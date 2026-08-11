Người dùng tài khoản ngân hàng phải tuyệt đối giữ bí mật những thông tin sau để đảm bảo quyền lợi

LPBank khuyến nghị người dùng bảo mật thông tin tài khoản, giao dịch với ngân hàng nhằm đảm bảo an toàn tài chính và quyền lợi hợp pháp.

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Theo cảnh báo của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), thời gian gần đây xuất hiện tình trạng các tổ chức, cá nhân hoạt động môi giới tín dụng phi pháp tiếp cận doanh nghiệp để chào mời dịch vụ trung gian cấp tín dụng nhằm trục lợi.

Theo ngân hàng, hành vi này không chỉ có thể gây thiệt hại tài chính cho doanh nghiệp mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý và ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng.

LPBank cho biết các đối tượng môi giới tín dụng thường tiếp cận người đại diện theo pháp luật hoặc cán bộ tài chính, kế toán của doanh nghiệp với một số thủ đoạn.

Thứ nhất, cam kết "bao trọn gói hồ sơ tín dụng", đảm bảo 100% được phê duyệt.

Các đối tượng môi giới cam kết có mối quan hệ đặc biệt với lãnh đạo các Chi nhánh của Ngân hàng hoặc các cấp phê duyệt tín dụng của Ngân hàng, có khả năng đảm bảo thủ tục cấp tín dụng nhanh chóng, vượt qua mọi bước thẩm định, ngay cả khi doanh nghiệp có nợ xấu, không đủ điều kiện tài chính hoặc thiếu tài sản bảo đảm.

Thứ hai, yêu cầu đóng các khoản phí hoặc "phí bôi trơn" trước khi giải ngân.

Đối tượng môi giới tín dụng yêu cầu doanh nghiệp đóng các khoản tiền tạm ứng trước như: "phí hồ sơ", "phí thẩm định tài sản nhanh", "phí phê duyệt ngoại lệ" hoặc chi phí hoa hồng môi giới với tỷ lệ rất cao từ 1% đến 5% giá trị khoản cấp tín dụng dự kiến.

Thứ ba, yêu cầu doanh nghiệp làm giả hoặc chỉnh sửa hồ sơ cấp tín dụng.

Để đáp ứng các điều kiện cấp tín dụng của Ngân hàng, bên môi giới tín dụng sẽ đưa ra các dịch vụ tạo lập phương án kinh doanh không đúng thực tế, nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, hoặc chỉnh sửa số liệu báo cáo tài chính, báo cáo thuế và/hoặc các hồ sơ khác của doanh nghiệp.

Thứ tư, yêu cầu bàn giao quyền kiểm soát thiết bị điện tử và thông tin tài khoản doanh nghiệp.

Đối tượng môi giới tín dụng yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin đăng nhập eBanking, app LPBank BIZ, bàn giao chữ ký số (USB Token) hoặc mã OTP để thay mặt doanh nghiệp "thực hiện các thủ tục/giao dịch giải ngân trên hệ thống".

Để đảm bảo an toàn tài chính và quyền lợi hợp pháp của khách hàng, LPBank khuyến cáo doanh nghiệp làm việc trực tiếp với ngân hàng khi có nhu cầu cấp tín dụng. Khách hàng chỉ nên liên hệ tại các chi nhánh, phòng giao dịch của LPBank hoặc thông qua cán bộ quan hệ khách hàng được ngân hàng chính thức giới thiệu.

LPBank cũng lưu ý khách hàng không trả bất kỳ khoản phí nào ngoài quy định của ngân hàng. LPBank không thu phí môi giới tín dụng, phí phê duyệt nhanh hay phí bôi trơn liên quan đến việc cấp tín dụng. Các khoản phí liên quan đến dịch vụ cấp tín dụng, nếu có, sẽ được quy định cụ thể trong biểu phí dịch vụ của ngân hàng.

Doanh nghiệp cần cung cấp thông tin trung thực, hợp pháp khi đề nghị cấp tín dụng và tuyệt đối không sử dụng dịch vụ làm giả, chỉnh sửa hồ sơ tài chính, phương án kinh doanh hoặc các hồ sơ khác do bên thứ ba cung cấp.

Đặc biệt, ngân hàng khuyến cáo doanh nghiệp tuyệt đối giữ bí mật thông tin đăng nhập eBanking, LPBank Biz, mã OTP,…do Ngân hàng cung cấp ; không bàn giao chữ ký số (USB Token) cho bất kỳ cá nhân bên ngoài nào để tránh rủi ro mất quyền kiểm soát tài khoản, bị các đối tượng khác mạo danh để thực hiện các giao dịch với Ngân hàng.