/2018, Tesla ký thỏa thuận xây dựng nhà máy sản xuất ô tô tại Thượng Hải. Nhậm Vũ Tường là một trong những lãnh đạo tham gia thúc đẩy quá trình phát triển hoạt động kinh doanh của hãng tại Trung Quốc.

Đây là nhà máy sản xuất ô tô đầu tiên của Tesla bên ngoài nước Mỹ, có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược mở rộng toàn cầu của doanh nghiệp. Nhà máy bắt đầu sản xuất xe vào cuối năm 2019, sau quá trình xây dựng diễn ra với tốc độ nhanh. Cơ sở này sau đó trở thành một trong những trung tâm sản xuất quan trọng của Tesla.

Từ một người bạn học có chung niềm đam mê vật lý, Nhậm Vũ Tường đã trở thành cộng sự của Elon Musk trong một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt đối với hãng xe điện Mỹ.

Rời Tesla, theo đuổi lĩnh vực hoàn toàn khác

Năm 2020, Nhậm Vũ Tường quyết định rời Tesla. Sau nhiều năm làm việc tại các tập đoàn công nghệ và đảm nhiệm những vị trí quản lý cấp cao, ông không tiếp tục chuyển sang một doanh nghiệp ô tô hay công nghệ lớn khác.

Thay vào đó, vị doanh nhân Trung Quốc lựa chọn lĩnh vực thu giữ và tái sử dụng carbon dioxide (CO2), một hướng nghiên cứu đang được quan tâm trong quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu.

Nhậm Vũ Tường từng tham gia thúc đẩy dự án xây dựng nhà máy Gigafactory Thượng Hải, một dấu mốc quan trọng trong quá trình mở rộng toàn cầu của Tesla (Ảnh Supermoto 8)

Trong giai đoạn 2021-2023, ông làm cố vấn chiến lược toàn cầu cho Carbon Engineering, doanh nghiệp phát triển công nghệ thu giữ CO2 trực tiếp từ không khí. Đây cũng là giai đoạn ông gặp Trương Hồng Hy, người sau này trở thành cộng sự trong dự án khởi nghiệp mới.

Tháng 10/2024, Nhậm Vũ Tường cùng cộng sự thành lập Carbonology tại Thượng Hải. Doanh nghiệp tập trung nghiên cứu công nghệ thu giữ CO2 và chuyển hóa thành những sản phẩm có giá trị sử dụng, đặc biệt là nhiên liệu hàng không bền vững. Khác với công nghệ chỉ thu giữ và lưu trữ carbon, hướng đi của Carbonology là tận dụng CO2 như một nguồn nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất.

Đến năm 2026, dự án này ghi nhận thêm những bước tiến mới. Ngày 23/1/2026, Carbonology đưa vào hoạt động trung tâm nghiên cứu và đổi mới tại Thượng Hải, đồng thời giới thiệu dây chuyền thử nghiệm nhiên liệu hàng không bền vững có quy mô 100 tấn.

Sau khi rời Tesla năm 2020, Nhậm Vũ Tường chuyển hướng sang lĩnh vực năng lượng sạch và thành lập doanh nghiệp công nghệ carbon tại Thượng Hải (Ảnh Meet)

Theo thông tin doanh nghiệp công bố đầu tháng 2/2026, Carbonology đặt mục tiêu tiến tới triển khai dự án thương mại quy mô 10.000 tấn vào năm 2027. Đến tháng 6/2026, truyền thông chuyên ngành Trung Quốc tiếp tục đưa tin về dự án nhiên liệu hàng không bền vững tại Ninh Hạ, có tổng vốn đầu tư khoảng 100 triệu NDT, tương đương hàng trăm tỷ đồng.

Những diễn biến này cho thấy Nhậm Vũ Tường đang tập trung xây dựng một doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng sạch, thay vì trở lại con đường điều hành tại các tập đoàn công nghệ lớn.

Hơn 30 năm kể từ cuộc gặp gỡ đầu tiên với Elon Musk, hai người bạn học năm nào đã có những lựa chọn sự nghiệp rất khác nhau. Một người trở thành tỷ phú nổi tiếng toàn cầu với các dự án xe điện, tên lửa và trí tuệ nhân tạo. Người còn lại từng góp phần vào quá trình phát triển của Tesla tại Trung Quốc, trước khi bắt đầu hành trình khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ carbon.

Với Nhậm Vũ Tường, lời khen đặc biệt từ Elon Musk chỉ là một phần trong câu chuyện. Điều đáng chú ý hơn nằm ở những bước ngoặt mà ông lựa chọn sau nhiều thập kỷ làm việc trong ngành công nghệ.

Nguồn: Sina Finance