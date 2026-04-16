Người dùng phụ thuộc ChatGPT để tư vấn THUẾ, OpenAI lên tiếng cảnh báo NÓNG

Mai Trang |

OpenAI cho biết ngày càng nhiều người Mỹ đang tìm đến ChatGPT để hỗ trợ các thủ tục thuế đồng thời cảnh báo người dùng không nên phụ thuộc hoàn toàn vào công cụ này.

- Ảnh 1.

Ngày 14/4, ngay trước hạn chót nộp thuế tại Mỹ, OpenAI đã chia sẻ con số thống kê về số lượng người dùng sử dụng ChatGPT để tính toán số tiền thuế phải nộp cho chính phủ Mỹ.

Công ty cho biết trên một bài đăng ở nền tảng X, tổng số lượng truy vấn liên quan đến thuế trên ChatGPT đã tăng gấp bốn lần trong quý I/2026 so với cùng kỳ năm trước.

Xu hướng này phản ánh sự gia tăng nhanh chóng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các công việc tài chính cá nhân.

Theo trang Business Insider (BI), dữ liệu từ công ty cho thấy các câu hỏi của người dùng tập trung vào ba nhóm chính. Khoảng một phần ba liên quan đến thu nhập và các khoản khấu trừ thuế.

Hơn 30% yêu cầu hỗ trợ điền biểu mẫu hoặc sử dụng phần mềm kê khai, trong khi gần 10% xoay quanh đầu tư và báo cáo hưu trí.

Tuy nhiên, OpenAI nhấn mạnh, ChatGPT không được thiết kế để thay thế tư vấn chuyên nghiệp. Cảnh báo này cũng được thể hiện rõ trong các tài liệu minh họa do công ty công bố.

Xu hướng sử dụng AI trong mùa thuế không chỉ giới hạn ở ChatGPT. Một khảo sát của Adobe với hơn 1.000 lao động toàn thời gian cho thấy tỷ lệ người Mỹ sử dụng AI để hỗ trợ kê khai thuế đã tăng mạnh, từ 11% năm 2024 lên 26% trong kỳ khai thuế gần nhất.

Trong khi đó, các công ty cung cấp dịch vụ khai thuế như H&R Block hay TurboTax cũng đã tích hợp các tính năng AI vào sản phẩm của mình nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo rằng chatbot và trợ lý AI vẫn có thể mắc sai sót, đặc biệt trong những lĩnh vực phức tạp như luật thuế.

Việc phụ thuộc quá mức vào các công cụ này có thể dẫn đến rủi ro tài chính cho người dùng nếu thông tin cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ.

Theo BI﻿

Phát hiện "tỷ phú Elon Musk" nhắn tin, ngỏ ý hỗ trợ tiền đến rất nhiều người: Ai nhận được hãy chú ý
Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

