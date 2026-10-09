Người dùng lâu chưa chắc biết: Cùng một điểm đến, Google Maps lại chỉ đường khác nhau trên hai điện thoại?

Dù cùng xuất phát tại một vị trí và hướng đến chung một đích đến, không ít người dùng ngạc nhiên khi thấy Google Maps gợi ý hai tuyến đường hoàn toàn khác biệt.

Đằng sau hiện tượng có vẻ khó hiểu này là hàng loạt thuật toán cá nhân hóa, thiết lập ứng dụng ẩn và cả sự chênh lệch về phần cứng định vị.

Cấu hình ứng dụng và các tùy chọn lộ trình cá nhân

Nguyên nhân phổ biến nhất khiến hai chiếc điện thoại nhận được gợi ý chuyển hướng khác nhau nằm ở cài đặt lộ trình riêng biệt của từng tài khoản. Google Maps cung cấp nhiều tùy chọn cá nhân hóa nhằm đáp ứng thói quen di chuyển đa dạng của người dùng, và chỉ một sự thay đổi nhỏ trong phần cài đặt cũng đủ để thuật toán đưa ra kết quả khác biệt.

Chẳng hạn, nếu một trong hai thiết bị bật tùy chọn tránh trạm thu phí, tránh đường cao tốc hoặc tránh phà, ứng dụng sẽ tự động loại bỏ các tuyến đường huyết mạch và hướng người dùng sang các con đường phụ.

Bên cạnh đó, tính năng ưu tiên tuyến đường tiết kiệm nhiên liệu cũng đóng vai trò quan trọng. Khi tính năng này được kích hoạt, Google Maps có thể đề xuất một con đường dài hơn về khoảng cách nhưng giúp xe duy trì tốc độ ổn định, tránh tình trạng tắc đường phải dừng - chạy liên tục. Tuy nhiên, nếu bạn luôn ưu tiên thời gian di chuyển ngắn nhất, tùy chọn này có thể khiến tuyến đường của bạn lệch khỏi gợi ý của người đi cùng.

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Ngoài ra, loại phương tiện được thiết lập trong ứng dụng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả điều hướng. Nếu người dùng chọn hồ sơ xe điện (EV) hoặc xe hybrid, Google Maps sẽ tính toán yếu tố tiêu hao năng lượng, thậm chí ưu tiên các tuyến đường có sẵn trạm sạc tương thích dọc hành trình.

Dữ liệu lịch sử, tài khoản và sự chênh lệch phiên bản phần mềm

Bên cạnh các thiết lập thủ công, thuật toán học máy của Google còn phân tích lịch sử di chuyển và thói quen lái xe của tài khoản đang đăng nhập. Nếu bạn thường xuyên chọn một tuyến đường quen thuộc trong quá khứ dù nó không phải là lựa chọn nhanh nhất trên lý thuyết, Google Maps vẫn có xu hướng ưu tiên đề xuất lại con đường đó cho riêng bạn.

Thời điểm tìm kiếm lộ trình cũng là một biến số cực kỳ nhạy cảm. Dữ liệu giao thông theo thời gian thực của Google được cập nhật liên tục từng giây. Chỉ cần hai người bấm nút tìm kiếm cách nhau vài chục giây, ứng dụng đã có thể ghi nhận một vụ ùn tắc mới phát sinh hoặc một sự cố vừa giải tỏa, từ đó điều chỉnh lộ trình cho người bấm sau.

Một yếu tố kỹ thuật khác thường bị bỏ qua là sự lệch pha về phiên bản ứng dụng. Khi một thiết bị đã cập nhật phiên bản Google Maps mới nhất còn thiết bị kia vẫn sử dụng bản cũ, thuật toán tính toán tuyến đường và dữ liệu bản đồ đệm có thể không hoàn toàn đồng nhất. Việc dữ liệu bộ nhớ đệm tích tụ lâu ngày trên ứng dụng cũng có thể dẫn đến hiện tượng phản hồi bất thường.

Sai số vị trí ban đầu và phần cứng định vị GPS

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Độ chính xác của chip GPS và hệ thống ăng-ten trên từng dòng điện thoại cũng tạo ra sự khác biệt đáng kể. Sự chênh lệch vị trí ban đầu dù chỉ vài mét cũng đủ để Google Maps nhận diện hai thiết bị đang ở hai làn đường hoặc hai hướng di chuyển khác nhau, từ đó đưa ra hướng dẫn quay đầu hoặc rẽ khác nhau ngay từ vạch xuất phát.

Các dòng điện thoại thông minh thế hệ mới được trang bị hệ thống định vị vệ tinh băng tần kép tiên tiến, giúp xác định tọa độ chính xác cao ngay cả trong môi trường đô thị nhiều nhà cao tầng. Trong khi đó, các thiết bị đời cũ hơn hoặc có bộ thu sóng kém hơn có thể gặp khó khăn khi xác định chính xác điểm bắt đầu.

Để khắc phục sai số định vị, Google Maps đã tích hợp tính năng hiệu chỉnh vị trí bằng camera (Live View/Camera calibration). Tính năng này cho phép ứng dụng quét khung cảnh xung quanh thông qua camera để đối chiếu với dữ liệu Street View, giúp xác định chính xác tọa độ và hướng đứng của người dùng trong không gian thực.

Cách đồng bộ lộ trình khi di chuyển cùng nhau

Khi cần di chuyển cùng một hành trình như hai xe ô tô cùng đi dã ngoại hoặc hẹn gặp nhau tại một điểm dừng chân giữa đường, việc nhận hai chỉ dẫn khác nhau có thể gây ra bất tiện. Tuy nhiên, người dùng hoàn toàn có thể chủ động kiểm soát và đồng bộ lại hệ thống điều hướng.

Trước hết, bạn nên kiểm tra và thống nhất cài đặt điều hướng bằng cách truy cập Biểu tượng hồ sơ > Cài đặt > Cài đặt điều hướng (Navigation settings) > Tùy chọn lộ trình. Hãy đảm bảo cả hai thiết bị đều có cùng cấu hình về việc tránh trạm thu phí, loại phương tiện và chế độ tối ưu nhiên liệu.

Thứ hai, hãy chú ý đến các tuyến đường thay thế. Google Maps luôn hiển thị tuyến đường tối ưu nhất bằng màu xanh dương và các tuyến đường dự phòng bằng màu xám. Nếu tuyến đường chính trên hai máy không trùng khớp, bạn chỉ cần chạm vào tuyến đường màu xám để chuyển đổi sang lộ trình mà người đi cùng đang sử dụng.

Cuối cùng, việc thường xuyên cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất và xóa bộ nhớ đệm sẽ giúp Google Maps vận hành ổn định, đảm bảo dữ liệu giao thông và thuật toán chỉ đường luôn ở trạng thái tối ưu nhất.