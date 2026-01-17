Người dùng tài khoản ngân hàng sau đây có thể bị phạt tới 250 triệu đồng

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 340/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, thay thế Nghị định 88/2019. Nghị định mới có hiệu lực từ ngày 9/2/2026, với nhiều điểm siết chặt quản lý tài khoản thanh toán và tăng mạnh mức xử phạt.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là mức phạt đối với hành vi mua bán, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng được nâng lên gấp nhiều lần so với trước đây, nhằm ngăn chặn tình trạng tài khoản “rác”, tài khoản trung gian phục vụ hoạt động lừa đảo.

Phạt tới 250 triệu đồng nếu mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng. (Ảnh minh hoạ)

Theo Điều 30 Nghị định 340, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn hoặc cho mượn tài khoản thanh toán; mua, bán thông tin tài khoản từ 1 đến dưới 10 tài khoản, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, sẽ bị phạt từ 100–150 triệu đồng. Trước đó, mức phạt cho hành vi này chỉ từ 40 - 50 triệu đồng.

Trường hợp vi phạm từ 10 tài khoản trở lên, mức xử phạt được nâng lên 150 - 200 triệu đồng, thay cho khung phạt cũ từ 50 - 100 triệu đồng.

Không chỉ cá nhân, tổ chức liên quan đến mua bán tài khoản, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán cũng đối mặt với chế tài nặng hơn. Cụ thể, hành vi mở tài khoản hoặc cho phép khách hàng sử dụng tài khoản không đúng quy định, hoặc chấp nhận giấy tờ tùy thân hết hạn trong quá trình mở và sử dụng tài khoản, có thể bị phạt từ 150–200 triệu đồng.

Đặc biệt, mức phạt từ 200 - 250 triệu đồng sẽ được áp dụng đối với các hành vi mở hoặc duy trì tài khoản nặc danh, mạo danh, hoặc lợi dụng tài khoản thanh toán để phục vụ các hoạt động trái pháp luật như đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo, gian lận, kinh doanh trái phép, thanh toán khống và các hành vi vi phạm khác.

Ngoài ra, khung xử phạt cao nhất lên tới 250 - 300 triệu đồng được áp dụng đối với các vi phạm nghiêm trọng như vi phạm quy định về thanh toán bằng tiền mặt hoặc cung ứng dịch vụ thanh toán khi không phải là tổ chức được phép.

Bên cạnh hình thức phạt tiền, các cá nhân, tổ chức vi phạm còn buộc phải nộp lại toàn bộ khoản lợi bất hợp pháp thu được vào ngân sách Nhà nước, đồng thời không được mở rộng mạng lưới, địa bàn hoạt động cho đến khi khắc phục xong vi phạm.